擁抱內在的小女孩：把自己養育回來，是所有幸福關係的起點

花園心語：安穩的規律並非限制，而是你對自己最溫柔的承諾。當身體感到了平安，靈魂才能自在地伸展。

在「自我養育」（Reparenting）的生命花園工程中，第一塊、也是最關鍵的基石，便是「生理關懷」。

你是否發現，許多在教養現場爆發的火氣與無力感，其實是身體在呼救？當我們為了照顧孩子疲於奔命，忽略了睡眠的品質、遺忘了每一口飯的滋味，我們其實正讓內在那個小小的自己，重新陷入一種恐懼且匱乏的「生存模式」。

本章的核心任務，是請成年後的你，重新擔任起那位「理想父母」的角色。我們要為內在的小孩修復地基，給他一個安穩的家。這份規律並非枯燥的限制，而是為了練習「重新住進身體裡」。當生活有了節奏，內在的恐懼就會慢慢平息。

．灌注生理定力的三項修煉

覺察呼吸：呼吸是你最忠誠的伴侶。我們將學習把呼吸視為忙亂心思中的「錨」，練習在思緒漫遊時，溫柔、不帶責備地領著自己回到當下。

身體掃描：身體是我們生命唯一的「載體」。我們將學習細細傾聽這個獨一無二的伴侶，將愛帶回每個緊繃的部位，重建身心斷裂已久的聯繫。

書名：《把自己養育回來：以Self-Reparenting溫柔接回遺落的自己，成為穩定、慈愛且有界線的照顧者（《心念教養》新修版）》 作者：闕又上 出版社：萬化企業 出版時間：2026年05月27日

正念伸展與行動：在動靜之間聽見心的聲音。我們練習不強求完美，只用 70% 的溫和努力去探索身體的界限，在律動中找回久違的自在。

當你學會調節自己的神經系統，讓內在的「定」與「安」成為主旋律時，這份穩定的頻率，就是孩子大腦發育最精準、最珍貴的營養品。

把自己養回來，讓我們從專注於這一口呼吸開始，重新灌溉你（你）的生命花園。

園丁的受職儀式：慈愛地與內心約定──承擔起成人的責任，成為自己最渴望的「理想父母」

花園心語：照顧自己，是為了讓生命花園繁花盛開，好讓愛能自然地流向孩子。

你是否曾經覺察，當我們身處在高壓與緊繃中，身體會為了保護我們而啟動防禦，卻也在那一刻，悄悄關閉了修復與感受愛的能力？壓力像一陣狂風干擾了內在的平衡，而唯有當我們的身體回到那份深度的平靜，真正的修護機制才能在寧靜中悄悄啟動。

所謂的「自我養育」（Reparenting），第一步並不是去學習如何管教孩子，而是從內心深處升起一份照顧自己的「意願」。這是一場神聖的承擔：由現在這個成熟的你，輕輕地回過頭，去擁抱那個當年的你，成為你一直渴望擁有、那位溫暖且無條件愛著你的「理想父母」。

正念自我養育【練習1】：慈愛地與內心約定

這是一個與靈魂簽署的溫柔盟約。請為自己找一個安靜、不受驚擾的小角落，感受身體穩穩地坐著。輕輕地閉上眼睛，試著把手放在心口，感受掌心的溫度與心跳，對著自己溫柔而堅定地重複說三次：

「我是我自己這座花園的主人。無論生活有多忙、無論時間多麼緊迫，我有權利，也有義務，來照顧好我自己的這座花園。」

＊自我養育科學：意願是行動的柴火

為什麼這份約定如此重要？因為所有的轉變，都源於這份最初的「意願」

放下「教養殉道」的重擔：很多時候，我們以為徹底犧牲自己才是愛，但一個枯竭的園丁，是無法種出繁茂花朵的。照顧自己，是為了不讓這份愛帶有「苦澀的委屈」。

一份尊貴的義務：照顧自己從來不是「奢侈」或「自私」，而是你對生命最深的一份責任。當你開始滋養自己，你的神經系統會趨向平穩，而這份穩定的頻率——也就是你的「定力」，會像溫柔的漣漪，自然地調節孩子的焦慮。

讓愛甘甜流動：唯有當你這座花園水分充足、陽光普照，你流露出的愛才是清甜的，不再帶著委屈或不自覺的索求。

〔園丁的微型覺察〕

當你在心中說出這段約定時，靜靜地觀察，內心是否有些小小的反抗聲？

「我哪有時間？」、「孩子比我更重要吧……」

是的，我們不需要打壓這些聲音，只要溫柔地看見它們就好。然後，再次輕聲對那個內在疲憊的小孩說：「別怕，這一次，換我來守護你。」

滋養心念：「當園丁開始愛自己，整座花園都會隨之起舞。」

＊深夜海上的權力風暴：不立刻評價，是為了好好判斷

在教養的航道上，我們有時會不自覺地穿上那套厚重的軍服，化身為迷霧中航空母艦上的「傲慢艦長」。我們習慣用權威來快速評價眼前的狀況，固執地認為「我才是對的」，要求所有的浪潮與星辰都必須繞著自己的意志旋轉。

．迷霧中的燈塔：一個關於「事實」的啟示

在那場深夜的海面上，航空母艦的艦長對著前方的燈光威嚴地下令：「往東轉十五度！」對方的回覆卻顯得平靜而堅定：「請向西轉十五度以避開我們。」艦長被這份不服從激怒了，他亮出勳章與頭銜，強調自己是中將，命令對方立即轉向。最終，那個微弱卻清明的聲音傳來：「我是二等兵，這裡是燈塔，請您即刻轉向以避開我們。」

這是一個多麼深刻的隱喻。當我們對著孩子咆哮、急著定罪時，往往是啟動了內在「戰、逃、僵」的生存本能。我們快速地做出好壞評價，卻看不見眼前那個孩子——他當下的情緒、他的發展限制或他的困境，其實就是那座無法移動的「燈塔」。那不是對我們權威的挑戰，而是一個我們必須看見並繞道而行的「事實」。

．學習「不評價」的智慧

判斷航向需要智慧，而這份智慧唯有在我們跳脫「自我中心」或「防衛慣性」時，才能悄然浮現。

學習「不馬上評價」，是為了中斷大腦那條自動化的攻擊迴路。當我們像那位心平氣和的二等兵一樣，只是單純、清明地表達事實，拿掉語言中那些辛辣的批判與情緒，孩子便能感受到一份安全。他會明白：「我不需要在父母面前證明我是對的。」這份安全感能讓他放下防衛，有更開闊的視野去看見事實，並帶著自信駛向屬於他自己的人生。

●本文摘選自遠流出版之《把自己養育回來：以Self-Reparenting溫柔接回遺落的自己，成為穩定、慈愛且有界線的照顧者（《心念教養》新修版）》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！