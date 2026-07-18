日本送補助、韓國辦模擬實測！高齡駕駛隱憂頻傳，台灣交通政策不能再慢半拍

文／康哲偉

高齡駕駛 肇事率 攀高

回顧近年重大交通事故 ，從新北三峽一名七十八歲駕駛暴衝造成多人死傷、內湖七十六歲老翁誤踩油門連撞十一車，以及苗栗一位八十三歲長者因失智與重聽，加上酒駕逆向誤闖國道釀禍。這些事件不斷提醒我們，隨著人口老化，部分駕駛者的身體或認知能力可能下降，進而增加交通事故風險。

根據警政署與學術研究的綜合數據，雖然整體交通事故件數以年輕族群為多，但部分七十五歲以上駕駛者對「脆弱用路人」（行人、機車）造成的致命風險相對較高。這並不代表所有高齡駕駛都有危險，而是提醒家庭與社會，駕駛能力評估與安全管理不可忽視。

年齡不是藉口，是必須正視的公安風險

許多長者常會自信地說：「我開了一輩子車，技術很好。」經驗固然重要，但身體機能的退化不會因經驗而停止。

隨著年齡增加，視力、周邊視野、反應速度與認知功能可能逐步下降，若不及時察覺，關鍵瞬間可能造成嚴重後果。

最新研究顯示，七十五歲以上高齡駕駛造成行人死亡率，是四十一至六十四歲族群的二點四四倍；且每增加一歲，對行人造成死亡創傷的風險就提高11.3％。這顯示，高齡駕駛問題已從單純「交通意外」，升級為重要的「公共安全議題」。

放眼國際，臺灣真的慢了好幾拍

高齡駕駛肇事不是臺灣獨有的挑戰，日本 、韓國 、香港同樣面臨此問題。日本早在數年前就推動「高齡者自願繳回駕照」政策，並提供購物接駁與交通補助，讓長者有尊嚴地放下方向盤；韓國則要求六十五歲以上駕駛定期接受交通教育，七十五歲以上每兩年重新體檢與評估，並引入模擬駕駛系統實測能力。

反觀臺灣，除了每三年一次換照程序，其他制度設計幾乎原地踏步。社區缺乏回訓資源，駕訓班沒有針對高齡開課，甚至「不再開車」後的生活支持系統也不完善。在政策空窗中，長者只能在責任與尊嚴之間掙扎，社會仍未提供足夠協助。

書名：《當你過了45歲：健康、職涯、財務、法律，必須按齡知道的事》 作者：康哲偉 出版社：圓神出版 出版時間：2026年7月1日

家人該說出口，政府該補上制度

高齡駕駛不是「能不能」的問題，而是「該不該」繼續開車。許多家庭早已注意到長輩駕駛出現異常，包括走錯路、誤踩油門或反應遲疑等，但往往因為不敢開口、怕傷感情而選擇沉默，而這份沉默可能就是下一場悲劇的前奏。

同時，政府也不應再被動等待。雖然目前將換照年齡從七十五歲下修至七十歲是必要的起點，但單靠這一措施仍難全面改善高齡駕駛的安全問題。

借鑑國際經驗，可以建立專為高齡駕駛設計的回訓課程與定期模擬駕駛測驗，強化醫師與家屬的通報機制，建立駕駛能力與交通認知追蹤資料庫，並發展高齡友善的替代交通網絡。唯有如此，「不開車」才能從退讓變成自主選擇，從剝奪變成保障。

高齡駕駛的問題絕非針對某個年紀，而是提醒整個社會，不能忽視風險、放任制度漏洞。唯有給長者尊嚴的選擇，也給社會更安全的道路，才是對大家最負責的做法。

●本文摘自圓神出版 之《當你過了45歲：健康、職涯、財務、法律，必須按齡知道的事》。