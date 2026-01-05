減少不想做也不擅長的工作吧！把珍貴的時間放在更有動力完成的任務目標

文／名郷根 修

勉強自己做「不想做」、「不擅長」的事，能做出成果嗎？

在你的工作當中，「不想做的事」和「不擅長的事」占多大比例？

在你平常的工作當中，有多少比例是「不想做的事」和「不擅長的事」呢？如果「不想做的事情」和「不擅長的事情」占比超過一半，我建議最好重新審視你的工作內容。

實現「十倍目標」的第二個步驟，就是專注於「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」、「可產生收益」的事情。勉強自己去做「不想做」、「不擅長」，而非「喜歡」、「擅長」的事情，這種做法不可能屢創佳績。

書名：《一樣工時，打造10X成果！》 作者：名郷根 修 出版社：方舟文化 出版時間：2025年12月3日

我自己在參加策略教練公司的「十倍雄心課程」時，有一項作業是要找一位搭檔組隊，了解在平時工作中，「不想做的事」和「不擅長的事」所占的比例。結果我發現在自己的工作當中，一半以上都是「不想做的事」和「不擅長的事」。與我組隊的搭檔一臉認真地說：「你應該提高能發揮獨特能力的工作比例。」相比之下，跟我組隊的搭檔就完全不做自己「不想做的事」和「不擅長的事」。這位搭檔在達成十倍成果的同時，還能擁有由自己安排的自由時間，過著工作和個人生活都很充實的日子。

透過這項作業，我發現在日常工作當中，勉強自己去做「不想做的事」和「不擅長的事」加起來的工作量，比我想像的高出許多。例如：對我來說，統計銷售數據並不是我「喜歡」的工作，但我將其視為應該累積經驗、讓自己比其他人更「擅長」的工作，於是持續地做著。然而，由於我並「不喜歡」統計銷售數據，所以每當處理這項工作時，總會讓我感到疲憊，無法持續在精力充沛的狀態下進行。

如果把銷售數據的統計工作交給那些既「喜歡」又「擅長」，而且還具有這方面獨特能力的團隊成員處理，我就能將更多時間投入在更有生產效率的工作上，在保持充沛精力的同時，也可創造出更亮眼的成果吧！再者，接手這項工作的團隊成員可以用比我更快的速度完成數據統計，甚至使用新的工具進行分析和報告，運用巧思完成工作，得到更高品質的成果。

對於商務人士來說，人生中大部分時間都花在工作上。在這段漫長的歲月裡，是要勉強自己去做「不想做的事」和「不擅長的事」？還是精力充沛地去做自己「喜歡」與「擅長」的事？這兩者之間將會產生很大的差異。

「但這畢竟是工作啊，就算是『不想做的事』和『不擅長的事』也得做吧？」

「不想做的事就不做，只做自己喜歡的事，天底下哪有這種好事？」

「努力克服自己不擅長的事情，這樣才算是獨當一面的社會人吧！」

我相信很多人都有這種想法。但是，必須勉強自己做「不想做的事」和「不擅長的事」這種觀念，不管是從工作動力，還是生產效率的角度來看，都不得不說——這樣不僅效率很差，成果也不好。

從減少「不想做」和「不擅長」的事開始做起

請從你平時的工作當中，優先減少「不想做的事」和「不擅長的事」，並增加自己「喜歡」和「擅長」的事吧！在這個過程中的第二步，就是尋找具備獨特能力的團隊成員，將自己「不想做的事情」或「不擅長的事情」交給他們處理。一開始，要先確定自己的獨特能力；接著，去了解團隊成員的獨特能力。目標是讓每個人都能充分發揮自身的獨特能力。

特別是創業者、經營者和公司的領導者，如果一直在做自己「不想做」或「不擅長」的事，團隊成員也會以此為（不好的）榜樣，勉強自己一直忍受「不想做的事」或「不擅長的事」。因此，請由自己率先減少「不想做的事」或「不擅長的事」，並把這些工作交給「喜歡」且「擅長」的人來完成吧！

如果你覺得很難立即將這個辦法運用到工作上，以下有一個簡單的方法，不妨嘗試看看。例如：可以與同住家人或伴侶分工合作，以充分發揮各自「喜歡」和「擅長」之事的方式，來共同分擔家務或與家庭有關的事務。如果所有家庭成員都認為某項家務是「不想做的事」或「不擅長的事」，請考慮看看是否可以外包。

即使只是自己身旁熟悉的家務，你也一定會發現——其實把這些「不想做的事」和「不擅長的事」交給「喜歡」且「擅長」的人處理，效率會更好。

●本文摘選自方舟文化出版之《一樣工時，打造10X成果！：不是「加倍努力」，而是「重寫思維」！一套可長期複製的高效能系統，4個步驟達成10倍成果》。

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