找到自己的優勢、收集讚美型回饋，讓人生悄然迎接轉變！

據統計，工作占了我們三分之一的人生，雖然如今職業類型多元化，但工作依然大幅影響我們的生命，因此，如何找到讓自己快樂的職場天命，是每個人的必修人生功課。蓋瑞‧克洛達茲博士在近二十年的職涯教練經驗中，發現一旦缺乏「自我認同」及「方向」，人很容易就會在工作生涯迷航，受困於日漸窄化的思維中，放棄自己的潛力。 他開發出「IDEA思維模式」，以自我認同（Identity）、方向（Direction）、參與（Engagement）和本真（Authenticity）四項核心原則，透過深度提問和自我分析，帶領你一步一步釐清自己的技能優勢和期望，並制訂行動計畫，連接目前所在的位置和未來理想的職涯。（編按）

文／蓋瑞．克洛達茲博士

發掘你的優勢

為什麼我們很多人會過著覺得「我不配」的生活，擔心自己會因為某件辦不到或者搞砸的事而被揭穿？

「特別關注錯誤和失敗」是我們的天性，從作業寫滿紅字發回來時就根深蒂固了。我當年的法文成績單上寫了一句委婉的意見：「猜得很合理。」我不認為這是句稱讚，儘管後來這變成一項非常強大的生活技能！生活中總是有人告訴我們哪裡做錯以及如何修正，人往往在指出別人的錯誤時覺得自己更有控制力。

書名：《IDEA工作原力：4大原則X6周聚焦思維，讓你找到越投入越快樂的職場天命》

作者：蓋瑞‧克洛達茲

出版社：遠流出版

出版時間：2022年12月29日



● 「你需要更有條理。」

● 「我注意到你的簡報上有幾個錯誤。」

● 「你去上班時真的應該打扮一下。」

● 「你為什麼不多學學你的同事？」

我們大多數人都沒有好好花時間，告訴彼此什麼事情做得很好或者很擅長哪些事。正向心理學經常會被認為是「過於寬容」或「過度煽情」，然而天賦和優勢是我們的超能力，是我們最擅長、覺得最容易的，也是很快就能學會並且喜歡做的。為什麼我們不該讚揚？不該欣然接受？

● 「你很善於總結要點。」

● 「你做的分析很棒，現在很清楚我們下一步需要做什麼。」

● 「大家跟你相處過後就會覺得動力十足。」

● 「我很喜歡你處理那種情況的方式。」

現在想像一下，你童年花了很多時間心力學習吹長笛，而你也算是長笛奇才，吹奏起來宛如天籟。你去參加學校管弦樂隊的試奏，有人遞給你一把小提琴，然後嚴厲批評你拉得像在殺豬虐貓！把寶貴的生命都花在糾結自己的錯誤上，就像是彈錯了樂器。請放下小提琴，拿起長笛吧。你會比較快樂，其他人也會很感激。

你可以花一輩子的時間試圖修正錯誤，可以從表現不佳進步到平均水準，甚至相當好。然而假如那不是你的天賦，那麼無論花費多少時間和精力，要達到真正的卓越，過程會非常艱難。不如好好了解自己的天賦和優勢是什麼，然後調整人生方向，藉以充分發揮自己的天賦和優勢。這樣一來，你會發現事情容易多了，不只更能投入自己所做的事情，工作也會與你的價值觀更緊密地結合，你會達成更大的目標。

全球各地想要釋放出員工天生潛力的公司，都會採用分析諮詢公司蓋洛普克里夫頓優勢測驗的天賦評估，他們針對優勢和劣勢做了廣泛的研究，將劣勢定義為「任何妨礙你發揮優勢的東西」。他們相信沒有「補救劣勢」這回事，只有「設法控制」，而控制劣勢的方法就是運用你的優勢。

天賦與優勢是自我認同的核心。根據優勢來引導你的人生選擇，就像是選擇騎腳踏車下山般輕鬆愉快，而非辛苦踩踏板爬坡。當然，培養並非與生俱來卻對你工作有益的技能仍屬相當必要，比如說公開演講的技巧。你可能要考慮採取措施主動培養這類技能，尤其是如果這些劣勢領域會成為你生活或工作中的絆腳石的話。

藉由清楚了解自己天生表現出眾的領域，然後發揮那些優勢，就可以取得人生的勝利。在這項練習中，有兩個選項能提供助益。想獲得最嚴謹可靠的結果，我建議你完成蓋洛普克里夫頓三十四項優勢測驗，你可以在網路上購買。你也可以完成第80頁的替代練習，這練習將針對你的優勢提供較為簡單但仍然有用的意見。

收集你表現最好時的回饋

我們很容易臆斷別人對自己的看法，尤其是在感覺面臨壓力或不知所措的時候，我們會開始相信那些想像中的事。和客戶交談時，他們經常告訴我「其實，那一次的討論過程比我預期的要來得好」或者「他們說了我很多好話」。陷在負面思想的漩渦中時，正面而有建設性的回饋有助於我們與實際情況重新接軌，但老實說，我們應該每天都給予和接受更多正面、建設性的回饋，這是我們學習成長的關鍵。

我們接下來會著重在清楚明確的回饋，以幫助你了解、開始發揮自己的優勢，這反過來也有助於你得到清晰的自我認同。通常人會將回饋等同於「強調需要改進的地方」，不過我們會聚焦在正向的方面。

我和蜜德芮還是舞者的時候，回饋對我們來說極為重要。在視覺性的藝術形式中，「你自己」的感受和「你給別人」的感覺之間可能有很大的差距。回饋會以很多種形式出現，像我們有時候會拿到表演的錄影，或是現場觀眾的直接回饋。有時候要等比賽結束後過幾天、甚至幾周後才收到回饋。很有趣的一點是，我們表演中最令人難忘的部分，總能透露我們在哪些方面最有感染力。

舞蹈教練大衛教導我的一個重要人生教訓是：「留神聽他們看到了什麼，而不是聽他們認為你應該採取什麼不同的做法。如果他們說『你應該多向右傾斜一些』，那麼你應該想『他們看到了我的姿勢有問題』，因為他們可能不會用『你的姿勢有問題』這種措辭。然後仔細查看影片找出問題。有時候他們是很有眼力的，只是因為不認識你也不了解你在做什麼，可能無法提供你如何改善的好建議。」

這是很棒的見解，我輔導客戶的時候經常會回想起來。你必須仔細傾聽這些回饋的弦外之音，以便從中汲取有用的意見，然後自己決定要怎麼做。記住，聽了回饋後選擇不做任何改變也完全沒有問題，因為要對自己的決定和其後果負責的人是你。

自從退出舞蹈界後，我多次在企業工作生涯中遇到別人告訴我，他們認為我應該怎麼做事業才會更成功，或者獲得升遷的機會。我經常提出同事不想聽的建議，因為聽了建議就代表要接受必須做出重大改變的事實，而且我不會粉飾我覺得需要說的話。大家告訴我要妥協、保持沉默、把眼光放遠。有時我接受建議，有時則是在深思後選擇了不同的道路。最終，這是我的決定，要承擔後果的是我，我從不後悔保持本真。

