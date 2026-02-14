「與父母相處心好累……」其實委屈的背後，隱含其它你真正重視的價值

所有面對父母時感受到的種種心累，或許都是覺察自己內在「真實感受」的寶庫。讓我們一起探索面對父母不耐煩的背後，究竟隱藏了何種情緒，溫柔地緩解你的「內在消耗感」。（編按）

文／寢子

所有你面對父母時感受到的種種心累，都是你覺察自己內在「真實感受」的寶庫

「毒親」、「功能不全家庭」等詞彙，近年在日本社會上的討論越來越普遍，這個現象令大眾正視「父母」對孩子的一生的深遠影響。

有些父母會被明確歸類為毒親，但也有不少子女在面對父母時，經常處於「還不至於到毒親那麼誇張，不過⋯⋯」或「雖然我不認為自己的父母是毒親，但最近只要跟他們相處一下就覺得心好累⋯⋯」這種剪不斷、理還亂，難以界定情緒的灰色地帶，或糾結於該如何拿捏與父母的距離感。

「就算心裡想儘量少來往，但每次父母有什麼吩咐，還是忍不住覺得做子女的應該要隨傳隨到」，當這種無法拿捏好距離感的狀況一再上演，疲憊感不斷堆積，最後陷入「明明也想溫柔對待父母，卻總是不耐煩而抓狂」這種自我厭惡的無限迴圈。

書名：《鬆開糾結 停止內耗 找到如何與父母相處的情緒解藥 》 作者：寢子 出版社：時報出版 出版時間：2025年12月23日

然而，這類與父母相關的壓力，我們往往無法輕易對人言說。更常見的狀況是，即使說了對方也無法理解，除了徒增疲憊，更加重了自己心理負擔。這種時候，人們通常會想「那究竟該怎麼做才好呢？」

面對煩惱每個人的答案各不相同，也從來沒有既定的答案。因此，別人提供的既定解答，例如：「他們畢竟是你的父母，一定要好好珍惜才對啊！」或「乾脆斷絕親子關係不就得了？」之類的「建議」，除了壓力更大之外，根本對你本人毫無幫助。各位是否都曾有過類似的經驗呢？

另一方面，我認為每個人終究必須根據自己當下的處境，找出屬於你自己的答案，然後才能下定決心並真正採取行動。

我認為，要找到「屬於自己的人生解答」，關鍵在於是你必須要「了解自己」。知道自己有什麼感覺？是怎麼想的？經歷過什麼樣的體驗？當你能清楚回答出這些問題，這些答案將會為你在尋找適合自己的人生解答時，提供你寶貴的線索。

更重要的是，覺察並理解自己的感受最能夠直接緩解你「現在的內在消耗感」。我們在面對自己的情感時，往往更傾向於做出「喜歡或討厭」、「想做或不想做」的二元思考。然而，更真實的狀況是，大部分人都同時存在著好幾種情感，例如「既喜歡又討厭」或「心裡也想試試看，但是又怕試了以後會受到傷害，因此裹足不前」。

在談到面對父母時的壓力時，我們也傾向只意識到負面的情緒，然而隱藏在「與父母相處心好累」的背後，同時還包含了你其他的正向感受、真實的意願以及你內在所重視的事物。

舉例來說，你之所以會對父母感到不耐煩，其實就證明了你渴望改變，也希冀在精神層面及物質層面上，能夠真正脫離父母而獨立。換句話說，就是因為你想好好走自己的人生路，才會產生這樣的壓力。這一份成年之後才感受得到的「心累」肯定有它重要的意義。

再者，會煩惱與父母的關係，就代表你具備了強韌的心理素質，足以「正視自己的負面情緒」。更重要的是，你心裡會那麼糾結，也正是因為你的體貼與善良，在你內心深處，其實一直都渴望能夠與父母維繫一段「溫暖和諧的關係」。

因此，所有你面對父母時感受到的種種心累，或許都是你「內在真實感受」的寶庫。

如果能覺察到在不愉快等負面情緒之外，內在還同時存在著其他真實感受，不但能消除那股「連自己都難以捉摸的煩躁感」，還能讓心中的視野變得更加清朗遼闊，開始能以不同的視角看待事物。此外，若是能從根本了解原因，而不是只用應對方式治標，你就能擁有更多選擇。

為了幫助你更清晰地認識自己，本書將兒童時期的心理狀態開始抽絲剝繭，帶領讀者一路深入理解自己長大後的現在的思考模式，並提供具體的應對方法，幫助大家學習如何調節情緒。如果這本書能夠幫助你，更精準地辨識並覺察自己內在的真實感受，那將會是我最開心的事。

心理諮商師 寢子

●本文摘選自時報出版之《鬆開糾結 停止內耗：找到如何與父母相處的情緒解藥》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