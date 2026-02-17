初一拜天公！解密玉皇上帝身世，帶你看懂神像造型背後寓意

文／林金郎

玉皇上帝小檔案

●最完整的正式官銜：昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝

●暱稱：天公伯、老天爺、玉皇大帝、玉皇上帝、昊天玉皇上帝。不過，道教不稱「玉皇大帝」，只稱「玉皇上帝」，道教裡的「上帝」只有一位，是天唯一的象徵─專指玉皇上帝；唯一看似例外的是玄天上帝的「上帝」，其「上帝」指的是高於一般大帝、帝君的稱謂，並非象徵「天」

●專屬祭拜時間：農曆十二月二十四日、正月初一、正月初九

▌人民眼中的眾神之王─玉帝

人們耳熟能詳的「玉皇」、「玉帝」之稱，最早出現於南北朝陶弘景的《真誥》、《真靈位業圖》。《真誥》中的〈拜謁天帝玉皇之法〉，可算以「玉皇」為天帝尊號之始，但其神格可能並不顯赫，因為神譜《真靈位業圖》中「玉皇道君」、「高上玉帝」等位同天帝的諸神，其實都是玉清元始天尊的屬下。

隋唐時天帝的影響日鉅，庶民也普遍偏愛用玉帝或玉皇來稱呼天帝。雖然此時尚未正式出現「玉皇上帝」之稱，但民間信仰的天帝和道教的玉皇已合而為一，而正式將「昊天上帝」和「玉皇上帝」結合一起的，則是唐末杜光庭所刪定《道門科範大全集》中出現的「昊天玉皇上帝」尊號。

漢族第一份有系統的神明彙編與整理，收集了各教派、民間的神明加以分類與排序而成，有約七百位神明、共分成七個等級。有些神明在此圖中已見聖號（如元始天尊），有些則只見到類似的聖號（如上皇天帝、高上玉帝、玉皇道君）。

▌玉皇崇拜的最高潮

唐代因皇姓為李，而崇尚太上老君（老子李耳）並提倡道教，這股崇道之風一直延燒至宋朝，以真宗、徽宗為最。宋真宗正式將玉皇列為國家奉祀對象，敕封「昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝」，至徽宗時，敕封「太上開天執符禦歷含真體道昊天玉皇上帝」，開啟昊天上帝和玉皇上帝結合為「昊天玉皇上帝」的正式依據──算是民間、道教、朝廷的信仰正式合流，對玉皇的崇拜也因此達到了最高潮。

不過，政治上對玉皇上帝的尊崇卻只是曇花一現，宋徽宗之後的皇帝大都不承認，直至清末，朝廷依據古禮制度舉行祭天大典，昊天上帝才又是唯一的最高神祇。

另一方面，玉皇上帝的信仰在民間已深深地扎了根，而為了因應社會的需要，道教也造了一批關於玉皇上帝的道書，提升並鞏固了祂的神格和帝位，成為僅次於三清道祖的大神。

玉帝搞什麼─專拆神仙眷侶，製造人間怨偶？

雖然玉皇上帝是至高無上之神，但在傳奇故事中，祂反而是出乎意料的不怎麼英明。傳說中，玉皇上帝的皇后是瑤池金母（王母娘娘），祂們育有二十四個女兒（包含七仙女），十個太陽是祂們的兒子。縱然自己有家庭，但祂老大爺卻規定神仙不能談戀愛，專門拆散天上仙侶，製造人間怨偶，受害人還多是祂的至親。

《寶蓮燈》中，玉皇上帝的三妹瑤姬和人類私通，生下了二郎神楊戩和西岳華山三聖母，怒極的玉皇上帝便將瑤姬壓在桃花山下。後來，楊戩劈開桃花山救母，祂又派出十個太陽將自己的妹妹曬死，而楊戩也差點被祂用天河之水淹死，同時還造成人間水患。雖然為了避免天下蒼生遭難，雙方暫時和解了，但後續又爭鬥不斷。

《天仙配》中，七娘媽和董永邂逅，玉皇上帝硬逼七娘媽拋夫棄子回天庭，讓中國眾多生存在絕對威權、生命中只有老公和子女的婦女因而哭斷肝腸。至於《七世夫妻》中，金童在宴會時不慎打翻酒杯，玉女見狀竊笑，玉皇上帝就誤以為兩人互有情愫，處罰他們下凡七世，只能苦戀卻無法結合……

話說回來，這些傳奇其實是藉由玉皇上帝的獨斷、專制，甚至無情、傷害，來暗諷當時禁錮人性的政治與社會體制。玉皇上帝當然是「神愛世人」的，而百姓對於「天」和玉皇上帝也仍是絕對推崇，「天有好生之德」、「天無絕人之路」等都是稱頌天的德行。

穿龍袍、戴帝冠，卻拿上奏的手牌？

造型檔案

「分命輔臣薦獻諸殿，改奉元宮曰明道宮，奉安玉皇大帝像。」─《宋史•卷一○四》

唐朝以前，玉皇上帝崇拜尚未普及，朝廷祭祀的則是昊天上帝，因而玉皇上帝尚未有具體的形象，但到了唐朝，玉皇上帝概念已經盛行而且也被人格化，形象已經躍然紙上，天庭亦仿若人間朝廷的翻版，禮書亦載明上帝與人間帝王之服冕、禮儀相等。

▌天上玉皇，人間帝王

然而，若要說到神像的雕塑，一般認為是在宋朝。古時候，皇帝率領王臣祭天時並沒有神像，直到宋真宗、宋徽宗兩位皇帝因為崇拜玉皇上帝，分別興建朝元殿、玉清昭應宮供奉玉皇上帝神像，從此才有玉皇的雕像。後來，坊間有很多天公廟和凌霄寶殿上也會祭拜玉皇上帝神像──不過，一直到清朝，朝廷的祭天大典仍只設「昊天上帝」神位。

現在，玉皇上帝的具體形象一般為「身著九章法服、頭戴十二行珠冠冕旒、手持玉笏」：

●九章法服：繡上龍等九種圖案的法定服裝（皇帝著龍袍始於隋朝）。

●十二行珠冠冕旒：長條形冠沿前後各有十二串吊珠，為秦漢時代皇帝的冠冕（不過，目前臺灣許多宮廟的玉皇上帝塑像並未如數做十二串吊珠）。

●手持玉笏：這個形象其實很怪──笏是朝臣上奏皇上時執持的手牌，奏文寫於笏上，皇上是不用雙手持笏做稟報狀的。

▌玉皇上帝的宰相臣工

朝廷祀祭的昊天上帝，配祀的是五方五帝；至於玉皇上帝的配祀，則沒有一定。

玉皇上帝為天庭帝王，底下自然臣工濟濟，道教裡與祂同列的配祀有四御、五極大帝，但因為民間祭拜需要百姓熟識的神，所以一般廟宇會有東華帝君與瑤池金母、日月星君、南北斗星君，其他常見的還有三官大帝等。但以道教理論來說，玉皇上帝等同太極，東華帝君（左）為先天陽氣，瑤池金母（右）為先天陰氣，以祂們倆為配祀，其實最為恰當。

另外，有人認為玉皇上帝是全知全能的，不需要宰相，因此只有一位特使――太白星君（太白金星）。《西遊記》裡，玉皇上帝被孫悟空搞得不知如何是好，便派出太白星君去招安孫悟空，給了他弼馬溫的小官看守馬廄。

