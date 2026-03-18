讓植物聽古典樂長得更好？科學實驗揭開長年迷思

文／丹尼爾．查莫維茨（Daniel Chamovitz）

很多人都曾在這樣那樣的場合，被「植物能對音樂產生反應」的說法深深吸引。就連查爾斯．達爾文（我們前面已經說過，他在一個多世紀前就做了植物視覺和觸覺領域的開創性研究）也研究過植物是否能覺察他為它們演奏的曲調。達爾文在終生從事生物學研究之外，還是一位狂熱的低音管愛好者。他做過的奇特實驗之一，是監測他親自演奏的低音管能否對植物的生長產生作用，具體方法是看低音管奏出的音樂能否誘發含羞草的葉子合攏（實驗結果是沒有合攏，這使達爾文認為這個研究是「笨蛋的實驗」）。

達爾文的嘗試失敗後，關於植物聽覺能力的研究就不再真正受到關注。光是在二○一一年發表的科學論文中，有關植物對光、氣味和觸碰的反應的文章就有數百篇之多，但是最近二十五年內，專門研究植物對聲音的反應的論文卻屈指可數。更不用說在這些論文中，大多數都不合乎標準，不足以讓我認為提出了植物能「聽」的真實證據。

我舉這些論文的其中一篇為例（雖然是很荒謬的一篇）。這篇論文發表在《替代與補充醫學雜誌》（The Journal of Alternative and Complementary Medicine）之上。其作者是蓋瑞．史瓦茲（Gary Schwartz）及他的同事凱薩琳．克里斯（Katherine Creath）。史瓦茲是心理學和醫學教授，克里斯是光學教授；二人都在亞利桑那大學工作，史瓦茲在那兒發起了「VERITAS研究計畫」。這個研究計畫，旨在「檢驗一個人在身體死後意識（或人格）仍然存在的假說。顯然，研究人死後的意識會帶來很多實驗困難，所以史瓦茲也研究「治療性能量」的存在。因為參與研究的人能被暗示的力量強烈影響，史瓦茲和克里斯改用植物進行實驗，以揭示「音樂、噪音和治療性能量的生物學效應」。當然，植物是不會被安慰劑效應所影響的，到目前為止，也沒聽說它們會被音樂偏好所影響（儘管做實驗和分析實驗的研究人員會受到這些影響）。

他們假定，治療性能量和「柔和」的音樂（由美洲原住民的笛子和自然界的聲音組成，他們說過實驗者自己偏好這種音樂）有益於種子發芽 。克里斯和史瓦茲認為他們的數據顯示，比起安靜的環境，櫛瓜和秋葵在柔和樂聲環境中萌芽的數目略多一些。他們還提到，種子的發芽率也因為克里斯用雙手摸過種子，給予了它們治療性能量而有所增長。但沒人提到的是，這些結果從未被其他植物學實驗室的後續研究所證實；相反地，克里斯和史瓦茲用來支持其實驗結果的引用文獻之一，是桃樂絲．雷塔拉克（Dorothy Retallack）的《音樂之聲和植物》（The Sound of Music and Plants）。

桃樂絲．雷塔拉克自稱是「醫師的妻子，家庭主婦，十五個孩子的祖母」，一九六四年，在她最後一個孩子大學畢業後，她在現已註銷的丹波．布爾學院註冊為一名大學新生。雷塔拉克是一名專業的女中音，常常在猶太會堂、基督教堂和殯儀館演出，她打算在丹波．布爾學院主修音樂。為了完成科學必修課，她選了一門「生物學概論」，老師要求她做一些實驗──不管是什麼實驗，只要她感興趣就好。於是，雷塔拉克的生物學必修課和她對音樂的熱愛結合在一起，成就了一本被主流科學厭棄、卻很快被大眾文化熱情接受的書。

雷塔拉克的《音樂之聲和植物》，讓我們窺見一九六○年代文化政治氛圍的全貌，但也清楚展現出她自己的觀點。雷塔拉克給人的印象，是一名社會保守派和「新時代」宗教唯靈論者的獨特混合。作為社會保守派，她相信吵鬧的搖滾樂與大學生的反社會行為有關；作為唯靈論者，她在音樂、物理學和整個大自然之間看到了神聖的和諧。

雷塔拉克曾說過，她被一九五九年出版的書《祈禱對植物產生的力量》激起了興趣。這本書的作者聲稱受到祈禱的植物會茁壯生長，而遭到仇恨思想轟擊的植物會死去。雷塔拉克想知道類似的效應是否也能被積極或消極的音樂流派所引發（當然，積極或消極的判斷規則是由她自己的音樂品味說了算）。她做的一切研究，都是為了解答這個根本問題。她希望透過監測不同流派的音樂對植物生長產生的作用，為她的同代人提供證據，證明搖滾樂具有潛在危害──不光對植物如此，對人也一樣。

