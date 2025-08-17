你是個怎樣的人？利用五個關鍵問題，從自己身上能找到專屬人格魅力！

文／崔渶善

發現自身魅力的五個問題

每個人都有自己的魅力，但是真正了解並加以利用的人很少，除非那些魅力就是能力的職業種類。面對大眾的藝人、網紅在外貌、性格、本業的工作能力等方面，都會受到眾人的評價，所以如果沒有持續進步，就很難生存下去。與他們近距離工作時，我感受到的是魅力取決於培養。尤其，偶像團體從出道前開始，就透過經紀公司接受訓練。有些在團體活動時沒有受到矚目的成員，反而在單飛活動後獲得壓倒性的人氣。也有在換了經紀公司或製作人後，發掘出以前沒有人發現的魅力而成功的明星。可以提升好感的魅力最終來自於發現和進步、選擇和專注。

書名：《好感的開始： 如何贏得朋友，打造期待再次見面的獨特魅力》 作者：崔渶善 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版日期：2025年5月28日

但是，徹底計畫好的魅力有副作用。這是因為那樣的魅力與本來的面貌之間存在著差異。每當看到演藝人員向大眾承認自己罹患包括冒名頂替症候群在內的各種性格障礙或憂鬱症等心理疾病時，我都會覺得利用他人培養的商業魅力生活，對自己來說是不是一種壓力和負擔呢？如果不是與當事人親近的人，將無法理解不為人知的真實面貌和在他人面展現的魅力之間的反差感。正如同穿上不合身的衣服時，身體會覺得不舒服，衣服也會受損一樣，刻意塑造的魅力很難持久。

我們應該要尋找自己可以接受的魅力，而非計畫過的魅力。利用自己的特色長期受到喜愛的人，都有自己的哲學和信念。當信念成為基礎時，專屬自己不會動搖且具感染力的魅力就會變得堅定。在這裡，我想改寫一下林肯的名言：重要的是發展屬於我的、源於我的、為了我的魅力。

我們專注於自己身上並進行了解的時間有多長呢？對於感興趣的人，我們可以花一整天的時間埋首研究，卻很少對自己進行這麼激烈的思考。所以我認為，就像花費時間在別人身上一樣，我也應該花時間了解自己。其實，我也有對自己感到苦惱的瞬間。為了準備大學入學考試或就業而需要寫自我介紹時，如果遇到性格優缺點、人生中最困難的事情等提問時，我才會回顧自己曾經漠不關心的行跡。而且，每到這種時候，才會覺得後悔。我的人生中，也不是沒有發生過小插曲，早知道就把它們記下來了。如果平常就懂得關心自己，就不用強迫自己絞盡腦汁擠出答案了。

在忙著解決每日課題的生活中，懂得抽出一點時間回顧自己的人和不會這麼做的人，理所當然會不一樣。所以我認為，如果想找到自己的魅力，首先應該挖掘出自己有魅力的樣子，而不是透過他人的視線。

為此，我準備了可以正確認識自己的五個問題。這是我擔任製作人時，在分別企劃出適合數百名演出者的節目時，十分有幫助的方法。後來，身為主持人的我在塑造自己的角色時，為了展現我的特色和魅力，也曾經花時間思考這些問題。向自己提出一個好的問題，可以讓人成長和思考，所以如果想要了解自己，建議各位可以好好利用。

1. 我適合擔任幾點的DJ呢？

就像如果是悠閒、穩重的性格，就會使用沉穩、緩慢的語氣，而充滿能量、開朗的性格，則會使用輕快的語氣一樣，聲音的音調和語氣都會流露出固有的特質。這就是為什麼我為了找出自己的魅力，會率先問自己「我適合擔任幾點的DJ呢？」的原因。廣播節目根據時段不同，主持人和節目的氛圍也也不一樣。光是思考如果自己擔任DJ，會適合主持幾點的節目，就能約略掌握自己的性格和形象。

2. 我是專家，還是通才呢？

即使不顯眼，也有人因為默默展現存在感而獲得人氣。他們主要有兩個特點—專家或通才。專家是在一個領域具備傑出知識和才華的人，擁有壓倒性的專業能力。通才是對很多領域具備普遍知識，也就是我們所謂的「知識淵博的人」。

兩種類型都是越聊越讓人覺得有魅力，並帶給他人好感。如果思考自己接近哪一邊，並且想成為什麼樣的人，就可以得到發揮魅力的提示。如果擁有深入挖掘一個領域的狂粉氣質，就是專家的類型。反之，如果關心各方面的知識，並且涉獵最新潮流或雜七雜八的知識，就可以說是擁有通才的氣質。

最好盡可能在不是自己的職業和工作領域探討自己屬於何種類型。因為在社會生活中，人們通常會擁有一份工作或持續在同一領域工作，所以在工作時，會比較接近專家。回頭檢視已經擁有的專業性固然是件好事，不過也在非工作的領域尋找一下吧！

3. 我的榜樣是誰？

我們選擇的榜樣反映了我們追求的價值觀或人生目標。我憧憬的是隨著年齡增加，變得越耀眼的長輩。這反映出我對雖然緩慢，仍舊堅持不懈，把生活的一切經驗當成資產，藉此成長的人生賦予價值。比起散發耀眼光芒卻轉瞬即逝的流星，我更想成為一直在同一個地方閃耀，如同月亮般的人。

打造Hirenze Choi也是因為這個原因。正如我先前說過的，Hirenze Choi是我最精心打造、最沉穩、最嚮往成長的一個角色。自從我在YouTube上以Hirenze Choi的名字活動以來，我一直都在為了過上符合自己追求價值的生活而努力。因為不想變成人前人後不同的人，並且想要直接以自己的生活，向人們證明自己要傳達的各種內容，我開始積極過生活。

4. 我的缺點是什麼？

我曾提過要將自己的缺點變成吸引人的魅力加以發揮。為此，有必要徹底調查自己。雖然可能會想要逃避，也會覺得很痛苦，但是在此過程中，有可以找到魅力的機會。當然，要想把缺點當成吸引他人的材料，必須往不會傷害他人的方向發展。如果只對自己有利，卻讓他人不舒服，就很難成為吸引他人的魅力。

5. 用形容詞和動詞可以怎麼描述自己？

如果要說明某人的魅力，通常都會使用「聰明的、搞笑的、堂堂正正的」等形容詞。這也是可以試著運用在自己身上的好方法。正如「禍從口出」這句成語的意思一樣，語言在潛意識中會強勢占據一席之地，所以只要定義自己就能找出魅力。以前的我把自己定義為溫暖的人，因為如果覺得溫暖，就會努力想要那樣生活。哪怕是很瑣碎的特性也試著運用看看吧！形容自己的過程本身，就是了解自己有意義的行為。

