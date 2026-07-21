在英國有哪些地雷千萬不能踩？拍照絕對不能反手比「耶」

文／讀者太太Mrs Reader

初次見面，這些地雷不要踩

英國 盛產有禮貌的紳士與淑女，和其複雜的社交規則脫不了關係，這些禮儀往往讓初來乍到的外國人感到困惑，尤其是第一次面對英國人時，很可能因不了解這些潛規則的運作方式，一不小心就犯了讓英國人搖頭的大忌。想在英國社會游刃有餘地走跳，理解「什麼不能做」往往比「要做什麼」更為重要。究竟英國有哪些紅線在初次見面時千萬不能踩？以下聽我娓娓道來「英國六大社交地雷」，並溯源其文化 背後的深層邏輯。

包括臺灣人在內，許多亞洲人喜歡在拍照時比代表「Yeah」或可愛的「勝利Ｖ手勢」，但在英國比這個手勢要特別小心，千萬不要反手比，也就是將手心向內、手背向外地比出「Ｖ手勢」，這個動作在英國人眼裡等同於比中指，是極具侮辱性的挑釁，每次看到亞洲遊客在英國旅遊景點拍照比這個手勢，心裡都忍不住替他們捏一把冷汗。

這個手勢之所以在英國被視為社交大忌，和英國歷史 傳說中一位長弓兵的報復有關。一四一五年，英國發生「阿金庫爾戰役」（Battle of Agincourt），相傳當時的法軍威脅要割掉英國長弓兵用來拉弓的中指與食指，讓他們永遠無法射箭，後來英軍大勝，英國士兵們紛紛舉起這兩根手指，以手背朝外的姿勢向法軍示威，意味著「看，我的手指還在」。雖然史學家對此故事的真實性存疑，但這個手勢在英國文化中，早已被定義為「蔑視權威」與「反抗」的象徵。請大家務必記住：在英國拍照比「Ｖ」，一定要手心向外「正著比」喔！

地雷二：踩到政治正確（Political Correctness）的紅線

雖然英國是開放的多元文化國家，但社交場合中，若忽視政治正確或過度談論敏感話題，都會被視為極大的社交失誤，原因和從大英帝國轉型為多元移民社會的歷史有關。為了維持多元族群社會的和諧，英國人傾向不談種族、宗教、政治立場或性取向等敏感話題來避免衝突，若你對這些議題缺乏足夠的敏感度，在初次見面的場合「侃侃而談」，除了讓在場的英國人尷尬癌發作之外，更嚴重的甚至被視為沒教養，在社交圈容易因此被邊緣化，甚至被「孤立、抵制」（類似社群平臺上被「取消」）的危機，一定要格外注意。

地雷三：沒有保持社交距離

英國人對「個人空間」的堅持雖然沒有像北歐人那麼誇張，但他們的文化基因裡還是存在著非常強烈對自由的渴望，尤其是不被他人干擾的自由，因此在排隊時或在電梯裡，你會發現英國人即便在擁擠的空間中，也會努力與周遭的人保持幾公分距離，對他們來說是很重要的「心理邊界」。

初次見面時，除了握手，英國人會避免任何多餘的身體接觸，譬如摟肩膀、擁抱、親吻臉頰等，都會讓他們感到驚訝，這種反應並非冷淡或保守，而是一種對彼此獨立人格的尊重。請記住和第一次見面的英國人，握手是唯一的安全牌。

地雷四：過度探聽他人隱私

相信大部分臺灣人都有被親友詢問薪水、年紀、交友狀況或其他隱私的經驗，雖然被問到時多少會感到不自在，但似乎是臺灣人的生活日常，大家或許不會太在意，可是在英國，向剛認識的人詢問「薪水多少？」或「今年幾歲？」絕對會被視為極其無禮的表現，是社交的大禁忌。

在英國，和交情不熟的人大剌剌地談錢，無論是詢問他的薪水或他家的房價，都會被當作異類。即使英國社會仍存在著階級意識，但為了維持一種「大家都平等」的假象，日常會話不會觸及薪水、房產等階級標籤。如果真的想知道你的社會地位，他們會進行一種隱晦的「社會階級測驗」，透過說話的口音、用語（譬如是用「toilet」或「lavatory」稱呼廁所），或是問平常在哪間超市購物，以此暗自評估你的背景，但絕不會開門見山地詢問年薪多少，因為直接詢問這類個人隱私是沒格調的行為。

其他隱私包括年齡、結婚與否、支持的政黨等，都是英國人初次見面的社交會話中避之唯恐不及的話題，這些隱私就像前述「個人空間」的延伸，除非是很熟、交情好的朋友，否則在一般情況下，英國人不太討論這些話題，他們更傾向於討論無關痛癢的園藝、寵物或天氣等萬無一失的話題，不涉及任何隱私，也不會揭露彼此的社會地位。

地雷五：過分熱情的行為

對於許多國家的人來說，初次見面展現極大的熱情是友好的表現，但在英國，卻會被視為虛偽或令人尷尬的行為，這和自維多利亞時期以來發展出的文化脈絡有關，英國社會推崇「泰山崩於前而色不改」的矜持形象，過度的情緒波動被視為軟弱或不成熟，因此初次見面時，淡淡的微笑與客氣的問候是最得體的。

除了文化淵源的影響，英國人「慢熱」的民族性也是一大原因，他們的友誼是建立在循序漸進的基礎上，如果第一次見面就熱情地擁抱對方，或拚命誇張地大加讚美，對方心裡的ＯＳ通常是：「這個人到底想幹嘛？」這種社交上的防禦機制是為了確保每一份連結都是經過時間考驗、真實且深刻有意義的。

書名：《大不列顛小心機：搞定英國人的25條金律》 作者：讀者太太Mrs Reader 出版社：時報出版 出版時間：2027年7月3日

地雷六：送過於貴重的禮物

送貴重的禮物在臺灣或其他東亞社會裡，大部分情況下被定義為有禮貌或尊重他人的表現，但在複雜的英國社交文化脈絡中就不一定了，因為送禮在英國是一門關於「平衡」的藝術。

如果送給不熟的朋友或同事一份昂貴的禮物，不論是名牌包或高價的電子產品，不但不會讓對方感到驚喜，反而讓他們產生壓力。為什麼呢？和英國文化中「平等的社交債務」觀念有關。英國人向來注重平等，如果初次見面就收到太貴重的禮物，收禮者會認為必須回贈等價的東西，對經濟條件不是太好的人來說，無疑是種社交負擔。

更嚴重的是在英國職場上，若部屬送給上司或廠商送給客戶過於昂貴的私人禮物，可能引發關於「賄賂」或「缺乏職業邊界」的質疑，甚至導致合作關係破裂。

該送什麼東西給初次見面的人才得體呢？一般建議送「消耗品」，包括一瓶中價位的紅酒、一盒優質的巧克力，或是一束美麗的鮮花，若再搭配一張親手寫的卡片就更完美了。

仔細分析以上六個社交地雷，我們會發現英國人的社交禁忌核心可被歸納為「距離」與「分寸」兩個名詞，無論是不反手比「Ｖ」、保持社交距離，還是不問私事、不送重禮，本質上都是為了保護個人的獨立性。這種文化教導人們：真正的禮貌不是試圖與每個人打成一片，而是學會優雅地給予他人空間；真正的尊重也不是一昧地贈送高級禮物，而是展現心意讓對方知道你在乎他們就好。

理解了這些禁忌背後的歷史脈絡，你會發現英國人看似冷漠的背後，其實是對他人生活權利的一種體貼。

●本文摘選自時報出版 之《大不列顛小心機：搞定英國人的25條金律》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！