琅讀金句／生成式AI擔任協思夥伴具有兩大優勢：一是提供有系統的引導，二是有條理的整理與反省自己的想法。
【琅讀金句】如果把生成式AI當成協思夥伴，就個人成長而言，它會引導你深入思考個人領導風格和行為，如何主動尋求回饋，持續自我提升。
就生涯發展而言，它會讓你成為有效的溝通者，從演講到求職面試準備都能提供協助。整體來說，使生成式AI擔任這些任務的協思夥伴具有兩大優勢：一是提供有系統的引導，二是有條理的整理與反省自己的想法。
生成式AI具備快速產出文字與圖像的能力，愈來愈多上班族用來解決問題、推動創新或策略思考。市面上生成式AI模型眾多，如ChatGPT、Gemini、Claude、Copilot……但不是每個人使用後都能產出高品質的成果。為什麼？關鍵不在於選擇哪一個AI，而是你的使用方法與技巧。生成式AI不只是工具，一旦掌握與它合作的祕訣，它可以是你的助理，也是你的協思夥伴。本書從職場最常碰到的問題出發，幫助讀者將生成式AI應用到日常工作中：
◎自我升級
生成式AI幫你把工作安排得更有條理，提升效率。它可以幫你：
★時間管理
★電子郵件或投影片撰稿
★演講或面試準備
◎團隊合作
生成式AI讓團隊維持高效生產力，並且激發創造力。它可以幫你：
★會議管理
★組織團隊與訂立目標
★創意發想
◎企業管理
生成式AI提高你決策的成功機率，發展具說服力的商業計畫。它可以幫你：
★數據分析
★客戶洞察
★擬定策略
◎組織變革
生成式AI協助組織進行轉型，成為與你一同領導變革的夥伴。它可以幫你：
★規劃與溝通
★克服阻力
★加速思維轉型
書中包含實用技巧、指令範例和案例研究，讓任何人都能從今天開始學習，立刻看見改變。
【編輯推薦】
本書引領我們從「使用AI」走向真正的「人機協作」。它不僅探討AI如何加速決策與流程，更強調人類在創意、價值判斷與領導力上的關鍵角色。透過作者專業的分析與觀點，讓讀者能理解AI對組織、策略與管理的深層影響，並學會將AI作為協思夥伴，強化決策品質與團隊競爭力。一本幫助職場工作者在AI時代重新定位自我與企業的終極實戰指南，讓人以更自信、更智慧的方式迎向未來。
