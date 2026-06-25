亞洲父母矛盾的愛：高壓教養如何養出焦慮、低自尊的孩子

先前輝達執行長黃仁勳談到亞洲 父母 的教育 方式，引發許多人的共鳴。他提到，亞洲父母往往不輕易稱讚孩子，而是透過不斷提高標準、指出不足，來激勵孩子持續進步。這種「我都是為你好」的教育模式，確實培養出不少成績優秀、事業有成的人，但也讓許多人在成長過程中，背負著害怕失敗、害怕讓父母失望的壓力。（編按）

文／吳依倫

亞洲父母教養：權威高壓、情感疏離、心理控制

近年來，多項跨國比較的系統性回顧與台灣本土研究，皆顯示亞洲家庭在情緒教養上有其獨特的模式：

▲ 權威高壓：

父母常懷抱極高期望，以成績與成就，作為衡量孩子的標準。

▲ 情感疏離：

強調情緒克制，對負面情緒忽視或否定。

▲ 心理控制：

透過讓孩子感到內疚或羞愧、撤回關愛、冷戰等情緒糾纏，來維持孩子的順從。

無論是在台灣、香港、中國、日本、南韓、新加坡、馬來西亞，甚至印度的研究結果，都一再顯示：當父母以成就與控制為核心、養育孩子時缺乏情感溫度，會使子女更容易出現焦慮與憂鬱，難以調節情緒，以及自我價值低落。

充滿矛盾的愛

透過彼得與父母的互動，可以了解亞洲父母的情緒教養模式，是如何導致孩子的隱形傷痕。

在彼得的記憶裡，和父母的對話，總是充滿矛盾。

成績好的他，特別得到父親的期望。最流行的玩具，只要他開口，爸爸就會買給他，也會單獨帶他去吃高級餐廳。看似偏心的背後，其實藏著條件：他必須考第一名。

如果出現了失誤，爸爸就會變得十分嚴厲，拿出放在酒櫃上的藤條。

▲ 權威高壓：親子關係以成就與服從，作為唯一的評價標準

被打的時候，彼得要忍著眼淚。

因為如果哭的話，會被罵：「哭有什麼用！表現不好，本來就該打，還有臉哭！」再被打到不哭為止。

彼得常要下跪求饒，保證下次一定拿第一名，父親才會停手。

▲ 情感疏離：否定彼得的負面情緒

父親常對彼得說：「我早就不指望你哥了，是看你做得到，才要求你。下次給我爭氣點！我寧願你現在恨我，也不要你將來怨我！」

▲ 心理控制：讓彼得感到內疚，以達到父親的要求

母親不會安慰彼得，但會在事後端出飯菜，說：「快來吃飯，都是你愛吃的。」

▲ 情感疏離：忽略彼得的負面情緒

接著，母親會說出語氣柔和，但充滿壓力的話：「兒子，只要你考好成績，媽媽就開心。你是我唯一的指望。要不是有生你，我早就活不下去了。」

彼得只能將淚水和委屈，和口中的飯菜一起吞下。

▲ 心理控制：母親透過情緒糾纏，將自己的開心、生命與彼得的成就掛鉤，讓彼得承擔父母的期待

彼得與父母的互動，展現了亞洲父母教養的特色──表面上強調紀律、成就與孝順，卻缺乏真正的情感支持。

亞洲父母的教養模式或許能換來子女的高成就，但卻讓孩子與真實感受疏離，失去調節情緒的能力，並背負沉重的罪惡感。覺得若沒達到父母期待，就等於自己不孝、不值得被愛。

有人可能會想：這是有問題的家庭，才會有的狀況吧？然而，現實是，即使是在最尋常的家庭，父母與孩子的對話中，也經常出現同樣的現象，只是我們太習慣而未曾察覺。

我曾經遇過一個場景：

爺爺奶奶帶著小男孩去看牙醫，準備照X光片時，小男孩顯得非常害怕。

奶奶先安撫說：「沒事，沒事，等等看完，就買玩具給你喔。」

▲ 情感疏離：她忽略孩子的害怕，只是用玩具來轉移注意力

書名：《那些傷，住進我身體：精神科醫師從大腦與神經系統，剖析家庭創傷如何傷身與療癒》 作者：吳依倫 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年6月22日

但小男孩還是害怕得哭了出來。

這時，爺爺忍不住了，大聲說：「這有什麼好怕的！又不會痛！你配合一點！」

▲ 情感疏離：他否定了孩子的感受，要求孩子不要害怕

最後因為男孩無法配合，只能先中止治療。

牙科助理一離開，爺爺火氣全上來：「你要是這麼不勇敢，以後我們就不帶你來看牙醫了！這點小事，都做不到，你將來能成什麼大事？」

▲ 心理控制：把孩子的害怕，和爺爺對男孩子應該「勇敢」、「有出息」的期望綁在一起

奶奶也補上一句：「你丟不丟臉啊！爸爸媽媽為了養你，要工作，才拜託我們帶你來。你就讓牙齒爛光好了！」

▲ 心理控制：把孩子的害怕，和「丟臉」、「不孝順」掛鉤

在這樣的互動裡，孩子接收到的訊息是：「不要表達真實情緒，要壓抑自己，做聽話的好孩子，才安全。」

在這種環境中長大的孩子，會發展出一系列的內在傷痕與因應方式，最常見的就是：總是感到焦慮、憂鬱，以及自我價值低落。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《那些傷，住進我身體：精神科醫師從大腦與神經系統，剖析家庭創傷如何傷身與療癒》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！