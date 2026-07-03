當家人走到生命最後一程，如何陪伴他們在家安心善終？

文／趙可式（國立成功大學醫學院名譽教授、台灣安寧緩和療護推手）

如何安心在宅善終 ——當遇到生命重大難題，向好書要解方

現代人很少念長篇大論的書，喜歡簡短的小視頻或者是小文章，即使是研究所讀碩士博士的學生，也很少在念整本書，而是讀片段的文章，尤其現在網路資訊發達，許多資訊的網路，例如ChatGPT，你要什麼知識，他立刻就呈現出來了！所造成的社會現象，是作者們懶得寫書，出版社因成本考量，也謹慎對待出版整部書的作品。這非常可惜，因為尤其是遇到生命重大難題的時候，不是片段的小文章，或者是小視頻，就可以幫助人們找到解方。這本書《在宅善終》，可能不是人人都有興趣讀，但是遇到家人親友，或是自己，經歷生命重大難題時，要找到可靠的有用的解方，就必須要從頭到尾仔細閱讀了！本人對楊婉萍博士這本大作，有以下看法：

一、撰寫專業的著作，必須要有專業的素養功底與經驗

撰寫專業著作與撰寫言情小說，有極大的不同點，不能依靠豐沛的情感與想像力。本書作者楊婉萍從就讀國立成功大學護理學系一年級開始，到碩士班及博士班，十三年中建構了扎實的基本功。我身為她的導師，非常了解其中的艱辛與投入。我是出了名的嚴師，非常的嚴格，能夠受得了我的學生很少，婉萍卻咬緊牙根，孜孜矻矻地接受如此千錘百煉的教育過程！除了課堂的學習，最重要的是臨床實習，實習整天已經疲憊不堪，回去寫作業，要寫到半夜，第二天一早就要交作業，學生們都私下稱這是魔鬼訓練，巴不得早日脫離苦海，婉萍卻熬過了十三年，造就了一身本領，以至後來能有開創居家護理所的底氣。

二、職場的選擇，造就了專業的品質

婉萍拿到博士學位以後，進入了大學擔任教職，由於她的聰明才智及努力，很快的就升到了副教授。但由於其工作脫離了臨床的歷練，使她毅然決然的離開社會所欣羨的副教授崗位，而自己開設居家護理所，第一線的去照顧末期的病人及其家屬。在台灣護理專業領域中，有博士學位者何其多，但能寫出有意義的利益眾生之著作者又何其少！究其原因是，如果缺少臨床經驗，那寫出來的著作就會味同嚼蠟了！婉萍的這本新書最重要的特色是實際有用，確實能夠利益眾生！這要歸功於她的三項特質：扎實的基本功，豐富且深厚的臨床經驗，再加上法律素養，三者整合起來，方成就了此書！

三、知識與經驗融合下，呈現出的有意義精髓

1、實際的案例可使讀者舉一反三

本書並不在紙上談兵，而是每一段都有一個實際的案例，將末期病人照顧的知識與經驗融合起來，就像一位游泳教練，不能只站在岸上，教導水中的人游泳，而是他自己必須要下水，親自來帶領如何在水中順暢的游泳！例如，她在談到臨終症狀時，描述一位九十八歲的醫師娘見到了已逝的丈夫李醫師，生動的故事點出了一個非常重要的臨終症狀。書中的故事可能發生在台灣各個角落，各個家庭，舉一反三就可真正學習。

2、每一個案例之後的畫龍點睛

本書最精彩之處在於每一個案例之後，有「核心提問」、「重點小整理」、以及「安心小提醒」，皆為畫龍點睛之作。讀者可從中汲取照顧末期病人在家善終的重要提醒，進而實行之。

3、仿若懶人包的圖表，使讀者一目了然

婉萍在學生時代就多才多藝，很會畫圖。現在因為AI的發達，她可以利用AI製圖，例如臨終重點討論中，她將複雜的議題製作成如同懶人包的簡表，一目了然！

四、傳承加創新，才是新一代專業要學習的課題

台灣推展安寧緩和療護四十餘年，在醫療界及護理界已經有許多傑出的前輩們，同類的書也有眾多膾炙人口的著作了。新一代的專業人士，要在傳承加上創新上努力，才能夠承先啟後，前人走過的路是後人最好的地圖。本書有許多是四十餘年來前人已經多有著墨的內容，例如有關靈性的篇章，有關四道人生等等。而本書也有許多作者創新的精彩表達，以下舉例：

1、創意圖表：怎麼發現失智／意識不清／無法表達的病人會痛：創意表達：三聲無奈～聲音、身體、生活！臉面、心情、互動。

2、本書有一些非常有意義的金句：例如「善終是一場需預謀盤算的愛」；如何看待「不邁步」與「快步走」；「討論死亡不是因為冷酷，而是因為我們深深在乎」……等等的金句使讀者印象深刻。

3、獨行者的在宅善終：本書有一非常創新、也非常重要的篇章，就是獨居者如何能在宅善終，她提出要早規畫、臨準備，善收尾，打破孤獨時的恐懼，而提出了獨居善終的四大支柱，極為具體實用！

書名：《在宅善終——從醫療轉向、法律保障到居家照護；陪你看懂身體告別信號，第一本不留遺憾的安心行動指南》 作者：楊婉萍 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年6月27日

五、當遇到生命重大難題，向好書要解方

當人們遇到親愛的家人親友，得了疾病末期，不願意也不能住院，希望在家中善終，卻害怕不知道該怎麼辦？此時的慌亂，緊張，焦慮，求助無門，都是可想而知的困境。那麼這本書提供了一個可靠的完整的解方。本書除了提供給家有病人的參考之外，也可以作為居家護理師的教科書，為年輕的下一代以及較缺乏臨床經驗的護理師提供了一個非常好的學習藍圖。

六、在台灣極端缺乏臨床護理師中具有晨鐘暮鼓之效

作為第一線的臨床護理師，其辛苦是不言而喻的！為什麼有這麼多考到護理師證照者，不願意走到臨床工作呢？實際原因值得用科學研究的方法來探討。但作為人性的本質，工作不只是為了賺取生活所需，更重要的是在工作中獲得意義感、成就感及滿足感！臨床護理工作雖然辛苦，但是，如同婉萍在一個一個案例中所描述的，她可以藉著與病人／家屬建立親善及信任的關係，並且協助病家在最困難中獲得及時的幫助，這可能是任何其他工作所難望其項背的。所以本書對年輕一代的護理師也是一種晨鐘暮鼓，就是要累積扎實的基本功以及獲取豐富的臨床經驗，才能夠在專業上立足，以及獲得成就、意義及滿足！

●本文摘選自麥田出版 之《在宅善終——從醫療轉向、法律保障到居家照護 ；陪你看懂身體告別信號，第一本不留遺憾的安心行動指南》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！