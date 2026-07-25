我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡：50種自救工具，陪你接住自己、穩住心態

為什麼你需要一套完整的心理防火牆

真正讓人耗竭的，往往不是壓力 ，而是長期失去界線的承擔。

你是不是也曾這樣：每天醒來想到工作 ，還沒出門就已經覺得累了？那種被工作、被生活一點一滴耗盡心力的感覺，我們或多或少都經歷過。接下來這個故事，或許會讓你覺得似曾相識：

小玄是一家公司的小主管。她的行事曆每天被會議填滿：追蹤進度、回覆郵件、提醒下屬，總是把所有任務做到盡善盡美。工作中，大家都說她很能幹、很可靠。但下班後，她的人生並未切換到休息模式。

回到家，還得面對母親對弟弟的過度寵愛，使弟弟逐漸形成依賴與過度需索；同時，還得關照逐漸失智的父親。她努力扮演一個「孝順、負責、不能出錯」的角色，卻發現這份孝心，反倒成為心中最深的痛。

她開始隱約覺察，無論工作還是家庭，自己總是在沒有設定界線的情況下，承擔了過多本不屬於自己的責任。這一切讓她感到心力交瘁，對許多事情都逐漸失去興趣，甚至開始懷疑：「是不是自己能力不夠？」

直到某一天，她再也撐不下去，請了三個月無薪長假，開始進行生涯省思與身心調適。

我們習慣把撐住，當作一種成熟；把多扛一點，視為責任；把不倒下，誤認為沒有受傷。

書名：《我不是想離職，只是不想被燃燒殆盡：築起三層心理防火牆，把責任還回去，把能量還給自己》 作者：郭約瑟 出版社：啟示出版 出版時間：2026年07月09日

如果你在讀到這裡時，心裡其實還難以釐清究竟怎麼了， 只是覺得「很累、很苦、很想停下來」，那並不奇怪。許多人的耗竭，表面上看似來自努力不足，但在臨床與職場 現場經驗中，更常看見的，是一種難以察覺的模式──長期承擔，卻缺乏界線。

如果你也曾經問過自己：「是不是再撐一下就好了？」這本書想陪你慢慢分辨：哪些責任值得承擔，哪些重擔其實可以被卸下，還有─如何在不自爆的情況下，持續工作與生活。

如今，高壓職場已不再是少數人的經驗，而是一種普遍狀態。許多人每天全力以赴、承接責任，卻經常感到「累到極點， 卻永遠做不完」；或是明明已經付出所有努力，心中卻逐漸空洞、無力。甚至開始懷疑：是不是自己做得不夠，才會一直撐得這麼辛苦？

事實上，你不是不夠努力，而是你的心理系統，已經長期處在超載的狀態。長期承受工作壓力、情緒負荷與制度的不完善之下，「職業倦怠 」（burnout）便可能在不知不覺中發生。它不是一時的疲累，而是一種長期累積性、往往難以察覺的心理耗損。

▌為心靈打造三層防護

為了應對這種長期耗損的處境，本書將提出一套可實際操作的心理防護架構，也就是三層「心理防火牆」：

• 外層防火牆：制度與角色界線，保護你不被外在環境或組織持續消耗心理能量，維持基本心理安全。

• 中層防火牆：情緒界線與心理涵容，調節你在與人互動中承接與回應情緒的方式，避免過度耗損心理能量。

• 內層防火牆：核心價值與自我定位，穩固心理根基，使外在壓力與他人評價，不再輕易動搖你的內在定位。

透過這套架構，書中將分成四部逐漸展開，你將依序學會：

• 察覺：辨識倦怠與心理耗損的早期訊號。

• 理解：掌握真正耗損你心理能量的來源，並理解同理心漸漸枯竭的歷程。

• 面對：開始重建外在界線、情緒責任與內在價值，逐步調整原本的耗損模式。

• 解決：建立穩固的心理防火牆，讓心理能量得以穩定回補與運作；即使離開原工作或轉換角色，也能保持內在整合。

書中每一部都會結合理論、案例與實務操作，協助你把心理防火牆落實到日常生活與工作之中。無論你是助人工作者，或是身處高壓環境中的一般工作者，這套方法都能幫助你恢復正常的感受能力，重建自信，並減少不必要的自我耗損。

