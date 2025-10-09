碰上麻煩問題就求助他人？從大雄和哆啦A夢檢視人際關係健康程度

文／松村亞里

膩煩三角隨處可見

童話、戲劇、動畫、電影等，有很多都是由膩煩三角的關係所建構而成。會那樣的理由，是因為看起來很有趣。畢竟是戲劇，可以想見會有戲劇化的進展。例如《哆啦A夢》，大雄每次被胖虎和小夫欺負，都會哭著大喊：「哆啦A夢……！」並且跑回家，向哆啦A夢哭訴。

書名：《逆轉不和諧人際關係，從此難受、痛苦全數終結！》 作者： 松村亞里

接著哆啦A夢就會一邊說：「真是的，真拿你沒辦法，大雄……」一邊從肚子的百寶袋拿出道具，幫忙解決問題。

你或許會覺得：「只要有哆啦A夢在，不就好了嗎？」「哆啦A夢每次都會幫他，所以沒問題吧？」

要說這個關係哪裡出了問題，就是即使哆啦A夢每次都解決了問題，沒多久後大雄又同樣會被欺負，跑來找哆啦A夢哭訴。換句話說，他們不停地在重複同樣的互動模式。乍看之下，哆啦A夢是解決了問題，可是他沒有解決任何根本性的問題。請你試著把這個情境套入膩煩三角。

大雄是「受害者」，胖虎和小夫是「迫害者」，哆啦A夢則是「拯救者」。在這段關係中，大雄無論何時都是受害者，一直被胖虎和小夫欺負，而且每次哆啦A夢都會登場，拿出道具幫助大雄替他出氣。狀況從未改變過。

這在卡通的世界倒是無妨，可是假如那是一個在現實世界中像大雄一樣，沒有哆啦A夢就什麼都做不好的人，他不僅會活得很痛苦，也不會有所成長。

最重要的是萬一哆啦A夢不在了，他勢必會過得非常辛苦，毫無疑問正是陷入膩煩三角泥淖的狀態。

「拯救者」真的是一個好人嗎？

那麼，「拯救者」做出的行為，真的全都是為了對方好嗎？其實未必，倒不如說「拯救者」大多數的行為，會讓「受害者」變得越來越軟弱無力。

「受害者」因為「拯救者」的關係，反而變得軟弱無力的理由有兩個。

①就如同大雄的狀況，「拯救者」代替「受害者」解決了問題，因此「受害者」本身並沒有學會解決問題的能力

這麼做的結果，是「受害者」永遠需要「拯救者」。「受害者」因為「拯救者」持續待在這個關係，於是一直維持著「受害者」的角色。「受害者」之所以無法擺脫這個情況，代替「受害者」做了所有事的「拯救者」也難辭其咎。

某位從事家族治療的諮商心理師，建議兒子老是欠債的父母：「請你們隱匿行蹤。」據說那對父母突然不知去向後，他們的兒子就不再欠債了。這對父母在心理學的用語中稱為「縱容者」（Enabler），意思是會導致那個問題行為發生（惡化）的人。

②「拯救者」會強化受害者「可憐的我」的心態

「拯救者」會下意識地認定「受害者」是「弱小的人」，用「我必須幫助弱小的人」的心態去對待「受害者」。

「拯救者」斷定「受害者是可憐的人」，導致「受害者」本身也深信「我是可憐的人」、「反正我就是什麼都做不好的人」，反而加深了「受害者」的無力感。

人有活成被賦予的角色的傾向，「拯救者」在不知不覺中減弱了「受害者」行動的動力。

從膩煩三角變成幸福三角的轉換法，可用在各種場合

從膩煩三角變成幸福三角的轉換法，其優點在於適用各式各樣的狀況。

諸如此類，可以運用在各種場合。尤其是親子、夫妻、職場的人際關係等，想要切斷關係並不容易，就算想要改變，也很難做到。不過即使不換對象，也有辦法改變狀況。

首先，你要稍微改變自己「看待事物的方式」。光是做到這一點，你的言行會先產生變化。同時，連帶影響到對方，接著狀況或環境將有所轉變。

這個方法的優點，是只要把所有關係套入「受害者」、「迫害者」、「拯救者」這三者間的關係圖即可（也有缺少「拯救者」，或者對方不是人，而是事物或狀況的情形）。

˙感到不愉快的人＝受害者 ˙造成不愉快的人、事物、狀況＝迫害者 ˙降低不愉快的人、事物、狀況＝拯救者

「創造者」是能夠打造人生的人

脫離膩煩三角的世界後，幸福三角的世界正在等著你。在那裡，「受害者」會變成「創造者」、「拯救者」會變成「教練」、「迫害者」會變成「挑戰者」。我們先來看看「創造者」，創造者是怎麼樣的人呢？

①打造自己的人生

「創造者」認為「自己能夠打造自己的人生」。人、社會、未來，「創造者」信任這一切，所以不會著急，他自己做決定，並且擁有採取行動的能力。愛與熱情是「創造者」行動的基礎。「創造者」會思考：「我想要打造這樣的未來，所以我該做些什麼？」這讓他可以用更做自己、更自然的方式向前邁進。

②相信人和社會，會尋求幫助

「創造者」知道自己的周圍有看得見自己「優勢」的人，以及了解自己的人。所以他也能安心地展示自己的弱點，還有做不好的部分。此外，「創造者」有辦法說出「我這部分很弱，所以希望你能幫忙」，向他人尋求協助。這與「受害者」依賴「拯救者」是不一樣的。

「受害者」期待「拯救者」可以解決問題，把事情全部推出去，但「創造者」是為了自己想要打造的世界，而找人提供必要的協助。「創造者」知道大家願意支持他的幸福。我想要治療癌症、想要在手術後靜養，拜託別人接力送餐的做法，正是符合後者的情況。

③擁有創造者心態

「創造者」在幸福三角中，是核心般的存在。在膩煩三角中，所有人是以恐懼為基礎，懷抱著「受害者心態」，但幸福三角正好相反，所有人都是以想要這麼做的熱情為基礎來行動，擁有「創造者心態」。在「受害者心態」的狀態下，焦點會集中在「不想要什麼」的問題上。心中產生不安，於是為了消除不安而採取行動。人類一旦感到不安，就容易提出否定或負面的看法，例如「我討厭那個」、「這個不好」。

如果被問到「那你想怎麼做」、「你希望是怎樣的狀況」，很多人都不知道該如何回答。因為他們老是盯著「不想要的東西」，沒有在看「想要的東西」。相較之下，創造者心態會聚焦於理想，也就是「我想要什麼」。經常想像自己想要的東西，以及理想和目標。如果用夫妻關係來舉例，就是不去想「對方不做什麼」，而是思考：「怎樣的關係才是理想的關係？」

