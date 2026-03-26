顯化為何總是失敗？學會收回能量，從人生低谷中漂亮逆襲

許願只能跟自己有關

文／Leslie

好的信念、付諸行動、分享豐盛，乍看萬無一失了吧？其實顯化還有一個祕訣，而且我發現這是大部分人都會忽略的事，那就是在許願的時候有一個法則―只能許跟自己有關的願望。

我第一次知道這件事情的時候，覺得滿頭問號。例如，我希望前男友回來愛我，我希望主管通過我的企劃，我希望客戶乖乖敲單，我希望家人快樂。我不明白，這些願望有什麼問題嗎？

書名：《宇宙訂單速速前，請你跟我這樣做》 作者：Leslie 出版社：重版文化 出版時間：2025年11月27日

人是社會化的動物，幾乎所有的貪嗔癡恨跟願望到頭來都和人有關，如果我不能許跟他人有關的願望，那我不就無欲無求了嗎？那我乾脆出家好了，六根清淨、五蘊皆空啊～（這位太太妳冷靜）

後來我想到我之前人生的職場經歷，很快就想通了。

當時我還在時尚雜誌社擔任美妝編輯，前面兩年都做得可圈可點，算是一般忙碌又小有成就感的美妝編輯。但是後來在職場的最後半年，我做得很不開心，不管怎麼寫稿都被退稿，印象最深刻是那種滿版美圖只要配兩行圖說單元，短短兩行文案我都得重寫六次。已經擔任編輯六年的我，居然換來主管一句：「實習生寫得都比妳好。」我也不以為意，反問道：「可以跟我說哪裡比較好嗎？ 」我那時心裡想，是因為喜歡活潑的文字風格嗎？我可以學啊！但主管撇嘴帶過，也沒給指教。

有時候稿子好過，有時候難過，有時候寫一次就過，有時候很簡單的主題寫四次都不過。我完全迷失，抓不到寫稿的節奏跟邏輯，我不知道好壞的標準到底在哪裡。

那段日子真的是我人生的至暗時光。

每個星期天晚上我就開始哭，星期一布萊恩開車載我去上班時我也哭。他說：「我帶妳去買早餐，我們再繞兩圈，妳想下車再下車。」然後車就跟貪食蛇一樣在公司旁邊不停繞圈。我每天都哭，哭到有一次覺得：「啊，好渴喔。」我才意識到，我把我身體裡的水都哭乾了。

我那時候每天的願望都很單純，就是「希望主管喜歡我寫的稿子」、「希望我這次改的方向主管會喜歡」、「希望主管不要退我稿了」、「希望主管不要討厭我」。

當然，我的願望沒有實現。後來有一天，我實在撐不下去了，就提了離職。提的時候主管還說：「還是妳要待到今天就好？」

離職後有好一段時間，我很迷失。我從高中開始就是校刊社，推甄上新聞系，大學在《天下雜誌》實習打工，一畢業就在雜誌社工作了六年，寫了一輩子的稿，現在發現原來我不會寫稿，天地茫茫不知何處去。

離開好多年後，我才開始回想，這事其實很奇怪。如果我真的不會寫稿、文字風格不搭，應該進公司半年一年就淘汰了，怎麼會到第三年才這樣？這不合理。

我開始回溯我被針對的時間點。

我想到某一年的年終評鑒，小主管、主管、大總編都在的場合，我被詢問還有什麼問題嗎？我說：「其實我進公司快三年，都沒有參加過精品美妝品牌的記者會，想了解該怎麼做才能參加。而且這樣公關來問 rsvp的時候，我也無法作主回覆，時間也卡在那邊，我無法推進我的工作。」

從那以後，我開始怎麼寫稿都不對了。

我被安排每個星期五要跟所有同事收集所有記者會邀約，包括品牌、時間、地點，下週一早上時再跟大家匯報，由主管來分配參加的同事。也就是說，整個編輯部門，所有記者會―彩妝、保養、髮品、生技、醫美―所有的細節跟流程彙整，都成為我個人必須承擔工作量。

