體育賽事直播從電視轉向串流，各平台為何砸重金搶轉播權？

文／夏洛特‧亨利

── 運動賽事串流化 ──

是眾望所歸，還是大勢所趨？

鏡頭掃過球隊的隊徽，畫面外的聲音說：「諾丁漢森林對利物浦的比賽，在城市足球 場獨家現場直播！」這時背景音樂漸強—「來了來了，就是現在！」1992年8月16日，足球的面貌從此改變。英格蘭超級足球聯賽──全新的英格蘭頂級足球聯賽，已於8月15日開踢，但一開始提到的那場「克拉夫對陣索內斯的巨人之戰」，是聯賽中第一場在電視上直播的比賽，也是第一個「超級星期日」。

當英超聯賽正式展開，天空電視台承諾球迷，這將會是「全新的足球賽」。它的確實現了諾言，但對這項運動有益也有害。在超級星期日成為常態的幾十年間，英超聯賽成為非常重要的媒體產品，資金不斷湧入其中。人們紛紛訂閱有線和無線電視服務，因為這是能夠持續收看英超賽事和其他頂級體育 競賽直播的唯一途徑。

雖然推出大型原創影集對各類型的媒體平台來說都相當重要，但在實務上，直播體育賽事的轉播權往往成為最具價值的資產之一。這類轉播權通常會以固定的周期重新釋出（例如新的球季開始之前），一旦進入市場，往往會引發激烈的競標戰。各大聯盟深知市場需求強勁，自然也不斷提高授權價格。對媒體公司而言，如果想取得轉播資格，就必須付出相當可觀的代價。

天空體育和TNT體育以67億英鎊的價格獲得了英超聯賽的轉播權，時間從2025至2026賽季開始，為期4年。除了週六下午3點的賽事以外，每一場比賽都將在英國播出，這是多年來的首例（上述時段有禁播令，規定英國境內不得轉播比賽）。這筆交易使得天空體育至少能直播215場比賽，包括賽季最後一天共10場的比賽。天空體育和TNT體育並不是唯一覺得需要為這類協議一擲千金的公司，標普全球的資訊顯示，2015年體育版權的成本估計為146.4億美元；2027年時，這個數字預計將達到350億美元。

權利金不斷上漲，並不是體育媒體業務中唯一的變化。即使天空體育和一些公司一直以來都敢於冒險，但終究還是受到了串流媒體的挑戰。這些致力於創新的電視公司正遭受重大威脅，它們拼命競標以保住體育轉播權，試圖擊退新興勢力。

▍為何串流媒體看上體育賽事直播

正如早年有線電視前輩意識到的，串流服務逐漸發現體育直播是關鍵的差異化因素，也是廣告收入、用戶訂閱和存續的驅動力。這些步伐穩健、意志堅定的新勢力逐一參戰，再次徹底改變了遊戲規則。

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現今的體育轉播，與1992年英超聯賽剛推出時相比，已經大不相同，無論是在球場上還是媒體界，參與者都更多，這樣的成長深刻影響了整個生態系。英國市場調查公司安培分析（Ampere Analysis）的高級分析師丹妮‧摩爾（Danni Moore）解釋道：「越來越多的平台取得轉播權並將節目上架⋯⋯這正在加速市場碎片化。」新的媒體通路之所以渴望分一杯羹，是因為體育賽事是少數能確保大量觀眾會在同一時間觀看的內容。著名的「阿奎羅∼∼！」進球瞬間、托特納姆熱刺隊在2019年歐冠盃準決賽中的絕殺，以及羅伊‧麥克羅伊（Rory McIlroy）完成高爾夫大滿貫的那一刻，看直播和重播的感受完全不同。正如天空體育在2022年的行銷活動上描述的：「直播就只有那一次。」

一位業界前輩曾對我說：「體育賽事即便不是唯一，也是極少數能讓觀眾『定時收看』的內容，所以通常能確保觀眾準時鎖定頻道。」安培分析的研究經理丹尼爾‧哈拉吉（Daniel Harraghy）也支持這個觀點：「體育賽事是現在規模最大、甚至也是唯一的『定時收看型內容』，能偶爾在特定時段將數百萬人的目光集中到同一處。」

