琅讀金句／生成式AI擔任協思夥伴具有兩大優勢：一是提供有系統的引導，二是有條理的整理與反省自己的想法。

【琅讀金句】 如果把生成式AI當成協思夥伴，就個人成長而言，它會引導你深入思考個人領導風格和行為，如何主動尋求回饋，持續自我提升。 就生涯發展而言，它會讓你成為有效的溝通者，從演講到求職面試準備都能提供協助。整體來說，使生成式AI擔任這些任務的協思夥伴具有兩大優勢：一是提供有系統的引導，二是有條理的整理與反省自己的想法。

書名：《職場人的生成式AI工作法：《哈佛商業評論》提升生產力、團隊創意和決策品質的35堂課》 作者：艾麗莎．法瑞、賈布里．羅薩尼 出版社：天下文化 電子書出版時間：2024年7月31日

生成式AI具備快速產出文字與圖像的能力，愈來愈多上班族用來解決問題、推動創新或策略思考。市面上生成式AI模型眾多，如ChatGPT、Gemini、Claude、Copilot……但不是每個人使用後都能產出高品質的成果。為什麼？關鍵不在於選擇哪一個AI，而是你的使用方法與技巧。生成式AI不只是工具，一旦掌握與它合作的祕訣，它可以是你的助理，也是你的協思夥伴。本書從職場最常碰到的問題出發，幫助讀者將生成式AI應用到日常工作中：

◎自我升級

生成式AI幫你把工作安排得更有條理，提升效率。它可以幫你：

★時間管理

★電子郵件或投影片撰稿

★演講或面試準備

◎團隊合作

生成式AI讓團隊維持高效生產力，並且激發創造力。它可以幫你：

★會議管理

★組織團隊與訂立目標

★創意發想

◎企業管理

生成式AI提高你決策的成功機率，發展具說服力的商業計畫。它可以幫你：

★數據分析

★客戶洞察

★擬定策略

◎組織變革

生成式AI協助組織進行轉型，成為與你一同領導變革的夥伴。它可以幫你：

★規劃與溝通

★克服阻力

★加速思維轉型

書中包含實用技巧、指令範例和案例研究，讓任何人都能從今天開始學習，立刻看見改變。

【編輯推薦】

本書引領我們從「使用AI」走向真正的「人機協作」。它不僅探討AI如何加速決策與流程，更強調人類在創意、價值判斷與領導力上的關鍵角色。透過作者專業的分析與觀點，讓讀者能理解AI對組織、策略與管理的深層影響，並學會將AI作為協思夥伴，強化決策品質與團隊競爭力。一本幫助職場工作者在AI時代重新定位自我與企業的終極實戰指南，讓人以更自信、更智慧的方式迎向未來。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選天下文化之《職場人的生成式AI工作法：《哈佛商業評論》提升生產力、團隊創意和決策品質的35堂課》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