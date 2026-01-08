想要變有錢，必須具備這三項觀點！學會用「今天」思考未來

文／徐正德

擁有今日的視角

「就算是未來會發生的事，也要視為現在思考與看待。」──賴瑞‧艾利森（甲骨文公司，富比士全球富豪排名第五名）

成為資本家需要什麼樣的方法呢？遊戲想要玩得好，就得學習擅長遊戲的高階玩家（排名高的高手）練習才行，若是想讓功課變好，就該參考進入名校的學生的筆記。同理，在資本市場中若是想成為「資產家」，就要參考現階段的資產家，積極開創適合自己的方向發展。

若是想達成此一目標就必須具備三項觀點，第一，思考「現在的觀點」，現在韓國的狀況怎麼樣呢？世界的經濟怎麼樣呢？雖然物價通膨的情況稍微穩定了，利率也達到巔峰，但預計高物價與高利率將會維持很長一段時間。

這段期間我們都活在低利率時代，關鍵就在於新冠病毒的盛行時期，二○二○年美國聯邦準備制度為了針對新冠病毒的盛行採取措施，分別在三月與五月果斷地把標準利率分別降低○‧五％和一％，把利率維持在○‧二五~○‧五○％的水準，後來低利率時代維持兩年直到二○二二年三月為止。

當時不只降低利率而已，美國為了刺激景氣強行使用量化寬鬆（quantitative easing）的政策，通常只要降低利率就能刺激景氣。不過，因為政策利率已經是接近零的低利率狀態，已經無法再繼續調降利率了。量化寬鬆和中央銀行調整基準利率間接調整流動性的方式不同，是採用直接的方式提升市場通貨量的通貨政策。

疫情期間在市場撒了前所未見的龐大資金，原是主要通貨（國際間的付款或金融交易的基本通貨）國的美國執行這類大規模的量化寬鬆，導致發生資金在全世界的流通性變熱絡，金錢的價值降低，資產價值增加的現象。

相信各位還記得吧，當時韓國的不動產價格暴漲，一覺醒來不動產的價格上漲，每天都在報導不動產的新聞，甚至還出現「連靈魂都用來湊數」（備註：意旨描述現代人為了買房子籌錢東拼西湊，能用的都用上了）的流行語，在該時期事先知道此一政策，購買不動產的人輕輕鬆鬆就增加了自身的資產。

不只是韓國而已，全世界的不動產價格全都暴漲，資產差距就在瞬間拉大，不光只有不動產，股市和虛擬貨幣市場亦是如此。「複製錢（指透過股票或虛擬貨幣等投資方式就能快速增加資產）」的用語也是在此一時期出現，隨便一張股票只要依照所謂的專家指示去購買都會上漲，證券節目、YouTuber、各種社群網路等，幾乎所有地方都掀起股票與虛擬貨幣的熱潮，該時期大多數採用類似方式投資股票的人應該都覺得很有趣。

虛擬貨幣市場更是驚人，最具代表性的貨幣是比特幣，三位數的上升率是很基本的，也有很多貨幣創下四位數上升率的紀錄。我們生活周遭經常能看見投資虛擬貨幣致富的人，透過「虛擬貨幣」致富的人其資產遠遠超過我們的想像，韓國最具代表的「最富社區」是住在蠶室樂天喜格尼爾的居民，據說那邊的居民有很多都是透過虛擬貨幣致富，利用貨幣購買建物和超跑。

Tip

利率

現在不要對接近負數的利率或不動產價格暴漲有所期待，

就算報酬率低，也要進行精準獲利的投資。

實際上，A銀行曾發生二十多歲的年輕人去存數百億韓元的情況，該名年輕資產家的數百億韓元是投資虛擬貨幣創造出來的，該名年輕人威嚇A銀行分行長說：「如果銀行要求再把錢拿去投資或糾纏不清，就會把錢全都領回，並且存在其他銀行。」

據說當時連財閥也感到相當喪氣，這是可以理解的不是嗎？企業一直都處於克服危機與創造價值的狀態，竟然在瞬間變成和虛擬貨幣市場賺取的資產程度差不多，這種情況下如果不覺得喪氣才奇怪吧。

不要等待過去的浪潮，把握今日的浪潮

我們在二○二○年三月到二○二二年三月，大約兩年的時間經歷了從未見過的流動性，前所未有的大型波浪重創了整個世界，利用此一機會乘風破浪的人可說因此獲得從未擁有過的龐大財富，並加入了富人的行列。

反之，在那個時期反其道而行的人則受到嚴重的虧損，資本市場創造把一方的利益與另一方的虧損加起來歸零的「零和賽局」。

勝者的利益就等同是敗者的虧損，如果有獲利驚人的情況，一定也會有嚴重虧損的例子，就算不至於到嚴重虧損，相信有些許虧損的人也很多。就算是沒有進行任何投資的人，資產也會因為金錢價值的下跌而降低。

在這幾年的過程中最大問題就是，茫然夢想那個不知何時會出現的那個「時期」的人增加了，也有人認為無論付出多少努力，當發生新冠疫情那類災難時也都沒有任何意義，反正會成為有錢人的人終將會變有錢，一切都取決於運氣，不需要刻意努力，認為及時行樂享受當下的人也變多了。

