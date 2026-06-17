用50萬滾出50億：癌末醫師寫給女兒的最後一堂投資課

罹癌後，這是我最後的傳承

「你為什麼，會如此渴望成為有錢人？」

當我還在念高中時，這是班導師對我說過的一句話。

我選擇升學方向時，是以「念哪個科系比較容易成為有錢人？」作為標準，最後選擇了醫學系。然而，到了大學，面對合格率高達97%的醫師國家考試，身邊的人全都考過了，只有我一個人落榜……

當時的我既氣憤又羞恥，暗自發誓要靠股票賺出一番成績，讓所有人另眼相看。心裡盤算著，醫師的工作做到差不多就好，真正的重心放在投資 ，過那種不愁吃穿、悠然自得的日子。

這個想法後來真的實現了。

書名：《不盯盤、不看線圖，50萬滾出50億：一位癌末醫師寫給女兒的最後一堂投資課【隨書送「企業分析報告」精準選股拉頁】》 作者：太將（たーちゃん） 出版社：采實文化 出版時間：2026年06月04日

我在二十多歲時，資產便已達到1億日圓。靠著股票累積的財富，逐漸從5億、10億、30億地往上攀升，如今已超過50億日圓。

然而，就在我49歲那年，被診斷出「癌症 轉移」。主治醫師宣判：「或許能撐過50歲，但能不能活到51歲，就很難說了。」

當時腦中第一個浮現的，是還在念國中、高中的女兒們。我多麼希望能親眼見證她們長大成人、踏入社會的樣子，但這個心願，恐怕難以實現。身為醫師的我，比誰都清楚這個現實。

回頭來看，人生最重要的事並非金錢。在工作中尋得意義與價值、感受到自己被這個社會所需要，這份充實感，才是真正支撐一個人活下去的力量。

然而，金錢確實能大幅拓展人生的自由度，消除許多不安，這是不爭的事實。

因此，我想透過這本書，把這套讓50萬滾出50億的投資心法，傳承給女兒們。

前言 人人都能上手的3大價值投資法

從大學時代以本金50萬日圓開始投資，一路累積到50億日圓。其中有些方法，是自己想出來的，在別的投資書裡找不到。

這套方法不難複製。照著做，大多數人都能得到相近的結果。

我並不是什麼投資天才。能走到今天，靠的是一步一步把投資這件事搞清楚，然後老老實實地照著自己的策略去做。只要認真跟著做，任何人都行。

你們也知道，平日我大多數時間都在工作。所以這套方法，上班族一樣能做到。不需要整天盯著股價，事實上，看得愈少反而愈好。

接下來要教你們的東西，對現在還是國中生、高中生的你們來說，可能有點難。但等你們讀完高中、上了大學、出了社會，這本書裡寫的，你們一定都能懂。

錢不是人生的全部，我也不希望你們活得只剩追錢這一件事。但金錢確實能讓人生多出很多「選擇權」，這一點無可否認。

真心希望你們試試股票投資，給自己的人生多一份餘裕。股票本身很有意思，也是認識這個世界很好的方式。

我把這輩子學到的都寫在這裡了。哪裡看不懂，就再翻出來讀。每次翻開，爸爸都會在，盡力回應你們。

什麼是「週期價值投資」？

這本書雖然是寫給你們的，但我也希望更多人能讀到。因為我相信，股票投資能讓更多人的人生過得更從容。

不過，若一路以「爸爸」的口吻寫下去，其他讀者可能會讀得有些彆扭。所以從這裡開始，我改用「我」來敘述。

那麼，重新開始吧。

如果要用一句話說明我的投資方法，那就是「週期價值投資」。

突然冒出這個詞，可能讓你一頭霧水。沒關係，就連有在買賣股票的人，很多也不熟悉這套方法。現階段只要先知道「原來有這麼一種投資法」就夠了，繼續往下讀就好。

要理解「週期價值投資」，得先認識另外兩種方法：「資產價值投資」與「收益價值投資」。本書也會照這個順序介紹：資產價值投資→收益價值投資→週期價值投資。

所謂「價值股」（Value Stock），簡單說就是被市場 低估的股票。價值投資的做法，是找出那些股價遠低於企業實際價值的股票買進，等股價回升到合理水準甚至更高時再賣出。說穿了，「低買高賣」就是價值投資的核心，也是股票投資最根本的道理。

邊工作邊投資，29歲成為億萬富翁

落榜一年後，我順利通過了醫師國家考試。通過後，通常必須經歷為期兩年的住院醫師生涯，那是一段極其忙碌的日子。我心想，在這種情況下，恐怕沒有餘裕、也不該分心操作股票。

於是，有了這樣的想法：「既然如此，就在住院醫師這兩年內暫停買賣，先買進一些能放著長抱的股票吧。」

基於這個想法，我在那段昏天暗地的實習生活開始前，買進了澳洲的「金礦股」。所謂金礦股，是指從事黃金或貴金屬採掘、精煉的公司股份，業界也稱為「產金股」。

當時，開採1盎司（約31克）的黃金，成本大約需要500美元；但實際賣出時，每盎司卻只能賣到約300美元。（順帶一提，「金衡盎司」（troy ounce）是用於金、銀、白金等貴金屬的重量單位。）

換言之，當時處於「挖得愈多、虧損愈大」的異常狀態。但難道因為入不敷出，全球的金礦山就此全部關門大吉？這當然不可能。

既然如此，我心想：「黃金價格遲早會回升。只要現在買進持有金礦開採權的公司股票，等兩年住院醫師結束後，股價一定會漲。」

於是，我做了各種調查，最後鎖定當時因虧損而股價低迷的澳洲金礦股，投入資金 買進。

當時投入的金額約600萬日圓，是我靠家教與股票投資累積的全部資產。以20多歲的年紀來說，這是一筆相當大的賭注，但我心裡想的是：「就算全賠光了，只要當醫生，總有一天能賺回來。」因此並沒有太多猶豫。

此外，住院醫師那兩年賺到的薪水，我也一點一點地追加投入這些金礦股。

結果如我所料，兩年住院醫師結束時，金礦股果然如期上漲。我在金價漲到每盎司約800美元時，選擇全數賣出。

當時甚至有新聞報導，負責從礦山運金的卡車司機，年收入竟高達1,500萬日圓，景氣之熱絡可見一斑。我買進的金礦股，股價也一口氣飆漲到10倍以上。

就這樣，我把所有持股全部出清，資產一下子增加到約9,000萬日圓。

我將這9,000萬日圓再次投入股市。不過當時剛結束住院醫師階段，正要以「麻醉科醫師」的身分自立門戶，必須投入大量心力在工作上，沒辦法把全副心思放在股票上。即便如此，我還是分散投資了20到30檔個股，包括「Konami Computer Entertainment Tokyo」（現為Konami Group：9766）與「Suncity」（已於2011年下市）等公司。

隨著這些持股穩定增值，到了2005年底，總資產終於突破1億日圓。29歲，我正式成為現在大家所說的「億萬富翁」，那一刻心裡確實熱血沸騰。

●本文摘選自采實文化 出版之《不盯盤、不看線圖，50萬滾出50億：一位癌末醫師寫給女兒的最後一堂投資課【隨書送「企業分析報告」精準選股拉頁】》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！