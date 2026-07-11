愛牠還是害牠？看懂貓主子的壓力訊號，別把驚嚇當驚喜

5-4 飼主如何拿捏教養貓咪 的分寸？（節錄）

教養小孩不易，最困難之處莫過於拿捏分寸。太過嚴格，擔心子女因此心生怨恨、叛逆，或心理受創；太過寬鬆，又會煩惱兒女恃寵而驕，反過來欺負父母。教養貓咪也並非易事，要如何拿捏恰到好處的分寸，對飼主來說也是最艱困的課題之一。

有些飼主雖然疼愛貓咪，卻喜歡製造「驚喜」，只是這份「驚喜」如果超過貓咪的承受範圍，就將變質為驚嚇。有些飼主不察，反而會將貓咪的惶恐、驚慌誤解為開心的表現，一而再、再而三地驚嚇貓咪，其實也與虐貓無異。

書名：《這本書，貓咪希望你看：從食衣住行到終老照護，國際寵物行為訓練師教你一次搞懂40個貓咪行為與健康疑問》 作者：Miki（謝佳蕙） 出版社：商周出版 出版時間：2026年05月05日

別讓貓咪身心不舒服

比如說，有些飼主喜歡拿水槍對貓咪噴水。在這些飼主看來，這麼做只是無傷大雅的「小玩笑」，是增進人貓感情的小遊戲。但貓咪無法理解飼主的幽默感，對牠們來說，被當成水槍的槍靶，實際上毫無樂趣可言。

還有些飼主會彈打貓咪的嘴巴，或玩弄貓咪的鬍鬚、尾巴，甚至抓著貓尾巴拖行，或突然在牠身旁發出巨響，以為這樣「無傷大雅」。然而實情大多並非如此，貓咪很可能早已生活在厭煩、恐懼中。如果飼主對捉弄貓咪樂此不疲，貓咪社會化訓練的成效也將大打折扣。

不僅飼主應自我克制，提醒自己不要做出上述這類讓貓咪不舒服的舉動，也要提醒同住家人，尤其是兒童與靑少年。不同國家的文化、法律不盡相同，關於飼養寵物 的法規大多不同，關於虐待寵物的定義與標準也有所差異。台灣的貓咪飼主應該謹遵台灣現行法規，以免受罰。

英國在二〇〇六年頒布的《動物福利法》（Animal Welfare Act）中，便明確規範「非人類脊椎動物」的法律權益，飼主應滿足寵物五大基本需求，即適當的環境、飮食、自然行為、社交需求、及免受痛苦、疾病，違者可處以罰鍰或監禁。因此，若家貓嚴重過胖，飼主便可能挨罰。

瑞士也在《動物福利法》、《動物福利條例》（Animal Welfare Ordinance）中，將特定寵物分為「群居性動物」、「非群居性動物」。若寵物被歸類為「群居性動物」，就至少必須成對飼養。如果只養一隻，便是違法的虐待行為。瑞士法律更規範，如果是「室內貓」，除非飼主有大量時間陪貓咪，否則「強烈建議」飼養兩隻或兩隻以上的貓咪，讓貓咪們可以彼此「社交」。只是，瑞士徵收寵物稅已行之有年，養越多寵物，賦稅負擔便越重，讓飼主兩頭為難。

在我看來，只要讓貓咪身心不舒服，就是違反動物福利。飼主應該謹記，即使是再聰明的貓咪，也不會有是非對錯的觀念。牠們雖然聽不懂飼主的話語，無論是讚美、批評或是弦外之音。但是，牠們可以判讀人類的口氣和情緒。牠們判斷飼主是否生氣，觀察的是飼主的肢體動作。如果飼主張牙舞爪，或已掄起拳頭，頭部不斷逼近貓咪，貓咪就會感受到威脅，進而選擇反擊或逃之夭夭。

別以為貓咪眞的有九條命

貓咪可以理解飼主的語氣是愉悅或憤怒，但如果沒有明顯的肢體動作，貓咪幾乎表現無感。牠們不會像狗狗那樣懂得察顏觀色，飼主也沒辦法像教養狗狗那樣口頭禁止貓咪做出飼主不喜歡或討厭的行為。即使飼主三令五申，或者當下就站在貓咪面前，牠們通常依然我行我素，想做的事還是照做不誤。

「體罰」當然是最嚴重的虐貓行為，但讓貓咪身心不舒服，或者剝奪貓咪應有的基本權利，也屬於虐貓的一種，不能被當成教養的合理手段。例如，有些家長或長輩被小朋友激怒，就會把小朋友關在廁所或儲藏室裡好幾個小時，甚至不讓孩子吃飯。有些飼主被貓咪惹火了，也可能會將貓咪關進廁所、陽台或儲物間，或者不給正餐和飮水。

飼主別以為貓咪眞的像傳說那樣有九條命，這些「管教」方式都很不妥，不僅會危害貓咪身心健康 ，更會傷害人貓之間的親密感、信任度，對「矯正」貓咪的「偏差」行為完全無濟於事，實際上是「損貓而不利己」。這些人類眼中的「偏差」行為，在生物學上對貓咪而言都是正常的，不必、也無法改變。正如本書一再強調的，飼主只能透過調整住家環境，降低貓咪出現這類行為的機率。

冷戰將傷害人貓關係

然而，是非對錯總是難以明確二分、涇渭分明。某些飼主自以為教養貓咪的方式正當，但在其他飼主眼中卻已形同虐貓。在法律上，有些舉措雖不犯法，但在飼主之間卻有爭議。飼主可以不贊同其他飼主的行為，但不必為此與他人爭執。例如，有些飼主因為常被貓咪抓傷，或者沙發、傢俱經常被貓咪抓破，為了「一勞永逸」，就帶貓咪到獸醫診所進行去爪手術。貓咪原本是以狩獵維生的動物，被去爪的家貓雖說溫飽無虞，但是否會因此影響貓咪的心理狀態，至今各方仍爭論不休。

貓咪的去爪手術，在美國各州頗為風行，但多數歐洲國家都明文禁止，理由是此舉違反「歐洲寵物保護公約」（European Convention for the Protection of Pet Animals）。在台灣，貓咪去爪並不違法，但我並不贊同。

除此之外，飼主與貓咪長期冷戰，也是虐待。夫妻之間會冷戰、親子之間會冷戰，飼主與貓咪之間也會冷戰。不過，人非聖賢、冷戰難免，因為被得罪，飼主偶爾會不想理會貓咪，貓咪有時也會遠離飼主。但冷戰時間不可以太久，飼主應該主動釋出善意，結束冷戰，否則關係將難以修復。

●本文摘選自商周出版 之《這本書，貓咪希望你看：從食衣住行到終老照護，國際寵物行為訓練師教你一次搞懂40個貓咪行為與健康疑問》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！