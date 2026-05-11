古代也有婚姻詐騙？一場騙婚竟讓波斯和埃及爆發戰爭

文／船長先生

出征交友詐騙 婚姻詐騙導致開戰

「交友詐騙」（catfishing）可不算是什麼新手法。的確，網路技術讓交友詐騙變容易了，網路交友也促使交友詐騙隨處可見，當然，還有直接把交友詐騙做成電視節目的，但其實，交友詐騙其實已經有好幾千年的歷史。為了證明我所言不假，讓我們回到波斯和埃及兩大勢力統治世界的時代。

兩大王國努力維繫和平，因此波斯國王岡比西斯二世（Cambyses II）要求法老王雅赫摩斯二世（Amasis II）把女兒許配給自己。可是，法老王很清楚若是照辦，女兒只會成為岡比西斯的後宮收藏，可不會被當成真正的妻子對待。岡比西斯在這方面的名聲可不好，他其實是個會玩弄女性的混球。不過，雅赫摩斯還是送了「法老王的女兒」過去，只不過不是自己的女兒，而是前一任法老王阿普里斯（Apries）的女兒。因此，史上第一起交友詐騙就這樣發生了，當時大約是西元前五二六年。（你瞧，交友詐騙已經存在天X的久了！）

當岡比西斯發現自己被誆了之後，他感到無比火大，立即決定要對埃及發動戰爭。但是，當時的狀況和現在不同，沒有辦法這麼立即就是了。等岡比西斯二世整頓好軍隊，翻山越嶺來到埃及時，法老王雅赫摩斯二世已經去世了，變成得由兒子薩美提克三世（Psamtik III）來處理岡比西斯二世的交友詐騙出征，時值西元前五二五年，這場戰役名為「帕路修斯之戰」（Battle of Pelusium）。

書名：《去他X的歷史！111個打臉教科書的爆笑史實真相【二版】》 作者：船長先生 出版社：創意市集 出版時間：2026年4月16日

那麼，遇上交友詐騙後，該如何報復呢？當然是打一場貓仗啊！真的就是這樣！岡比西斯之所以花了這麼久時間才整軍完畢，其實就是為了蒐集大量的貓兒，因為他知道埃及人對貓很愛護（這點我們討論過了），於是他便讓軍隊用貓作為防禦盾牌。而埃及士兵深怕會傷及敬愛的貓神芭絲特（Bastet），便真的不敢對波斯來的入侵者射出茅和槍。最後，當然就是釀成他X的大屠殺局面，波斯註定贏得勝利。（認真問，為什麼愛貓人士他X的這麼堅持？）

現在，把你現學到的歷史故事傳給你朋友知道，然後放下你的手機吧！認真！不要再用手機——也不要再利用貓——阻擋你和人類的接觸了，你他X的給我出門去！

●本文摘選自創意市集出版之《去他X的歷史！111個打臉教科書的爆笑史實真相【二版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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