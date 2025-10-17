琅讀金句／「放下」讓我們自由，不再執著痛苦的記憶和挫折，而是能細細品味曾忽視的小確幸
【琅讀金句】
執著於過去，會阻礙我們享受當下，忽略每天的小確幸。我們會錯過與朋友一起歡笑的機會，錯過在戶外短暫散步的時光，也錯過在閱讀精采小說時忘我的片刻。
放下，讓我們自由，體會這些微小的快樂，因為我們不再執著於痛苦的記憶和挫折，而是能細細品味曾忽視的幸福時刻中，那些小小快樂和甜美獎賞。
「你永遠有所選擇！」
有時放手，有時繼續——終結內耗與自責，迎接真正的內在平靜。
《放下的練習》是亞馬遜暢銷書作家戴蒙·札哈里斯繼《不內耗的拖延自控練習》後的全新力作，幫助讀者走出情緒迷霧，重獲內心自由與平靜。透過循序漸進的操作與實際練習，讓讀者學習什麼時候該「放下」及「放下」的練習方法。讓你學會面對並釋放生活中難以放下的痛苦情緒。書中不僅列出10大你該練習放下的理由、20件最常糾結的事情與9個難以放下的原因，更透過24堂練習，讓你清楚辨識哪些情緒傷害自己、找到阻礙放下的根源，逐步建立健康的思考模式。
無論你正被憤怒、悔恨、怨懟或痛苦記憶困擾，這本書能幫助你從日常生活的負面情緒中抽身，重拾內在力量與情感自由，帶領你終結自責與內耗，迎接真正的內在平靜與自由。
【編輯推薦】
每個人都會有焦慮、迷茫，甚至自信心不足的時候，而這本書能在這些時刻提供適時的提醒與心理支持，能引導你面對內心的矛盾與掙扎，並學會辨識、釋放與轉化情緒。即便我們還無法完全做到不在意，仍可能在放下與在乎之間徘徊，但透過閱讀與實踐，能夠踏上自我療癒的道路，慢慢找回內在的平靜與自由。
●本文摘選自自轉星球出版之《放下的練習：寫給放不下的你，24堂學會釋懷，找回情緒自由的人生課。》。
