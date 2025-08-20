琅讀金句／感受沒有正解，我們唯一能控制的，是改變在感受出現之後的態度
文／琅琅悅讀編輯室
【琅讀金句】
感受並沒有所謂的正確答案，那是無法控制的東西，只能任由它出現、等待它消失。我們唯一能控制的，是改變在感受出現之後的態度。我覺得無論是誰，都應該要試著改變自己的態度與條件，讓自己不會在人際關係中覺得「不是滋味」。仔細想想，這是一種會徹底破壞生活品質與人際關係的情緒。所謂的不是滋味，究竟是什麼樣的感受？
作家南仁淑很常收到讀者的來信，他們總是在信中訴說煩惱及困擾，特別是「人際關係」方面的煩惱更是不計其數。事實上，人際關係隨著長大後，本就會變得更加複雜。那是因為踏入社會後，接觸的人變多、環境也更複雜，理所當然因「人」產生的問題也會更多。改變思考方式，才能拯救自己脫離有毒關係當中，無法自拔。朋友、家人、伴侶間都適用，保護自己，也能體貼他人。
「有一些讓你在意的事情，其實只需要直接開口詢就好。」在受過傷、後悔過之後，傷口會重新癒合，讓我們以更加成熟的心態來面對每一段關係。
【編輯推薦】
當我們在人際關係中感覺到不適，我們選擇在對方面前假裝沒有這回事，談笑風生，卻又在回到家之後黯然神傷，內心感到忿忿不平。
是什麼讓我們情願忍耐，也不願意開口直說？「讓這種疑問浸泡在曖昧不明的情緒裡，可不是一種健康的做法。」作者南仁淑建議，避免經常在人際互動當中，因著對方的言行舉止而感到不是滋味，有什麼疑問，當下就提出討論，這樣才是讓心靈維持在健康狀態的不二法則。
一起閱讀《有些關係，再善良也不必留》，讓我們實踐善良之前，先練習善待自己。
●本文摘選自聯經出版之《有些關係，再善良也不必留：擺爛同事、有毒情人、自私朋友……，不必迎合他人的26個練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