二○二○年三月延續至二○二二年三月的流動性市場趨勢，可說是非常特殊的時期，若是以波浪來比喻的話，當時我們處於平靜的波浪中，偶爾遇到稍微更大的波浪，就該仔細觀察、準備與應對，積極利用在該時期累積財富的方法。不過，我們不該誤以為往後也會重複出現這種史無前例的大波浪，把這樣的情況視為是正常的。

我很果斷地告訴各位，忘記當時的「資產家」們順應趨勢的致富方式，與其浪費時間等待不知何時會再次出現的巨大波浪，我們更應該專注於眼前的波浪，做好準備應對未來隨時都可能出現的浪潮。並不是每個人都能駕馭大波浪，每個人的情況不同，有些人能安全駕馭小波浪，有些人則能安全駕馭稍微更大的波浪，只要保持沉穩，向前移動，就能成為我們心目中最低程度的「新富族」。若是想成為新富族，不要回顧「短暫」的「特殊狀況」，重要的是在「此時此刻」摸索成為新富族的方法。預計往後數十年都不會有太大的變化，我們應該提升自己的資產。

為了達成目標，最需要關注的「現在」就是指「利率」，二○一○年代後期雖然一直都維持低利率，但自從新冠疫情造成量化寬鬆後，二○二○年三月延續至二○二二年三月的零利率時代很快就落幕了。美國聯邦準備制度從二○二二年三月開始連續十次，連續十五個月調升了利率，在此一過程中原本只有○‧二五％~○‧五○％的美國基本利率調升至五‧二五％~五‧五○％，大家對調降利率的期待也逐漸降低中，因為無法掌控美國的高物價，市場預期二○二四年利率至少會調降三次。當美國維持高利率時，全球就會隨之維持高利率時代，換句話說，這也代表要重新回到零利率是很困難的。

在高利率時代，想透過貸款購買資產賺取價差的賺錢方式已經無法奏效了，利率變高，貸款利率也調升，特別是貸款利率有附加利息，所以高於儲蓄的利息，貸款時可能會造成負擔。連同靈魂都用來湊數買賣房屋難以賺取價差的時代已經來臨了，在高利率的時代為了償還債務就得勒緊褲帶，承受不住的人售出不動產時，資產價格就會降低，不但得承受負債，資產也會連帶虧損。

書名：《新富族的致富習慣──給無法再複製父母世代財富神話的我們》 作者：徐正德 出版社：健行 出版時間：2026年1月1日

因此，我們不該像過去一樣順應暫時與瞬間的機會，盲目的把目標放在能靠「不動產」和「投資」一夜致富，我們應該持之以恆，根據原則投資，創造勞動酬勞以外的其他收入來源。

方法早已決定好了，就是必須採用正面進攻的方式，如同前面談過的一樣，我們常說「想考取不動產證照就要報名Eduwill（韓國網路學院）」，在資本主義市場中必須把稱為「資本家」的人進行基準化分析法，並將其變成屬於自己的物品。

這不是財產達到數兆元、數千億元的富人的老生常談，我們應該從周圍尋找自己也充分能嘗試的方法，了解成為「新富族」的最低程度的習慣與價值觀，並且將它昇華為屬於自己的。

想賺錢就要花時間在金錢上

除了「現在的觀點」，第二個必須具備的就是使用時間的觀點，每個人每天都有二十四小時，如果堅守先前分配二十四小時使用的方式，大概就無法成為新富族吧。

上班族特別必須銘記這一點，在經濟高度成長與勞動所得調漲的過去，薪資雖然對提升資產有很大的幫助，但目前韓國的經濟成長率呈現停滯的狀態，採用此一方式提升資產是有一定的極限。再加上，能像這樣獲得勞動所得的人不多。另外，收入越高要繳的稅就越多，這就是上班族能累積資產的人很少的原因。

話雖如此，也無法因此而放棄職場，問題是，如果選擇工作，可投入累積資產的努力與時間就會變少。基本上，想創造資產需要付出努力和時間，那需要多少的時間呢？

想要累積資產，至少要比別人勤勞多投入兩小時的生產性活動，大概有人會認為多兩小時有什麼意義？但試著思考一下，假設現在我們比別人早起一個小時，比別人晚一個小時就寢，當此一時間慢慢累積起來，經驗與結果的曲線就會變成像NIKE的標誌一樣上升。

創造資產形成的軌跡

第三個必須具備的觀點是，累積資產時的「良性循環結構」。當我們投入時間努力累積資產到一定程度時，就該努力創造累積資產的良性循環結構。無論是在哪個時代，這對累積大量資產的人來說都是共同的習慣。

正所謂錢滾錢，投資一千萬，如果報酬率是一○○％，就能創造出二千萬的總金額。但如果投資十億能獲得一○○％的報酬率，就能創造二十億的總金額。雖然同樣是一○○％的報酬率，差異卻非常懸殊。

因此，在資本主義社會中，當一定的成果帶來的成就與獎勵，以及累積資本達到一定軌道時，之後反而會變得更順利。就如同眾多的行星在各自的軌道運轉一樣，若是想獲得穩定的收益，就得創造自身資產運轉的軌道，不要把錢擺著不動，不要妄想一夜致富，應該要創造能反覆賺錢且屬於自己的節奏。

此一軌道會引導我們獲得財富自由，只要像這樣創造良性循環的結構，我們累積資產投入的兩小時的價值也會隨之提升，想成為新富族就必須具備這三項觀點。

●本文摘選自健行出版之《新富族的致富習慣──給無法再複製父母世代財富神話的我們》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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