我跟布萊恩討論這件事，他說簡單啊，放個白板在牆上，有什麼記者會、誰要參加，寫上去就好，一目了然的事，幹嘛要我一個個問？

我整個人像被雷打到一樣。這種花兩分鐘就想到解法的事情，卻沒人要用簡單又有系統的方式來處理，意思就是―有人故意不想要這件事清楚簡單。

到這邊我就懂了。我寫什麼稿都不對，我被搞到哭乾身體、週末都在睡覺、不想起床面對生活，純粹是我擋到路了。我阻礙到一些人對利益和權力的掌控，而這跟我會不會寫稿根本無關，一點關係都沒有。

好，讓我們回到這篇一開始討論的―許願只能跟自己有關。你懂為什麼我的願望無法實現了嗎？那些一個個祈禱主管喜歡我、祈禱主管過我稿子的願望，在真相大白以後，是不是看來如此可笑又可愛。

許願的時候，只能許跟自己有關的願望，是因為你無法掌控他人。他人的動機、欲望、愛恨情仇，都跟你的人生無關。自始至終，你能控制的只有自己。

如果願望只能跟自己有關，只能內求，那就意昧著，我們必須往心裡問：我想要什麼？我希望什麼？我真正渴望獲得的是什麼？

這個世界上，你唯一能掌握的，是自己的信念和行動。別人的自由意志，不在你的控制範圍內。當願望建立在「控制他人」之上，就不再是顯化，而是能量上的操控。這樣的願望，就算短暫實現，也往往伴隨副作用。

再者，願望的力量來自於專注，如果你把焦點放在「我」，能量就會乾淨而集中。與其許願「他要愛我」，不如許「我正在體驗一段滋養的愛情」；與其許願「老闆一定要幫我加薪」，不如許「我正在創造一份能匹配我價值的豐盛收入」。

看得出來差別嗎？前者緊緊抓住他人，後者則把力量收回自己。顯化無法讓你去操控世界，而是讓你的狀態自然吸引對的人事物靠近。這樣顯化才是乾淨的、長久的，也才是真的屬於你的。

我們來改一下我當時的願望清單：

希望主管喜歡我寫的稿子。

→ 希望我能寫出我真心喜歡，且邏輯清晰易懂的稿子。

希望我這次改的方向，主管會喜歡。

→ 希望我這次能有跟上次不同的突破，我滿意自己的學習進步。

希望主管不要退我稿了。

→ 希望我滿意自己交出去的稿子。

希望主管不要討厭我。

→ 希望我喜歡我自己。

不知道聰明的你有沒有看出來，許願清單修改後氣氛有什麼不同？當我把注意力拉回自己身上，停止討好一心只想弄走我的人（笑），我會快樂許多。雖然我相信最後殊途同歸，我還是會離開職場，因為說到底，那是一場人事鬥爭，不是才華比賽。

但是我相信，我離開時會更舉步昂揚、抬頭挺胸，畢竟自己離開，跟被迫離開，還是天差地別的。這就是我人生中，一個花了很長時間跟歷程換到的血淚教訓―許願只能跟自己有關，其他人都去甲賽！（疑？）

【後記】

我黯淡離開職場後，曾一度迷失。後來我遇到了動物溝通，很幸運地，在臉書紅利的時代，沒買廣告，靠著自然觸及率，粉專人數很快就一萬、兩萬、三萬，登登登往上跑。轉眼也出了三本書，也很謝謝大家喜歡。 我一個人，也沒團隊，空手打到今天，自己寫稿、自己行銷包裝、自己經營，打造出了一片小花園。

寫到這只是想說，如果你迷失了，不知道自己的價值在哪，如果有人跟你說你不會你不配你不懂，如果你一直被針對，覺得怎麼做都錯，在職場感覺不到光芒和希望……去他們的，他們什麼都不是。勇敢去做任何你想做的事，愛跟興趣會帶你走出一番天地，開出另一片花園。

畫線小重點

x 願望只能跟自己有關，因為別人的人生你根本管不著。

x 力量收回來，你才會顯化出真的屬於你的東西。

●本文摘選自重版文化出版之《宇宙訂單速速前，請你跟我這樣做》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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