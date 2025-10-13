當事情不如意，嘗試轉念、換個角度看待問題，突破原有限制

在高速變動、資訊爆炸的時代，我們常常被掏空、被壓垮、被消耗。但當你開始「管理能量」，一切都會不同：你將更有選擇力、更有掌控感、更有底氣；你會發現，好運不再是偶然，而是必然。從今天起，不再任由能量流失，不再糾結內耗、委屈、無力感。打開「高能進化系統」，開始一場屬於自己的逆襲與重生之旅。（編按）

文／張濤

轉念=轉運，這是改變命運的最好方法。我認識很多高能量的人，他們往往比別人多了一點「轉念」。高能量的人並非沒有煩惱，但當煩惱來襲時，他們能夠迅速轉念，把困難事變容易，把壞事當作好事，把大事化為小事。眼中的世界，其實都源於自己的念頭。心念好，一切皆好；心念正，萬事皆順。

1+ 轉念不是軟弱，而是化解

面對困難時，轉念不是逃避，而是用更智慧的方式去化解問題。在生活中遇到棘手任務，不能只抱怨任務太難，而要去思考如何利用現有資源來解決。

2+ 轉念不是退讓，而是破執

在生活中，大家常常被固有的觀念束縛，認為事情「必須這樣」或「只能那樣」。轉念，就是打破這種執念，跳離「非黑即白」的思維模式。例如，當你被別人誤解時，不要立刻陷入「為什麼別人總是針對我」的情緒中，而是試著去想：「是不是對方沒有理解我的意思？」經過轉念，就能夠破除執念，找到更合理的解決辦法。

3+ 轉念不是認輸，而是和解

生活中，二元對立的思維模式隨處可見，例如「成功」與「失敗」、「對」與「錯」、「被理解」與「被誤解」……這種非黑即白的思維方式，往往會讓人陷入情緒低谷，難以看到更多的可能性。

轉念的核心在於：當事情不如意時，是否可以換一個角度看待問題？這樣的轉變並不是認輸，而是智慧領悟。它讓自己與現實和解，也與自己的內心和解。

透過轉念，每個人可以發現事情的積極面，突破內心的限制，不再用固定的觀念定義自己和他人，而看到更多可能性。同時，轉念也能讓自己活得更輕鬆：不執著於「必須怎樣」，而是學會接受，心態自然也就更平和。

轉念的步驟：練習瞬間改變思維

心念是命運的指南針，人生的吉凶禍福往往就在一念之間。轉變心念，就是改變命運的開始，甚至可能改寫整個人生。

書名：《高能量21法則：真正厲害的人，都是高能量體質！21個自我進化的啟動儀式，每一條法則都是爆發潛能的超級引擎！》 作者：張濤 出版社：幸福文化／讀書共和國 出版時間：2025年10月8日

1+ 暫停

當你察覺情緒湧現，先停下來，深呼吸三次，讓自己冷靜下來。比如，當你和情人吵架，情緒即將失控時，給自己一個短暫的停頓，這其實就是理性的回歸。

2+ 觀察

問問自己：我現在的想法是怎麼來的？它真的是唯一的解釋嗎？我是不是忽略了什麼？這是改變的第一步，而這個過程往往能幫自己發現思維盲點。

3+ 替換

如果你遇到一件令你傷心的事情，非常想哭，但又覺得表達情緒是一種軟弱的表現，這時候就需要替換心念。你可以告訴自己：不論什麼年紀，每個人都有抒發情緒的權利。

同樣的道理，把「我失敗了，我總是做不好」替換成「失敗讓我更清楚問題出在哪裡，下一次會更好」。這種思維的轉變，能讓你從中吸取教訓，而不是被困難打倒。選擇更快樂，或者選擇更悲傷，都只在你的一念之間。

4+行動

當你成功轉念之後，就需要付諸實踐、採取行動，這是成長過程中必不可少的一步。你必須調整計畫、澄清溝通、總結經驗……每一次轉念後的行動，都是對自己的突破，只有在行動中，你才能不斷進步。

人生的轉捩點，往往就在心境的轉變之間。心念一變，世界就會煥然一新。藉由瞬間轉念，不僅能打破舊有的限制，還能瞬間提升內在的能量。從現在開始，讓自己練習瞬間轉念，在每一次挑戰中發現新的機會，用最強大的心靈力量，去塑造自己的人生。

一念之轉，就是命運的奇跡。

高能量行動 記錄「轉念瞬間」 ．準備一本日記本，每天記錄下自己的負面情緒或消極想法，然後嘗試用積極的視角重新解讀這些想法。例如，將「我做不到」轉念為「我可以嘗試」。 練習「轉念的瞬間」 ．去一個地方，走錯了路？轉念一想：這或許是一個探索新世界的機會。 ．休假還要無薪工作？轉念一想：至少有一份工作，沒那麼糟糕。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《高能量21法則：真正厲害的人，都是高能量體質！21個自我進化的啟動儀式，每一條法則都是爆發潛能的超級引擎！》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