會考生注意！新世代作文神書，超好用句型讓你作文拿高分

文／詹佳鑫

〈問津趕行程：圖解最強1秒口訣，高分考點都寫到──結構組織〉

「結構組織」即強調作文的「分段」。各段需有明確「段旨」，且內容「能回應題目所問」，文章的前後邏輯、脈絡銜接要順暢。其實分段與結構的概念，同學們上國文課時，已從多篇課文中學過，例如常見的「起承轉合」、「總分總」、「今昔今」等作文架構。

現在，老師再幫你節省時間、集中火力，直接聚焦「會考作文5考點」，量身訂做超強5字訣「問津趕行程」，讓你從口訣的字面意義，就知道該段要寫什麼，搶分更直覺！

書名：《學霸作文2（國中篇）：建中臺大高材生，教你會考作文拿滿分（搭贈課堂實作學習單）》 作者：詹佳鑫 出版社：遠流 出版時間：2026年02月01日

◆問津趕行程：用5字考點，寫出高分5段落

根據國中教育會考「寫作測驗評分規準」，第二項即是評量「結構組織」的寫作能力。6級分作文的「結構組織」一欄說明：「文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。」

「問津趕行程」，是取「問經感行成」的諧音，剛好對準會考作文的「常見考點」，可作為五段落的組織架構（因為考試會緊張，老師幫你用諧音更好記）。

觀察近年會考作文的命題設計與趨勢，你都能用這五段落口訣，寫出既扣題、有層次，又具個人獨特性的6級分好文。

若以6級分全卷40行為目標，老師建議五段篇幅可先初步抓「5：10：10：10：5」的行數比例，首尾兩段不宜過長。「問津趕行程」這五字，分別取自以下五段落重點的「開頭字」，列表簡述如下：

「有了骨架，才會長肉。」以下老師進一步說明這五段的書寫重點，以及偏向「記敘＋抒情」或「記敘＋議論」的不同寫法，可以如何扣題微調，非常實用。

同時，老師也以114年會考作文「倉鼠圖+六詞彙」為例，示範如何運用這「五字段落口訣架構」，讓你更好操作。請掃試題QR Code

第一段：問→「問」題意識

第一段要展現你讀懂題目、能回應閱讀材料的「讀寫合一」能力。

先寫出你從閱讀材料（圖表或文字）觀察到的「現象」，再提出「問題意識」（即思考的切入點、你想討論的方向）。

1.寫法步驟

(1)理解閱讀材料：先明確寫出，你從試題本上的閱讀材料中「看到什麼」。

→ 以114年會考作文「倉鼠圖+六詞彙」為例，請直接在第一段寫出所選的詞彙，並說明它與圖像之間的關聯（即寫作任務的第一點）。

→ 老師示範：「圖中的倉鼠在鐵門旁伸出手，頭探出門外，讓我聯想到人在面對選擇時的猶豫與渴望。」

(2)提出核心問題：提出這個現象或主題値得探討的地方。

→ 老師示範：「倉鼠看似要追尋自由的美好，但若只是漫無目的往外衝，不明白自由的真正意義，也可能只是進入另一個更大的牢籠。」

(3)描繪一幅畫面：若題目偏向個人抒情（而非呈現某一議題請你發表看法），你可以改用「情境營造」的方式開頭，讓文章一開始就有抒情氛圍。但要注意，題目是否仍請你先針對「閱讀材料」提出個人的理解，若有，則「步驟⑴」就要明確寫到。

→老師示範：「鼓聲響起，舞台燈光向我聚焦，臺下一片漆黑，我的心就像那隻倉鼠，被緊張與期待拉扯著。」

2.本段超好用句型

(1)圖中的畫面，有……，還有……

(2)根據統計表格的資料，我發現……

(3)從題目上的漫畫可以觀察到……

第二段：津→「經」驗見聞

第二段開始，馬上轉入「具體的經驗或觀察」，交代故事背景、描寫過程、呈現轉折，避免東拉西扯，太晚入題。

你可以舉自己的經驗為例，或是朋友、家人、時事案例來書寫。若舉名人事例，記得一定要與題目「密切相關」，千萬不可生搬硬套，導致離題。

1.寫法步驟

(1)交代事件背景：說明事情何時、何地、為何發生，勾描出背景脈絡。

→老師示範：「國二那年，我報名全國聯合舞蹈比賽，想用舞步證明自己。」

(2)描述事件過程：記得呈現轉折或衝突，讓故事有起伏，此為作文拿到五級分以上的關鍵。

→老師示範：「原以為父母會支持，沒想到竟迎來一場家庭革命。但我內心仍渴望選擇自己的路，連續苦練三週後，腳起水泡仍堅持站上舞台。」

(3)呼應題目焦點：在最後一句點出此段經驗與題目詞彙的關聯。

→老師示範：「那天下午，我第一次感受到勇氣的重量與自由的代價。」

2.本段超好用句型

(1)原本……，沒想到……

(2)起初我以為……，直到……

(3)當下的我……，後來……

3.第二段更多技巧：參見本書「第8招：敍述經驗」、「第9招：文采修辭」

第三段：趕→「感」受想法

第三段為「哲思」段落，要從第二段的故事經驗中，寫出較為抽象的感受或想法，並進一步思索這段經驗或觀察對你的「意義」。由實入虛，才能拉高文章的層次。

1.寫法步驟

(1)表達感受：描述你在事件中的眞實情緒，讓讀者感同身受。

→老師示範：「面對父母的反對壓力，我既害怕失敗，又渴望嘗試，我的心在夢想與現實之間擺盪，讓我徹夜難眠。」

(2)分析原因：說明為何會有這樣的感受，帶出自我的覺察。

→老師示範：「父母的擔心並非不愛我，而是怕我受傷。因為我太渴望被看見，也害怕被別人否定，所以每一步都格外用力。」

(3)提煉想法：進一步討論事件背後的意義或價値。

→老師示範：「這讓我意識到，舞蹈的真諦不是贏得掌聲，而是誠實面對自己內心的聲音。」

2.本段超好用句型

(1)我感受到……

(2)我開始思考……

(3)這讓我意識到……

(4)我體會到，這件事的難處在於……

3.第三段更多技巧：參見本書「第10招：感受想法」。

●本文摘選自遠流出版之《學霸作文2（國中篇）：建中臺大高材生，教你會考作文拿滿分（搭贈課堂實作學習單）》。

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