在高壓工作環境中，多數人的困境，並不在於情緒太多，而是缺乏一套能長期運作的心理結構。當外在要求不斷湧入，若沒有清楚的責任界線、情緒調節機制與穩定的自我定位，再有熱忱的人，也很容易逐步走向耗損。

心理防火牆不是要你變得冷漠，而是協助你在持續與世界互動的同時，仍能保有足夠的心理防護能力與恢復空間。從這個角度來看，心理韌力並非單一技巧，而是一套可以被設計、維護、並逐步強化的內在系統；而「心理防火牆」正是這套系統的具體操作形式。

後續章節將依循上述的心理歷程逐步展開：從察覺與理解開始，進一步面對那些讓人長期耗損的互動模式，重新整理責任與界線的位置，並逐步建立一套能長期運作的心理防護系統。在這個過程中，你將學會運用三層心理防火牆，並結合心理交還、心理涵容與價值澄清三項關鍵技巧，讓承擔有界線，付出也能被好好保護。

本書的整體心理架構，目的不是教你變得更能撐，而是協助你重新建立一套能長期運作的心理結構。當責任回到適當的位置，情緒得以被承接與調節，你的選擇也會回到你所重視的價值之上；你會發現──付出不再只是消耗，而是能長期發揮真正的價值。

第一章 你以為只是累，其實是倦怠正在發生

當你拖著疲憊的身體下班回家，心裡浮現的，常是一句再熟悉不過的自我安慰：「只是今天比較累，睡一覺就好了。」、「再撐一下，過了這段時間就沒事了。」

這樣的想法很自然，也很人性。問題在於—有些時候，你正在經歷的，已經不只是單純的疲憊而已。

疲憊是一種主觀的感受，通常反映的是短期的疲勞狀態；而職業倦怠則是一個「正在發生的過程」。疲憊（或短期疲勞）提醒你需要適當休息；但倦怠卻是在提醒你：內在系統已經開始出現連續性的能量流失。你或許仍然能完成工作、撐住角色、照常運作，但內在的心理能量卻正在長期且緩慢地流失—熱情變淡、投入感下降，連原本熟悉的情緒反應也開始失衡：有時變得遲鈍，有時則反應過度。

倦怠，並非能力不足，也不是意志薄弱；它更像是長期超載之後，心理系統所發出的自我保護警訊。

倦怠不是突然發生的，而是長期逐步累積的結果。能分辨「只是累了」與「正在被過度耗損」，是建立心理防火牆的第一步。這樣的區分，是為了幫助你察覺自身狀態，而非評價自己做得好或不好。

◤這樣的故事，你熟悉嗎？◢

陳小姐是一位專案管理與行政協調工作者。她常在心裡對自己說：「我必須撐住，否則公司營運會出問題。」

一開始，她確實撐得住。工作如常完成，角色沒有出錯，也沒人察覺異狀。幾週之後，她逐漸注意到自己的身心發生了一些變化：夜裡難以入睡，早上醒來仍感疲憊；聽見同事抱怨時，原本的同理反應變得遲鈍，內在出現一種說不上來的空洞感，甚至開始想逃避。

她發現自己開始避開同事聚會，在團隊會議中也減少發言； 表面仍能完成工作，但內心卻感到愧疚與疏離。這些行為變化， 是心理資源不足的自然反應，而非變得冷漠或不願意負責。她已經從疲勞走向倦怠了。

這些變化提醒她：心理界線已經開始鬆動，內在警訊也悄然出現。她並非能力不足或專業精神退化，而是心理能量被長期過度耗損。學會察覺這些早期訊號，是建立心理防火牆、重新守護心理能量的第一步。

●本文摘選自啟示出版 之《我不是想離職 ，只是不想被燃燒殆盡：築起三層心理防火牆，把責任還回去，把能量還給自己》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！