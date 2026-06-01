與其追求高分，不如讓孩子學會「如何面對挫折」及「如何持續學習」！

文／孫子玲

學業表現往往是孩子的自信之樹最容易被風吹得東倒西歪的地方，當成績不如預期、努力沒被看見，前面提過代表「成就感」的葉子就會慢慢枯黃。

在陪伴孩子的路上，我發現最脆弱的自信，往往最輕易被「分數」給撕裂。

當孩子拿著考卷走過來，他觀察的不只是成績，更是爸媽的臉色。

一句「怎麼這麼粗心」、「下次要更努力」，都可能讓他心裡的「自信之樹」落下幾片成就感的葉子。我們以為分數只是學業成績，但在孩子心裡卻變成「我值不值得被愛」的衡量。所以，當孩子考不好時，他最怕的並不是分數，而是被父母失望的眼神所否定。

考卷是一張展現孩子學習經歷的地圖

有一次我在帶領SEL（社交情緒學習，Social & Emotional Learning）家庭桌遊講座，邀請家長觀察與孩子遊戲過程中的情緒變化，一位爸爸很有感觸地分享：「我一直以為我兒子不在意成績，看他漫不經心的樣子，我常覺得很生氣。但在玩桌遊的過程中，發現他在學業上其實自責又挫折。原來兒子看上去的毫不在意，是在掩飾他的挫折感！」

我很感動這位爸爸能透過桌遊靠近兒子，並與孩子有了深刻的連結，看到孩子行為表層底下的真實情緒。當爸爸選擇分享這份觀察時，孩子也受到感動，兩人彼此擁抱，他們之間有了更深層的愛的流動。

成績單不該是孩子的價值證明，而是一份學習地圖。我們不需急著去「批改」他的挫折，而是要陪他一起看懂地圖上的標示。一張考卷除了對錯，更重要的是讓我們看見孩子的思考邏輯：他卡在哪個環節？哪些地方已經掌握了？還有哪裡需要幫助？

當我們願意用「尋找策略」的態度取代「檢討成績」，孩子感受到原來自己不是被打分數，而是被陪伴，他的焦慮才有可能轉化成前進的動力。

書名：《你氣的是孩子？還是自己？：帶爸媽理解自我、引導孩子正向成長的3階段親子溝通旅程》 作者：孫子玲 出版社：幸福文化 出版時間：2026年5月6日

從不理想的成績中尋找策略

記得女兒國一時有一次段考，考前她滿懷信心、自覺準備充裕。但考後她卻沉默地把考卷折得小小的，像折起一封祕密信。她委屈地對我說：「媽，我真的有唸啊，可是為什麼還是考這樣……」聲音裡有種被否定的無力。

所有科目都變難，題型也換了，她的成績從原本的八十幾分掉到六十多分。我看著她低頭的樣子，輕聲問：「媽媽感受到妳的難過，也知道妳很重視自己的成績，因為妳是負責任的人，所以感覺很難受，對嗎？願意負責任的人，也一定能找出新策略來克服問題點喔！」

她抬起頭，眼眶有點紅：「時間不夠，我都寫不完。」那一刻我明白了，她不是不會，是「考試節奏」出了問題。我意識到絕不能只談分數，我得陪她一起面對新的挑戰。

培養面對未知和未來的勇氣

在這個變動極快的AI時代，學習的內容隨時會被科技更新，我們很難預測孩子未來會面臨什麼樣的競爭。若孩子在學業挫敗中學到的，不只是「怎麼拿高分」，而是「怎麼面對未知」，那麼這一場成績的低潮，其實正是未來競爭力的養分。與其追求考卷上的高分，不如讓孩子學會「如何面對挫折」以及「如何持續學習」。

如果孩子能從一次學業的低潮中，學會冷靜觀察自己的問題，並試著找尋解決的方法，這種應變能力，其實比考滿分更有價值，我們陪孩子練習的是面對人生的態度：從失敗中觀察、從錯誤中調整，並在挫折後依然保有嘗試的勇氣。這種「相信自己可以克服未知」的自信，才是學習過程中真正帶得走的成果。

●本文摘選自幸福文化出版之《你氣的是孩子？還是自己？：帶爸媽理解自我、引導孩子正向成長的3階段親子溝通旅程》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！