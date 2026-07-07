【照常出刊！】盧淑芬：在容錯範圍內，做極限嘗試

在盧淑芬的記憶裡，媒體平面端與網路端的整合，約莫發生在2015年前後。此前，網路編輯、平面編輯各有各的擅長及戰場，然而隨著數位訂閱正式超越平面銷量，空前壓力也跟著到來。

在《ELLE》全球四十幾個版本中，台灣是最早出現平面數位此消彼長現象的市場。公司自然要求編輯部增加數位內容以應付讀者需要；但當時《ELLE》的編輯部結構，平面、美術編輯的成員總數，足足有數位編輯的三倍之多。

如果不精簡人力，就要做人才調整，平面編輯也得產出數位內容。

這樣的邏輯在2010年代的編輯圈並不通行。有別於數位編輯完成報導便上稿刊出，平面編輯的作業涉及大量分工協作，繁瑣沉重，「平面與數位的邏輯是是兩個完全不同的腦子，」盧淑芬說，「讓平面編輯同時產出兩種內容，做事的流程和節奏不同，他們總是感覺自己被打亂。」

她只有鼓勵團隊，未來是數位的世界，要想繼續在這個領域發揮，一定要學會新技能。

「編輯痛苦、主管也為難，難在整個媒體的內部製作結構已經天翻地覆，但不能不跟著產業變化走。」

轉型陣痛期終於渡過。適應者兩面兼顧，無法的另謀發展。而帶領《ELLE》渡過十餘年風浪的盧淑芬，則在2020年功成身退，轉投入策展及教育工作。

Always be a leader.

「什麼事情值得做、沒人做，我們應該搶先去做。」因為always follow在時尚圈就是種自我邊緣化—— 這是盧淑芬操作媒體的邏輯。

比如2020年6月號的唐鳳封面。面對公司高層，盧淑芬這麼說：唐鳳擁有相當高的網路聲量，如果能拍一組與新聞攝影精緻度截然不同的照片，勢必引發關注，帶動紙本銷量、數位流量；尤其當時競媒還較少觸碰性別多元話題，採取行動具領先性。

對廣告部同事，她則承諾決不佔用旺季。換季、品牌高度期望合作曝光的九月十月，或者一三月四月自然不行，但五、六月，這種時尚傳統上的「low season」則有變通空間。

「在媒體競爭中你要被大家recognize，一定要搶著當領先者。這當中有很多可能性，這是編輯工作有趣，但也最有壓力的地方。」

2010年9月號「玩美相遇」（Art Meets Fashion）則是另一次樹立典範的跨界實驗，該檔企劃始於盧淑芬的反思，換季分析是時尚雜誌必做的題目，經年累月下來套路卻是大同小異。「還有什麼與讀者溝通的方法是沒做過的？」

她與編輯留意到藝術與時尚的相似性——它們同樣注重視覺表達。「玩美相遇」當期邀請到多位台灣藝術家，由藝術家按集結色彩、面料、剪裁裝飾預測的Trend book（潮流預報書）發想，展開創作。

在企劃上市前夕，她曾向編輯坦言「也許僅此一回」的擔憂；結果卻是時尚業界、藝術圈都讚嘆《ELLE》竟玩出了新花樣；2012年的「臨界時分展」，則集結歷年參與的十二位藝術家作品，舉辦實體展覽。

「只有你們時尚媒體可以這樣搞。」開幕日上，當年度參展藝術家，後來擔任台北美術館館長的王俊傑這麼告訴盧淑芬。原來當時的藝術圈重視論資排輩，很難得能看到資歷深淺的藝術家在特定展覽中共聚一堂。

「受邀藝術家沒多過問名單、編輯部不知道有這樣的潛規則，卻在無意間提出一整套新邏輯——我們打破了約定俗成的框架。」

短短一週展期，參觀人次達五千人。成績遠超預期。

《ELLE》的步伐可以快過讀者——盧淑芬深深引以為豪。從主管、統籌者的角度，她認為作法儘管創新，但不能貿然行事，「在可承受的容錯範圍內，做極限嘗試。」

話題在社會上有基礎嗎？有沒有其他媒體實際操作過？所有前衛的點子都以最審慎的計算權衡為前提，她說這是總編輯的最重要的職責。

「編輯是聽到指令就衝鋒，但保護編輯、保護媒體、保護品牌不受損害，只有總編輯能做。」

《ELLE》國際中文版創刊於1991年，盧淑芬時任該雜誌服裝主編。首期封面人物為《牯嶺街少年殺人事件》女主角楊靜怡，盧淑芬曾形容當時的楊靜怡氣質特別，「很青春的古典」。攝影／楊海光（圖片來源聯合報系新聞資料庫）

邏輯始終有效

所有衝鋒都必在戰略之中，所有冒險都必須是先手。 這套邏輯從90年代以至21世紀第二個十年，始終有效。

「但那時候我意識到，我不是數位節奏的人，無法在那麼快的節拍裡領導其他人。我自己都跑不快了，怎麼拉得動他們啊？」回顧五年前的變動，盧淑芬這麼說。

「我總不能催促大家快跑快跑，然後我在後面慢慢走。這不是一個領導角色該有的狀況。」

現在她在大學裡教授與時尚媒體編輯實務相關的課程。一個問題是她反覆思量的：如果平面編輯能力已經不被需要，什麼樣的編輯訓練依然有用？

為此盧淑芬約了仍在線上的編輯朋友私下聊。意外的是，出身平面與專事數位的編輯給出的答案竟然相同：不是光會作圖發社群就算合格，要能採訪、能開發題目、企劃內容、整合圖文，基本功一樣都不能少。

於是她重新調整大學部課程，以前從平面雜誌的結構拆解，領著學生一步一步瞭解；現在顛倒順序，將專題企畫的能力放到最優先，培養學生辨別趨勢、發掘題目、蒐集資料、架構素材，封面人物、單元企劃提案則留到最後。

她猜想這樣的方式對大學生能力培養是更為有效的，「不論以後他成為編輯，從事公關或做行銷企劃，都用得到。有這些基本功進入媒體也比較容易進步，發想不會只停留在單一現象，而是對產業趨勢足夠敏感。」

也許紙本作為一種閱讀型態，勢必成為「珍貴的小眾」——在今年「草率季」現場，她被七百多個創作者攤位驚艷，卻也感嘆這樣的生命力受限於逐漸收窄的通路、低效率的傳播裡。

但人們仍願意為實體刊物聚集。紙本，儼然成了某種社群儀式的載體，它還有什麼新的型態的可能性呢？不會被限制在現有的條條框框裡？「不知道，但值得期待。」

「在AI出現以後，工具面的門檻也跟著降低，也許再過一段時間，就會有人起心動念作出一個更能抵達受眾的工具，不像瀑布流閱讀形式那樣無趣、不會有演算法推播的干擾，讓你看到一堆不想看的東西⋯⋯ 這都是可以期待的，再變化的可能性是有的。」