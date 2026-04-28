台股衝四萬！回望臺灣第一檔ETF，元大0050的起點與挑戰

指標性的起點：００５０與臺灣指數化投資二十年

二○○三年六月三十日，臺灣還籠罩在ＳＡＲＳ疫情陰霾中，一檔名為「元大臺灣卓越五十證券投資信託基金」的金融商品登上證券市場。它是臺灣第一檔ＥＴＦ，根據市值選擇持有股票，代號「００５０」後來日益響亮，見證了臺灣人投資觀念的根本性轉變。

要談指數化投資在臺灣落地生根，不能缺少００５０籌備上市的幕後故事。元大投信董事長劉宗聖，正是當年籌備這檔商品的執行者。我請他談談那段篳路藍縷的歲月，他的記憶清晰如昨。

「００５０誕生，其實來自香港經驗的啟發。」劉宗聖開門見山的說。

書名：《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》 作者：周岐原 出版社：天下文化 出版時間：2026年02月06日

一九九七年香港捲入亞洲金融風暴，港府為了救市，大舉買進恆生指數成分股，持股一度達上千億港幣。「政府上車時必須敲鑼打鼓，讓所有人知道護盤決心，但要下車時，又必須保持安靜，這個兩難讓香港政府十分困擾。」劉宗聖說，為解決這個問題，港府在一九九九年參考美國經驗，委託道富資產管理發行「盈富基金」，將持股轉換成ＥＴＦ，分四次公開發行，避免直接釋股衝擊，同時讓民眾以折扣價投資績優股。

這個創新，後來成為臺灣的參考。二○○○年科技股泡沫崩跌，國安基金進場護盤，累積了不少持股。政府決定參考香港模式，規劃臺灣第一檔ＥＴＦ。二○○二年十月，證交所與英國富時指數公司共同成立指數編製委員會，開始編製「臺灣50指數」。

「臺灣從指數設計開始，就走一條與香港、美國不同的路。」劉宗聖說，當時臺灣上市櫃公司有七、八百家，集保制度尚未完善，若追蹤全部個股，可能過於複雜。「當時大部分市場發行的ＥＴＦ都追蹤『全集合』指數，像美國的標普五百、香港的恆生指數。」

指數編製委員會經審慎評估，做出一個大膽決定：ＥＴＦ追蹤指數只包含臺股市值前五十大上市公司，採用「部分集合」概念。這創下國際先例。數據顯示，市值前五十大上市公司走勢與大盤相關性高達九五％，市值卻只占約六到七成，追蹤這批龍頭股，就能以最低交易成本達到最佳追蹤效果。

二○○二年底，政府公開招標選擇ＥＴＦ發行機構，劉宗聖當時服務的證券公司在競標中勝出。「誰知道，真正的挑戰在得標後才開始。」

隔年初，ＳＡＲＳ疫情突然爆發。「當時道富資產管理擔任我們的顧問，他們從香港、新加坡、美國來的團隊要入境臺灣時，都必須在機場旅館隔離，這件事甚至驚動了政府相關單位。」劉宗聖神情莞爾的說。

更大挑戰來自法規作業。臺灣從未發行過ＥＴＦ，從申購契約、公開說明書到申購贖回清單，每份文件都必須從零開始設計。

「那三、四個月之間，我和團隊沒有一天休假，週末還要加班，找律師逐字逐條寫契約、確認條款，因為過去從來沒有這些文件。」劉宗聖強調：「所有東西都是白紙黑字，一個字一個字寫下來的。」他話中仍帶著當年拚勁，那段不眠不休的歲月，顯然令他難忘。

等到主管機關修訂作業辦法完成，距離預定的六月三十日掛牌日，只剩不到三個月。「四月法規放行，我們才開始架設交易系統，六月三十日就要掛牌，作業時間只有兩個月。整個團隊真的是全力以赴。」

二○○三年六月三十日，００５０以發行價格三十六．九六元正式掛牌。這個數字看似奇怪，其實蘊含意義。「ＩＰＯ價格採國際慣例，就是當時臺股指數的一％，所以這也代表掛牌時加權指數是三千六百九十六點。」劉宗聖解釋。

