巴赫花精對應的精油與寶石：揭開身心共振的療癒密碼

巴赫花精對應的精油與寶石

我們從觀察中發現到，每個皮膚反應區都對應唯一一種巴赫花精，當我們把花精放在該處，會在氣場上引發獨特的改變，假使運用在病人身上，可以減緩、甚至治癒該處的不適症狀。以此為出發點，我也開始針對精油與寶石進行實驗，結果同樣顯示，只有一種精油能對特定區域，產生和該區域所對應的巴赫花精相同的效果——寶石也是同樣的道理。

幾年前，當我才剛開始在這個領域進行研究時，並未預料到不久後會爆發一場真正的配對潮流：一夜之間市面上就湧現大量書籍，描述不同的治療藥物與脈輪、行星、星座之間的對應關係，其中也有關於精油與寶石之間的配對，但有部分是依循非常膚淺的標準（例如薔薇精油對應薔薇石英、苔蘚精油對應苔癬瑪瑙）。

為了驗證我根據巴赫花精和精油的一致性適應症而推斷出的配對關係，我購買了當時坊間可以找到的所有精油，並和同事一起進行測試，接著回家後又和兒子再測試一遍。透過這個過程，我確定許多配對關係根本就是錯誤的，而且那些看似客觀的標準，比方先前我們已知的精油心靈適應症，在此其實並不適用。大多數在文獻中所列出的提示非常模糊，而且針對的心理問題相對來說並沒有明確的定義（例如憂鬱、激動、情緒上的壓力、憤怒、恐懼與神經衰弱等等）。針對某些精油，我認為自己在某些作者的描述中清楚地辨識出了特定的巴赫花精，但事後證實卻是錯誤的。

當時在這些對應中，看起來似乎不存在任何邏輯性的關係，等過了好一陣子，而且大部分的測試都結束後，我才從遵循軌道間的相互關係中，獲得特殊的「香氛系列」的線索，並將此作為研究的基礎。一些普遍流行的精油，比如香茅、香蜂草、橙花、薄荷、迷迭香與伊蘭伊蘭等等，很不尋常地並沒有對應到任何的巴赫花精；相反地，一些到目前為止無人知其療癒效果的精油，卻扮演著重要的角色。類似的經驗也出現在寶石的研究上，許多廣為人知的療癒石，像是紫水晶、東陵石、琥珀、舒俱徠石、虎眼石與碧璽，都沒有通過這些測試。

由於在常見的精油中無法找到對應所有38朵巴赫花精的精油，我逐漸嘗試一些較少見的精油，有些甚至是異國的特殊精油。在數千次的單獨實驗裡，我針對所有巴赫花精反應區的各個區域，在不同受測者身上測試了超過200種不同的精油。期間因為不同精油之間顯著的品質差異可能嚴重影響測試結果，所以經歷最初的失敗後，我測試了多家製造商的精油，此外不同種植國家之間的差異，以及生產過程中有時使用不同品種的精油所產生的差異也需納入考慮。

撰寫本書的過程中，我親身體驗了所描述的寶石與精油的藥物特性——不在我的同意下，甚至是違背了我的意願——這些現象不僅發生在撰寫各章節之前，也發生在針對每顆寶石進行的藥物驗證之前，有時在沒有外在因素的影響下，我會瞬間陷入到一種怪異的狀態中，之後既受苦於負面情緒狀態，也為身體症狀所困擾。經過一連串痛苦經歷後，我發現唯一能使狀況有所改變的作法是：我成功地找出能對應發生在我身上不適症狀的精油與寶石，然後把相關的章節寫出來。一旦完成了，這種不適狀態就會隨之消失，然而如果我把之間的配對弄錯了，那麼就算寫完該章節，不適狀態依舊繼續存在。這裡我舉一個例子說明：

在撰寫穗甘松精油章節的前一天，當時我將穗甘松精油和巴赫花精中的歐白芥配對在一起。我感受到深度的沮喪浮現，而且就算寫完那一章節，沮喪感也沒有消失，甚至還進一步發展成嚴重的憂鬱。我突然看不到自己的工作有什麼意義，而且覺得極度疲倦，只想睡覺。幾天後的早晨我因惡夢而驚醒，夢境中出現了穗甘松，於是我再度測試這款精油，當我將它塗在我兒子的歐白芥皮膚反應區時，他的氣場出現震動的現象，這意味著，精油被塗在錯誤的反應區，但該反應區所對應的應該是相當類似的花精。後來我將穗甘松精油塗在其他和憂鬱相關的反應區上，當測試到野燕麥反應區時，我瞬間清醒了過來，頭腦馬上變得很清楚，不過一旦把精油拿掉，不久後之前的昏沉感又回來了。直到我將穗甘松精油那一章節修改完畢，這種感覺才完全消失。

在進行其他章節時，我也經歷了類似的意外事件，像是撰寫檸檬尤加利精油時，曾因為感冒被迫中斷工作，還有寫到菸草精油（對應巴赫花精中的橄欖）時，我因極度疲憊，不得不在下午就上床睡覺，無法繼續寫作。

倘使我出於外在因素（例如要舉辦研討會）而無法完成正在進行的章節，狀態會急遽惡化，有時甚至嚴重到無法繼續寫作的地步，我不得不費力掙扎在每一頁的撰寫工作中；然而一完成工作，症狀不是突然間消失，就是最晚在隔夜後消失。幸運的是在撰寫本書期間，我把診所的事務都交給同事們，因為那段時期我是無法治療病人的。

即使那段時期對我來說異常痛苦——幾乎有一年半的時間，我不斷地從一個疾病狀態陷入到另一個疾病狀態——但這對我的工作很有幫助。我透過自己的經驗體驗了配對的準確性和錯誤之處，並透過親身經歷，認識了所要描述的負面情緒狀態，以及它們的身體反應。

