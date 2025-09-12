琅讀金句／如何面對生活的挑戰，對你的快樂與健康來說，其實比你想像的重要
【琅讀金句】
你如何面對及回應日常生活的挑戰，對你的快樂和健康而言，可能比你所想的還要重要。
在生活中，我們難免會遇到挫折、批評、憤怒、抱怨與焦慮，這些情緒就像「心靈垃圾」，若不及時清理，會讓我們變成滿載垃圾的「垃圾車」。更糟的是，身邊的人也可能把垃圾倒在我們身上，讓我們吸收負能量、陷入惡性循環。所謂的「垃圾車法則」提醒我們：不要收別人的垃圾，也不要把垃圾傾倒在他人身上。唯有學會不被負面影響左右，專注於真正重要的事，才能保有自由、愉快與自信。成功人士的共同點，正是他們懂得不讓「垃圾」奪走生活重心。
《垃圾車法則：不丟垃圾，不收垃圾，全心專注，成功快樂！》作者潛心研究「垃圾車法則」二十年，並在全球積極推廣，影響無數的讀者。這不只是心靈成長的概念，更是一種能夠在家庭、職場、學校乃至社會發揮漣漪效應的行動準則。當我們不再讓負面情緒主宰自己，而是以體貼、感恩、包容與讚美來取代怨恨與焦慮，就能打破「垃圾循環」，創造「感恩循環」。每天都在這兩種選擇之間徘徊，你可以選擇將精力耗費在生氣與抱怨，也能選擇將熱情保留給生命中最重要的人，為追求成功與快樂的人指出一條更輕盈、自在的道路。
【編輯推薦】
《垃圾車法則》描述人性中難以避免的「垃圾車現象」──有些人會把負面情緒與思考丟到別人身上。我們生活中隨時都會遇到這樣的人，因此學會如何面對、轉化這些情緒，是每個人日常都能實踐的重要課題。這本書提供的觀念與方法，能幫助我們保持心理健康，並應用在日常生活中。
●本文摘選自大塊文化出版之《垃圾車法則：不丟垃圾，不收垃圾，全心專注，成功快樂！》。
📰 是旅伴，還是旅「絆」？兩個心態轉變方法化解旅途中的不滿
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 當一段新關係突然變冷淡、疏遠，正是值得檢視情誼的好時機
📰 想要長壽？花時間經營好親密關係與友誼，保持快樂與健康！
📰 比爾・蓋茲的社交能力從小鍛鍊 父母如何培養他的溝通技巧
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