哈拉吉表示，這對廣告商來說「非常有價值」，而有線電視早已就體認到這一點。當時「超級星期日」一推出，就拿到福特汽車和福斯特啤酒的品牌贊助了。隨著串流平台 獲得更多轉播權，並致力擴展其廣告版圖，資金也開始轉移。

體育媒體分析公司Omdia的首席分析師麥可‧法蘭克（Michael Frank）說：「許多廣告商正選擇投向串流媒體。我認為許多大品牌的行銷人員都知道大勢所趨，而且大部分廣告預算正重新導向串流平台。」

他進一步指出，最終「如果想制定周全的計畫，將產品推向大眾，我認為你別無選擇，只能將大部分預算轉移至串流服務，因為那裡才是觀眾所在。」法蘭克強調：「這種廣告模式行之有年，也是媒體和收看體育賽事的一部分。體育團隊和串流平台都很樂意從重量級贊助商那裡獲得豐厚收入。」

用戶可能不喜歡在其他串流內容中看到廣告，但這已經是體育轉播的「老規矩」了，意味著球迷的接受度很高。賽場上既存的自然停頓給了廣告空間，不會干擾到比賽進行，這在美式足球或棒球等美國體育賽事中尤為明顯；另外，足球也有中場休息時間。哈拉吉說：「我認為這和那些『廣告方案』很契合。」最後體育迷習慣了廣告，而廣告商也習慣成為轉播中的一部分了。

書名：《串流之戰：演算法、訂閱制與平台競爭，如何重寫整個內容產業的規則》 作者：夏洛特‧亨利 出版社：商周出版 出版時間：2026年5月28日

用戶註冊

取得體育賽事轉播權不只能增加廣告收入，還可以帶動新用戶註冊。體育迷們總是一心一意、十分忠實，因此無論是誰拿到轉播權，都必定會有一大群人定期使用其串流服務。如果廣大球迷只能透過你來追心儀的球隊、看聯賽，那麼他們別無選擇，只能到你的平台報到。

2024年6月，標普分析師在一份評論中，指出體育轉播權價格不斷上漲，同時闡述取得這些權利對串流平台有多重要。作者舉例說明，「派拉蒙＋」自成立之初就認為體育內容不可或缺，它提供了CBS電視網所有體育賽事節目。該平台甚至獨家轉播多場歐洲頂級足球聯賽──歐冠聯賽的賽事。Peacock也將英超聯賽當作串流服務中的重點內容。如果在美國想看這些比賽，就必須訂閱這些服務。

澳洲的情形也差不多。如果要在當地觀看每週的英超賽事，除了訂閱Optus Sport 5之外，別無選擇。該平台於2016年獲得轉播權，並2021年續約6年，每賽季支付5,800萬美元，以便在其串流服務上播放聯賽全部380場比賽。最初它打敗了澳洲的串流平台Kayo、Stan，以及亞馬遜Prime Video等競爭對手，贏得競標。Stan則獲得了在澳洲轉播歐冠聯賽的權利，並在2025年Optus Sport結束營運後，順利接手英超的轉播權。

除了要在一開始爭取用戶註冊，體育賽事的性質，也代表客戶必須訂閱更長的時間。你無法像看一季十集的影集那樣，「馬拉松式」觀看長達10個月的足球賽季進行。串流平台希望體育能把你吸引進來、讓你在片庫中發現其他想看的節目，並選擇留下來。體育專門的串流平台通常會有一系列的賽事轉播，讓觀眾維持訂閱一整年。以Stan為例，它不僅轉播足球，同時也轉播橄欖球和網球比賽。

Peacock是以體育內容推動用戶訂閱的典範。如前一章所述，雖然其片庫中已有許多受歡迎的節目，但它更進一步成為美國的英超聯賽收看新平台。在賽季期間，幾乎每一場比賽都在Peacock播出。這只是開始，其母公司NBC陸續拿下了NFL、美國大學美式足球和部分籃球比賽的轉播權，並將部分賽事搬上平台。這使得Peacock成為2024年1月邁阿密海豚隊對堪薩斯城酋長隊外卡賽唯一的收看平台。在NFL的「外卡週末」期間，這場比賽吸引了280萬名用戶註冊，平均收看人數達2,300萬人，當時Peacock的直播流量甚至佔據了全美網路總流量的30%。

●本文摘選自商周出版 之《串流之戰：演算法、訂閱制與平台競爭，如何重寫整個內容產業的規則》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！