雷塔拉克把多種植物（包括喜林芋、玉米、天竺葵、堇菜等，每次實驗都用一種不同的植物）暴露在她從不同流派的音樂挑選出來的唱片音樂聲中──包含巴哈、荀白克、吉米．罕醉克斯和齊柏林飛船的音樂──然後監測其生長。按她的報告，暴露在柔和古典樂中的植株生長繁茂（即使播放的是我們都熟悉且喜愛、高雅的升降電梯背景音樂），而暴露在《齊柏林飛船II》或罕醉克斯《吉普賽樂團》專輯中的植株，其生長卻受到阻礙。為了證明對植物有害的其實是臭名昭著的約翰．波納姆和米契．米切爾之流的鼓手奏出的鼓點，雷塔拉克使用同樣的專輯，做了重複實驗，但這次她把裡面的打擊樂器剔除掉了。

正如她所預測，植物受到的損傷，不像它們被包含有鼓聲的完整版〈全部的愛〉（Whole Lotta Love）和〈機關槍〉（Machine Gun）震撼時那麼嚴重。這是否意味著植物對音樂的偏好和雷塔拉克自己的偏好重疊呢？我自己從小就是在音響系統日復一日放出的齊柏林飛船和罕醉克斯的轟鳴聲中長大，出於一種不安的情緒，第一次看到雷塔拉克那本書時，我懷疑自己是不是也可能被這些音樂傷害了，就像她把植物的實驗結果類推到搖滾樂對年輕人的影響所推測的那樣。

幸運的是，對我和其他離經叛道的齊柏林飛船歌迷來說，雷塔拉克的研究充斥著科學上的錯誤。比如說，她每次實驗只用了很少量的植株（不到五株）。在她的研究中，實驗的重複次數太小，不足以支持統計分析。實驗的設計也很簡陋，有的研究竟是在她朋友家裡完成的。還有，像土壤濕度之類的參數，是靠用手指觸摸土壤確定的。雖然雷塔拉克在她的書中引證很多專家，其中卻幾乎沒有人是生物學家。他們是音樂、物理學和神學方面的專家。還有不少引用的出處沒有任何科學信譽可言。然而，更重要的是，她的研究結果未能在任何一家可信任的實驗室中得到重複。

伊恩．鮑德溫對植物通訊和揮發性化學物質的開創性研究（已在第二章中介紹過），一開始也被主流科學共同體拒絕接受，但後來就在很多實驗室中得到驗證。與此相反，雷塔拉克的「愛樂植物」實驗卻被扔進了科學的垃圾桶。雖然她的發現被報紙刊登，她試圖把結果投給一家聲名遠播的科學期刊卻失敗了，她的書最終是以「新時代」宗教文獻出版的。當然，這並沒有妨礙這本書成為當時的一種特色文化。

雷塔拉克的實驗結果也與一九六五年發表的一項重要研究相衝突。紐約植物園的科學家理查．克萊因（Richard Klein）和帕梅拉．艾德薩（Pamela Edsall）決定做幾個實驗，確定植物是否真的會受音樂影響。在此之前，印度有人做研究，宣稱音樂會增加多種植物的枝條數量，其中一種植物是萬壽菊（Tagetes erecta）。他們的實驗就是為了回應印度的這項研究。為了能夠重複這些實驗的結果，克萊因和艾德薩把萬壽菊分別暴露在葛利果聖歌、莫札特的《C大調第四十一號交響曲》、戴夫．布魯貝克的〈三人一心〉（Three to Get Ready）、大衛．羅斯管弦樂團的〈脫衣舞者〉（The Stripper）及披頭四的〈我想牽你的手〉（I Want to Hold Your Hand）和〈我看到她站在那裡〉（I Saw Her Standing There）之中。

克萊因和艾德薩從他們的研究（採用了嚴格的科學對照法）中得出結論：音樂並不能影響萬壽菊的生長。在報告中，他們用幽默表達了對這類研究的普遍憤慨：「並沒有任何葉片的脫落可歸因於〈脫衣舞者〉的影響，我們也沒有觀察到植物的莖在披頭四的音樂中做出任何轉頭運動 。」我們該怎麼解釋這些實驗結果和雷塔拉克後來的研究之間的矛盾呢？若非克萊因和艾德薩的萬壽菊和雷塔拉克的植物有不同的音樂品味，就是雷塔拉克的研究和主流科學界有重大的方法論和科學上的差異，導致了不可信賴的結果。後一種情況看來更有可能。

