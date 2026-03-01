如何聊出好感度？記住避雷句、選對色，讓你變身職場人氣王

文／岩本武範

為什麼提升「閒聊力」，還是無法暢聊？

如果沒有啟動「語言腦」，再多練習都說不出話。

無論你怎麼努力學習「說話技巧」或「挑話題的方法」，都不代表能在四人以上的場合自在開口。只要語言腦沒有被喚醒，大腦就不會主動想說話。

即使苦練閒聊的技巧，若依舊無法開口，這些努力終究徒勞。

書名：《面對多人不怯場、聊出好感度的說話訓練：從職場到聚會都適用，在對的時機說對話的54個開口攻略》

作者：岩本武範

出版社：采實文化

出版日期：2025年12月4日

不過，換個角度想，只要讓大腦進入「能說話」的狀態，在多人場合中，你就不會再被視為那個「不說話、存在感薄弱的人」，也能擺脫「溝通能力最差」的印象。

善用大腦的特性來應對對話，不論在工作還是生活裡，都能避免那種「只有自己被冷落，沒人搭話」的尷尬時刻。

只要了解語言腦的運作，你就不會是那個話最少的人，不會被認為無趣，也不會讓人完全沒有印象。

此外，只要依照對方大腦的反應模式調整溝通方式，就能自然讓人覺得「這人感覺不錯」，成為那種「不自覺想跟他聊天」的對象。

即使是五人、六人，甚至十人的場合，對大腦而言，只要超過四人，其實差別不大，都能克服。

不論是想「變得能自在開口」，還是「成為讓人感覺舒服的人」，關鍵都在大腦的處理能力。

當你為了掩飾孤單而準備拿起手機時，不妨想想，那一刻你的大腦正在經歷什麼。

要擺脫那些「假裝滑手機」、「假裝等電話」、「假裝講電話」的情境，其實只要理解大腦的運作原理就能做到。

讓我們一起檢視，「不擅長說話、容易被誤會陰沉的人」和「能侃侃而談、總有人主動搭話的人」，兩者之間，究竟差在哪裡。

只要「舊腦」被啟動，就有溝通障礙

嗯，這個問題好像有點複雜。

或許你也有同樣的感覺吧。那麼，這裡先介紹一個能活用大腦機制、快速提升溝通力的方法。

你是否也曾遇過這樣的情況：一句看似普通的話，例如「我覺得不是那樣」，就讓對方的表情瞬間冷了下來，整個氣氛也跟著凝結。

這樣的場面，其實與大腦的運作方式有關。

我們的大腦可以分為「新腦」與「舊腦」。

「新腦」指的是前額葉，負責語言、思考與理性判斷，是我們保持冷靜、進行溝通的核心。

「舊腦」則是掌管情緒的大腦邊緣系統，主導著本能反應。當人受到冒犯時會立刻憤怒，察覺危險時會想逃離，這些反應都來自舊腦。

當新腦的活動比舊腦強時，我們能維持理性，冷靜地處理情緒；反之，當舊腦主導思考時，人就容易被情緒牽著走，難以做出合宜的反應。

如果將這套機制放進日常溝通來看，會是這樣的情況。

● 當前額葉，也就是新腦被啟動時，我們能看清現場的氛圍，並做出適當回應。

● 當舊腦過度活躍，說話就會變得衝動、情緒化，甚至破壞整體氣氛；有時乾脆沉默不語，板著臉讓場面更加尷尬。

要讓對方的舊腦被啟動其實非常容易，只要使用否定語氣或帶有攻擊性的話語，就會立刻觸發情緒反應。

例如那句「就算你這麼說」，聽起來無害，卻可能讓人瞬間感到被否定。這時對方的舊腦會活化，而負責理性思考的新腦則會被抑制。

於是，對方無法再冷靜思考「每個人都有不同看法」或「他應該沒惡意吧」，只剩下「這人真煩」或「又在唱反調」的情緒念頭。

結果不但氣氛被破壞，還容易被認為是難相處或不會溝通的人。

近年來，「溝通障礙」這個詞的範圍越來越廣，不再只用來形容不敢說話或個性內向的人。即使能言善道，只要被認為不懂氣氛、無法理解他人情緒、講話太快讓人聽不清楚，也可能被貼上「溝通障礙」的標籤。換句話說，現代人對「不會聊天」的容忍度正逐漸降低，因此更需要注意不要刺激對方的舊腦。

同樣的道理也適用於自己。當你覺得「這個人真讓人不舒服」而開始煩躁時，其實是你的舊腦被啟動了，而新腦則被壓抑。

當新腦失去主導權，語言與思考的輸出功能都會下降，讓原本就不擅長的多人對話變得更加困難。

要讓多人溝通順利進行，重點是同時保護自己與對方的大腦。盡量不要刺激舊腦，並讓新腦，也就是前額葉保持活躍。要做到這一點很簡單，只要在開口前多想一秒，避免用否定語作為開場。

像是「不對」、「不是那樣」、「就算你這麼說」這類話，都會立刻讓對方進入防衛狀態，使對話陷入僵局。

讓人想主動搭話、讓人想傾聽的顏色

那麼，在開會、聯誼、同學會這類場合，應該穿什麼顏色才好呢？

是具有分量感的黑色、帶來清爽印象的海軍藍，還是看起來溫和的灰色？

如果你希望對方的視線自然落在你身上，最有效的其實是「紅色」。

我曾參加過一場演講比賽，當時就運用了這個「紅色的效果」。

那天，我穿了一件鮮紅色的外套上台。就在我踏上舞台的瞬間，會場的空氣明顯改變，目光一下子聚集過來，大家的身體甚至下意識地微微前傾。

之後，收到的問卷回饋裡，也收到許多「那件紅外套讓我印象很深」的評語。

那場比賽最後我獲得了「演講比賽冠軍」。

紅色會帶來強烈的存在感。像日本廣島東洋鯉魚隊、浦和紅鑽這些球隊，都以紅色作為代表色，多少會讓人覺得他們「很強」。

事實上，在奧運的拳擊比賽中，站在紅色角落的選手，獲勝率比站在藍色角落的選手高出一到兩成。

換句話說，穿上紅色，會自然留下深刻印象。在輕鬆聊天的場面裡，也會讓人「下意識想跟你互動看看」。

不過，就算知道紅色很好，也不代表大家會真的穿鮮紅色外套或紅襯衫出門。

因此，如果要運用紅色，建議從「一點點」開始。

像是飲酒聚會這樣的距離感，其實只需要小小的紅色就足夠。

人的視線習慣會落在「脖子周圍」和「手腕」。也就是說，紅色若出現在項鍊、手鍊、手錶這些地方，效果會更好。

另外一種值得刻意使用的顏色是「鮮亮的藍」。藍色能讓心情沉穩，保持冷靜。也有研究指出，藍色會促進分泌讓舊腦放鬆的神經傳導物質「血清素」。

在多人面前簡報、或較正式的聚餐場合，可以用藍色領帶、帶點藍色調的襯衫，或具有藍色細節的手錶。

顏色的作用其實非常直接。所以，早上挑選衣服或領帶時，不妨根據當天的場合和角色，稍微想一下要呈現的感覺。

