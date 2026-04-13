慢慢變富才是常態！百萬美元富翁平均花22年才能達成目標

文／布萊恩．崔西（Brian Tracy）

先搞懂再投資

在你的銀行存款逐漸增加的同時，還應該發展出一系列良好的財務習慣，確保自己的錢財不會減少，而且能穩定成長。其中一個最重要的習慣就是，在動用這筆資金之前，一定要先獲得良好的理財建議。找出那位靠自己投資致富的人，他建議你投資的領域，必然也是他自己願意投入資金的地方。能否找到真正出色的財務顧問，往往決定你是否能做出正確的投資選擇。

在投資前一定要先徹底研究，這是必須養成的習慣。有條規則是這樣說的：「你花多少時間賺到這筆錢，就該花同樣時間研究你要把這筆錢投入到哪一個標的。」快速的財務決策，通常都是錯誤的決策。放慢腳步、多花時間、一步步了解這項投資或生意的所有細節，確認之後再決定是否要投錢進去。永遠不要讓任何人逼你做投資決策，永遠不要因為好像很緊急就匆忙投資。我曾經共事的一位有錢人對我說過：「投資就像公車，錯過一班，還會有下一班來。」

有時候，最好的投資，就是那些你沒有投入的投資。一定要徹底搞懂你想投資項目，這是必須養成的習慣，在完全理解之前，絕不動用你的辛苦錢。若有任何不懂之處，或讓你覺得太複雜的地方，那就不要投資。

巴菲特是全球最成功的投資人之一，在1990年代網路科技業大爆發的時候，他完全拒絕投資任何高科技或網路公司。許多人批評他「太落伍」，他卻只是說：「我不了解這些生意，因此我不會把我的錢放進去。」科技泡沫隨後破裂，許多人賠得一乾二淨，結果證明他是對的。

要做完善的保險

成功的投資理財有一個非常重要的習慣，就是凡是超過你財力所能承受的風險，都需有完善的最後防線。令人驚訝的是，有許多人花了多年累積的資產，最後卻因為缺乏適當的保障，一夕之間全數失去。

請培養一個最壞打算的習慣，永遠記得問自己：「在這個情況下，最糟可能發生的事是什麼？」不論答案是什麼，都要提前預防，做最壞打算。不要把希望寄託在運氣上——希望不是策略，祈願也不是。唯有透過周密的規畫、妥善的整理安排，以及完善的保險，才能真正為你的財務人生建構一套有效的策略。

務必確認你擁有足夠的壽險，萬一你發生意外，能保障你的家人擁有妥善照顧。務必為你的房屋投保適當的火險與財損險，並定期檢視與更新保單，確保保額涵蓋「重置價值」。務必替你的汽車投保足夠的車體與責任險。務必擁有充分的健康保險，能因應各種緊急狀況與長期醫療需求。

沒有人喜歡花錢買保險，但在邁向財務自由的路上，這是你能做的最明智決定之一。透過適當的保險，你永遠不會被突如其來的意外或緊急事件打得措手不及。而且擁有完整保障會給你平靜、自信的心境，讓你在其他領域的思考更清晰，行動更有效。

保護你的資產

當你開始累積財富時，也要習慣去保護你的資產，避免不必要的稅負與無謂的法律糾紛。可委任一位專門處理遺產與資產規畫的律師提供專業意見，在專業律師的指導下，成立家族有限合夥組織（family limited partnership, FLP，編按：家族用來管理與傳承資產的合夥架構，常見於美國），並將你的資產移轉至這個架構。如此一來，若你遭遇訴訟，資產不會被輕易扣押，若發生無法預期的狀況，也能避免過度的遺產稅賦。

俗話說得好：「及早補一針，省下九針苦工。」你現在規畫、盤點、保護資產做的這些小行動，未來都可能替你省下巨額金錢，幫助你更順利地邁向財務自由。

書名：《有錢人才知道的致富習慣：百萬人實證有效！讓錢自己流進來的財富累積系統》 作者：布萊恩．崔西（Brian Tracy） 出版社：商業周刊 出版時間：2026年03月19日

做好功課

有錢人另一個重要的理財好習慣是，對每一筆支出都小心評估。這表示他們會盡可能蒐集資訊，了解任何財務決策牽涉到的各種成本，優勢永遠在掌握最充分資訊的人手中。

交易買賣的談判習慣是，賣東西時爭取更高的價格，買東西時談到更低的價格。一位擅長談判的人，每一筆交易都能省下或賺到一成、兩成，甚至更多。而你省下或增加的每一塊錢，都會成為你持續累積的資產。你可以要求更低的利率，要求更好的條款與條件；賣東西時要求對方立即付款，買東西時爭取延後付款。不要害怕開口說出你真正想要的條件，如果沒能如願就再問一次，或換個方式要求，用期待、愉悅、禮貌與自信的態度。

慢慢致富

我們常在報章媒體上看到某人一夕致富的故事，可能是股票大賺一筆、事業突然爆紅、演藝圈一炮而紅、或靠一項發明迅速致富等等。正因為這種「快速致富」極其少見，才會成為新聞。絕大多數的財富都是慢慢累積而來的，依循的是複利原則，有人稱之為「宇宙中最偉大的力量」。

一個人變得富有，九成九是因為長時間、穩定且逐步的成長，而這一切都來自複利的效果。你每存下一塊錢，只要妥善投資並確保安全，就能以每年約五％到一○％的速度成長，隨著金額增加，會越滾越大。

依照史丹利和丹柯的研究，一位普通的百萬富翁，從開始認真管理財務到累積第一個一百萬美元，平均需要二十二年。他們是慢慢變富有的，過程中逐步提升自己的賺錢能力，所得存下越來越多，並小心且明智地投資，讓財富在時間中不斷複利成長。你也能用同樣的方法。

哲學家亞里斯多德在《尼各馬可倫理學》（Nicomachean Ethics）中指出：「所有人類生命的最終目的，就是達到個人的幸福。」培養有錢人的習慣而實現財務自由，當然是很棒的目標，但這並不是最重要的事。真正重要的是，過程中你必須成為勇敢、有品格、深思熟慮且堅毅不拔的人。

當你長時間努力，逐步達成財務成功，你會對自己和生命的各個面向，都感到真正的滿足與幸福。這才是最值得追求的目標。

●本文摘選自商業周刊出版之《有錢人才知道的致富習慣：百萬人實證有效！讓錢自己流進來的財富累積系統》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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