書名：《植物的感官世界》 作者：丹尼爾．查莫維茨（Daniel Chamovitz） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年3月13日

雖然克萊因和艾德薩的研究發表在備受尊重的專業科學期刊上，卻幾乎被一般大眾無視，而雷塔拉克那樣的研究卻繼續在一九七○年代的大眾媒體上占據優勢地位。這種現象在另一本書上也很明顯。一九七三年首次出版、由彼得．湯普金斯（Peter Tompkins）和克里斯多夫．伯德（Christopher Bird）合著的《植物的祕密生命》一書幾乎成了經典。這本書在販售時，被說成是「對植物與人類之間，肉體、情緒和靈魂關係的迷人論述」。在書中非常生動優美的〈植物的諧和生活〉章節中，作者指出，植物不只會對巴哈或莫札特做出正面反應，它們實際上對拉維．香卡（Ravi Shankar）的印度西塔琴音樂有更顯著的偏好。可是，《植物的祕密生命》裡的多數科學研究，皆依賴於研究者對極少量實驗植物的主觀印象。一九七四年，著名植物生理學家、教授、知名懷疑論者亞瑟．蓋爾斯頓（Arthur Galston）就直截了當寫道：「《植物的祕密生命》的問題在於，書中幾乎全都是沒有足夠支持證據就提出的古怪說法。」但這依然無法阻止《植物的祕密生命》一書對現代文化產生重大影響。

仔細查閱科學文獻，就會在報導其他發現的論文中，找到戳穿「植物有音樂偏好」這個神話的實驗結果。在珍妮特．布拉姆確定TCH基因（觸碰植物時會被啟動的基因）的初始論文中，她曾提到，她檢驗過這些基因在物理刺激之外，是否還能被響亮的音樂所誘導（她播放的是臉部特寫合唱團〔Talking Heads〕的音樂）。可是，唉，這些基因卻毫無動靜。同樣地，研究者彼得．史考特（Peter Scott）也曾做過一系列實驗，以檢驗音樂是否能對玉米產生影響，特別是莫札特的《交響協奏曲》和肉塊合唱團（Meat Loaf）的《地獄蝙蝠》（Bat Out of Hell）。（神奇的是，這類實驗總能透露出科學家自己的音樂品味。）他在《植物的生理和行為》上報告了這些實驗的結果，在最開始的實驗中，比起安靜環境中的種子，暴露在莫札特或肉塊合唱團音樂中的種子發芽得更迅速。這對那些聲稱「音樂能影響植物」的人來說是個好消息，但對那些認為莫札特的音樂品質高於肉塊合唱團的人來說，又是個壞消息。

但是，正確的實驗對照在這裡就開始凸顯其重要性了。實驗繼續進行，這回史考特用一把小扇子，把來自揚聲器的熱空氣都搧得離種子遠遠的。在這組新實驗中，安靜環境中的種子和暴露在音樂聲中的種子，發芽率就沒有差別了。科學家在第一組實驗中發現，放出音樂聲的揚聲器明顯會散發熱量，這提高了發芽效率；決定性的因素是熱量，而不是莫札特或肉塊合唱團的音樂。

讓我們用懷疑者的觀點，再回頭看一下雷塔拉克認為搖滾樂強烈的鼓點對植物（還有人）有損害的結論。是不是能有一個替代性的、科學上合理的說法，能夠解釋響亮鼓聲對植物的負面效應呢？事實上，正像我在前一章中強調的，珍妮特．布拉姆和法蘭克．薩利斯伯里都明確指出，只需觸碰一棵植物多次，就可以讓它個頭矮小，發育遲滯，甚至死亡。可以設想，如果用合適的揚聲器，把搖滾樂中那些強烈的打擊樂器聲大聲地播放出來，這些音樂就會激發強而有力的聲波，使植物發生振動，前後「搖滾」，彷彿置身風暴之中。在這樣的情況下，我們可以預想，會在暴露於齊柏林飛船音樂中的植物身上，發現生長減緩的現象，就像雷塔拉克所陳述的那樣。也許植物並不是不喜歡搖滾樂，它們只是不喜歡被「搖滾」。

唉，除非用別的方法證明並非如此，否則所有的證據似乎都告訴我們，植物實在是對音樂「耳聾」。如果你知道植物含有一些已知會導致人類耳聾的相同基因，這就更有意思了。

●本文摘選自天下文化出版之《植物的感官世界》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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