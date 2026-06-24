世界麵包冠軍王鵬傑：用「官將首」參賽，讓世界看見臺灣

│零秒出手！│

比賽那天，會場瀰漫著肅殺的緊張氛圍，各國選手終於正式面對面，大家在賽前都有事先了解各家選手的實力，看見實力堅強、資源強大的選手，也不免讓我感到壓力山大。

像是中國代表隊的選手，還特地秀出自己練習時的作品照片給我看。他設計了一個氣勢驚人的麒麟，底座是一個鼎，上面竟然還有孫悟空，整個作品就像是精雕細琢的藝術品。連支架上的雕刻都相當細膩，層層堆疊起來，讓整個作品非常雄偉壯觀。他的作品視覺衝擊實在太強烈了，我內心確實受到了動搖。其實這種炫技也算是一種心理戰，要是在比賽前太過在意別人的作品，心情就會受到影響。

書名：《出陣：從跳陣頭 到世界麵包 冠軍，王鵬傑的翻轉之路》 作者：王鵬傑 出版社：時報出版 出版時間：2026年06月23日

但我知道，許多華麗的作品大多是靠模具堆疊起來的，並沒有太多可看性和技術。在真正的比賽中，華麗外表是無法取代實際功力的。我告訴自己，我要做出一個別人連車尾燈都追不上、無法模仿的作品！

在正式比賽前一天，會有一、兩個小時的賽前準備時間，選手必須從攪拌麵粉、糖水開始，做好前置作業的安排與準備，也是練習如何快速做好麵團的最後機會。真正的魔王關卡在隔天，比賽將耗費九個小時，我們要從零開始做出作品。從麵團發酵、塑形、烘焙 到最後完成，九小時的賽程不僅壓力大到讓人喘不過氣。而且我至今為止的測試，都還無法在賽制規定的九小時內完成作品。

那天，我的腎上腺素狂飆，心臟跳得像要跳出胸膛了。比賽進行到最後一個小時，我已經感到體力透支，意識逐漸變得模糊，彷彿進入一種無聲狀態，周遭的吵雜聲漸漸小到我只能聽見自己的心跳及呼吸聲。我看到寶春師傅就站在我面前，他的嘴唇不停在動，可是我完全聽不清楚他在說什麼。直到他伸出手我才明白，他是在幫我加油。

恍惚之中，我不禁開始向太子爺祈求：「太子爺啊，你總得顯靈一下吧！兄弟現在在拚搏，給我點信心好不好！」我也不斷向自己喊話：「這是你的最後一場表演，你必須用盡全力！」

比賽進入最後半小時，時間開始變得緊迫，一分一秒不停往前走。這時，寶春師傅就如同我的定海神針，每隔幾分鐘就會走到我身邊，輕聲提醒時間：剩下十分鐘了、剩下九分鐘……八分鐘……他的聲音平靜堅定，卻還是抑制不了我快要爆炸的內心。最後一步，我還剩下足以代表整個作品的靈魂──「頭冠」。它還孤零零地躺在桌上，等我將它安放上去。

我的目光緊盯著那最後的關鍵，只要放上去，一切就結束了。其他隊伍都開始在完成最後的收尾，當一個接一個的作品被放上評分臺，每放上一件作品，觀眾和評審都會響起熱烈掌聲。漸漸地，全場只剩下我還在拚，大家的目光漸漸聚焦在我身上，我想穩住自己的內心，「把它放上去就好了，沒問題的。」可是手卻不聽使喚，不停地顫抖，怎麼也穩不住。

就在這時，我看到寶春師傅又走過來，想告訴我倒數的時間。我對寶春師傅說：「拜託，先不要倒數，我真的放不上去！」剩下最後一分鐘，沒想到寶春師傅竟然在這時換了策略，他走到我面前，語氣沉穩卻充滿力量開始大聲倒數：「60、59、58、57、56……」

我人生中從來沒有這樣劇烈發抖過，手指像凍住了一樣，怎麼都握不好那頂頭冠。剩下最後三十秒時，連寶春師傅都停止倒數，不再催促，我知道時間已經所剩無幾。我的視線從那頂頭冠移開，走到旁邊深呼吸，試圖冷靜下來。

整個場地也都安靜了下來，陷入一種肅穆的氣氛。我可以感受到，全場的人也在替我默默倒數，他們的目光充滿期待與祝福，那種無形的力量穿透了我的心，讓我感受到前所未有的支持。只剩下倒數十秒，我咬緊牙關，用盡最後力氣穩住顫抖的手，那頂頭冠，終於輕輕放上了官將首的頂端。

會場內一片死寂，沒有人出聲，安靜得都能聽見心跳。我和寶春師傅一起緩緩轉動作品，讓它完整展現在評審和觀眾面前。

所有的緊張與汗水，都凝聚在這一刻。我看到寶春師傅的眼眶紅了，他用眼神告訴我，這一切都值得了。在一旁的助手也悄悄拭淚，感動的情緒在我們之間流動著，我卻沒有流下一滴淚。但我內心感受到一股難以言喻的澎湃，這一切的努力，終於在完成那一刻，得到了最棒的回饋。

比賽的主持人是一位已主持這項比賽三十年的資深人物，他哽咽地說：「三十年來，你是第一個將藝術麵包推向世界巔峰的人。應該沒有人能超越你的成就了。」

很久之後，法國麵包師公會理事長也在烘焙展的開幕典禮上特別提到了我，他說：「臺灣有一位非常厲害的烘焙師傅，他的名字，我們都記得。」

比賽過後，還有一位澳洲的朋友開玩笑說：「你是不是故意在比賽現場表演的啊？」他竟然以為我緊張得雙手發抖、拿不穩頭冠，都是刻意在演戲，真是令我啼笑皆非。但老實說，若是現在要我在九小時內再做一個出來，我會毫不猶豫地告訴你：不可能！我在法國比賽中完成的作品，完成度幾乎是史上最高了。

從武器插入時噴出火焰的細節，到官將首身上的盔甲紋路，每一處都十分講究。而衣服上的裂痕，是利用烘焙的原理，先在麵包表面塗上一層可可醬，再放進烤箱烤約三分鐘，用擀麵杖輕輕滾壓，讓紋路自然裂開，才營造出逼真的盔甲質感。這些細節互相搭配，再以不同的麵包變化方式呈現，創造出「官將首」的層次。

而那頂花了我十五分鐘製作、還差點放不上去的頭冠，更是真正讓「官將首」這個角色充滿生命力的關鍵。其中我最自豪的設計，莫過於「官將首」的那雙眼睛。我在畫上眼珠時，刻意留下了小白點，無論觀眾站在「官將首」的左邊或右邊，看起來都像是他在注視著你。眼神，能把靈魂注入「官將首」，讓它不再是冰冷的藝術麵包，而是有靈魂的藝術品。

比賽結束回到臺灣後，我反覆看著朋友錄製的影片，每次看到最後那段畫面，就會忍不住起雞皮疙瘩。那真的可說是我生命中最刻骨銘心的一場歷程。從一張空白的麵粉桌，到一尊栩栩如生的「官將首」，我用雙手打造了夢想，也突破了自我極限。

我永遠記得比賽結束，寶春師傅對我說的話：「鵬傑，就算這次沒有拿下第一名，你也已經是臺灣的第一了，為了臺灣，你真的辦到了！」

●本文摘選自時報出版之《出陣：從跳陣頭到世界麵包冠軍，王鵬傑的翻轉之路》。