糯米與花生的直拳對決！台南菜粽各種姿態，卻都講究不馬虎

樸實滋味，一吃就上癮──菜粽PEANUT ZONGZI

在臺南說到菜粽，可不是包了蔬菜還是素料，而是指包了花生的粽子。有些店家會把花生粉包裹在粽內；有些店家則是直接將花生粉灑在粽子上頭，不管是怎樣的呈現方式，菜粽就是單純只靠糯米與花生的單純美味，直拳對決，毫不囉唆。

販售粽子當作早餐的店家非常多，而且搭配的一定是味噌湯，我猜想，這應該是為了幫助消化。

吃菜粽通常會淋上醬油膏，而上頭除了花生粉，還有香菜，糯米表層沾附著淡淡的月桃葉香，是一種很質樸簡單的食物，也是臺南相當受歡迎的早餐選項之一。

樸實滋味，引人逗留 郭家粽GUO'S Zongzi 這裡 台南市中西區友愛街117 號 有開 06:00~14:00，週二休

這家老店隱身在友愛市場一角，近來因為友愛市場的再崛起，以及一旁友愛街旅館（U.I.J Hotel & Hostel）的旅客，所以這家老店也漸漸的紅了起來。很多年輕人以及外地朋友都會來這吃粽子，不時也會有外國旅人前來嚐鮮，有時各國旅人齊聚，大家一起吃著臺南傳統的菜粽，這畫面實在蠻有趣的。

一早的市場還沒那麼熱鬧時，這個角落卻已經有眾多食客在品嚐熱騰騰的粽子了。

郭家的菜粽跟肉粽都相當好吃，相較於其他店家，這裡的菜粽比較沒有那麼黏，花生粉是直接撒在上面的，個頭也沒那麼大，搭配一碗熱熱的味噌湯剛好。

一顆粽子兩碗味噌湯，滿足。

總是笑臉盈盈的兩代老闆，縱使只是路過也都會打聲招呼。

沐浴在晨光下的粽子，閃閃動人，垂涎欲滴。

年輕老闆很熱情，對於台灣各地與外國旅客都很親切，也會提供旅遊資訊。

一般的味噌湯幾乎都是溫的，但這裡的味噌湯眞的會燙，味道相對比較淸爽，一碗10元，我一次都得喝兩碗才過癮。

兩代老闆都非常客氣，總是熱情的跟每位客人打招呼，週末的一早，常常可以見到許多比較年長的男性在這用餐。

透早起，才能有幸一嚐 明和菜粽Minghe Peanut Zongzi 這裡 台南市中西區成功路485號 有開 05:30到賣完，通常7點前就沒了，週一休。

說在前頭，這是一家超夢幻菜粽。

明和菜粽的營業時間短短不到兩小時，通常早上六、七點就賣完了，與一旁的阿得虱目魚不相上下，超級難買。除非很早起，不然大家趕赴現場時，通常只能見到「賣完了」的牌子，堪稱全臺南最難買到的菜粽！

不過，其實你可以前一天先打電話來預訂，老闆會幫忙保留。但是，請一定要來拿，因為大家講的是誠信。這裡的花生很飽仁大顆，非常好吃，糯米也軟糯紮實，粽子個頭比較大，花生粉是包在裡面一起蒸炊，不是灑上去的，搭配微鹹的醬油膏，眞的很好吃。而配餐除了味噌湯，也有熱麥茶，一樣是能幫助消化的。

這裡不僅粽子個頭大，花生顆粒也大，而且花生粉是包裹在粽子裡。

獨孤一味的老闆。

難得一見的店名招牌，因為大家總是看到賣完了的那一邊。

「賣完了」這個招牌，肯定是多數人對這裡的最大印象。

在臺南，菜粽通常是淋店家特製醬油膏，肉粽則是淋肉汁，之後再灑上花生粉與香菜，兩種粽子都有獨自的講究，我想這就是臺南，專注細節，毫不馬虎。