首次發行時，發行機構自己投入八億元，另外十七家參與券商各出資二億元，合計募集四十二億元種子基金。這在如今或許不起眼，但在當時已是可觀數字。

從全球ＥＴＦ發展史來看，００５０誕生具有多重意義：它是亞洲第二檔ＥＴＦ，也是臺灣第一檔與國際指數公司合作編製的ＥＴＦ，更是第一檔採用部分集合概念的ＥＴＦ。而且僅用六個月就成功上市，創下國際紀錄。

「但００５０上市，只是旅程的起點。」劉宗聖說。

他提到美國經驗：一九九三年道富投入二千萬美元，推出全球第一檔指數型ＥＴＦ──追蹤標普五百指數的ＳＰＹ。花了三年推廣，規模僅三億美元，道富甚至曾考慮將其下市。後來決定再堅持一陣子，又過三年，到一九九九年底，ＳＰＹ規模暴增到三百億美元，成長一百倍。

臺灣同樣艱辛。「００５０規模站上一千億，花了整整八年。現在回頭看，第一個千億只是小小里程碑。」劉宗聖感慨：「因為又過十一年，到二○二二年時，規模才站上二千億元。」

但００５０隨即迎來爆發期。二○一八年後受益人數大幅增長，尤其二○二○年疫情期間簡直「暴衝」。說到這裡，劉宗聖聲音宏亮起來：「我們花了快十七年，才出現第一百萬個受益人，但之後每一個一百萬，都不用一年，最快才三個月就達到了！」

「臺灣ＥＴＦ真正被市場接受，幾乎經歷二十年。」劉宗聖說，他見證投資人從陌生到接受，再到全面擁抱ＥＴＦ的完整歷程。

談到當前投資人，劉宗聖觀察到一個「微笑曲線」：一端是「人生Last Mile」的退休族，追求配息；另一端是「First Mile」的年輕人，透過定期定額強迫儲蓄、建立資本。目前每月定期定額投資ＥＴＦ金額達一百三十七億元，年逾一千六百億元，平均每戶每月約六至七千元。

「我們經常向市場介紹，希望年輕人不要try and error、hit and run，而是在投資第一哩路，就建立正確的理財觀念。」劉宗聖說，當前年輕投資人面臨的環境與挑戰和過去截然不同，「他們有更多工具可以運用，也更願意自己做決定。」

正因資訊更豐富，投資人反而容易眼花撩亂。劉宗聖不忘強調定期定額威力：「基本上，投資市值型ＥＴＦ，最具一致性、也最可長期執行的方式，就是定期定額，並長期持有十年以上。」

回顧００５０從無到有，劉宗聖認為市場花了多年，終於從「選比較好的」轉換成「做充分的組合」。「年輕朋友現在可以學習不只買一檔，要能做好組合配置，充分認識自己，在穩健、積極、保守之間，隨年齡做風格轉換。」

如今臺灣ＥＴＦ市場年成長率達六五％，是世界第一；ＥＴＦ占共同基金比例高達六七％，也接近世界第一。００５０從當初四十二億元起步，到如今規模達一兆元；從ＳＡＲＳ疫情中艱困創業，到今日超過一千萬人參與。

當年那個在疫情陰霾中誕生的金融商品，啟發了數百檔後續ＥＴＦ問世，也成為臺灣指數化投資人不可或缺的工具。它是臺灣指數化投資的起點，讓每個人有機會參與經濟成長，獲得寶貴收益。

訪談結束時，我想起劉宗聖提到的那句話：「我們花了快十七年，才出現第一百萬個受益人。」這個數字背後，是先行者們在疫情中與外國團隊視訊開會的焦慮，是逐字逐條寫下從未存在過的契約條款，我們這才知道，一種投資哲學的誕生，從來不是理所當然。

●本文摘選自天下文化出版之《指數致富：普通人也能複製的長期致富法則》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News