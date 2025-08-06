琅讀金句／如果因過度努力而消磨自我，就太可惜了

【琅讀金句】

書名：《喜歡自己就夠了：不必配合誰要求的100分，這樣的我已經很棒。》

作者：藤野智哉

出版社：幸福文化

出版時間：2025年1月8日



常聽到有人說「我必須改變」、「再這樣下去不行」、「我一定要變得更好」，表達出想要改變的心情。例如：

「總是為了一點小事就悶悶不樂，我不能再這樣下去了。」

「為什麼總是嘴這麼笨？都這個年紀了，不能再這樣了……」

「我一定要趕快適應現在的工作，必須更努力。」

接著，人們就會說出：「所以我想要改變！」但是，當我們說想要改變的時候，其實往往是處於不好的狀況，感到痛苦、辛苦的時候。

急著改變之前，首先，必須先了解自己內心深處真正的想法，千萬別為了「討厭現在的自己」，而做出改變。自我的價值不可以任意輕忽，把自己擺回第一位，是需要練習的，你想要的，才是最重要的。

【編輯推薦】

作者藤野智哉醫師提醒讀者，每個你想做到的改變，切記，是要變成自己喜歡的樣子，而不是為了迎合別人對你的期待。比起「該做的事」，更應該要找到「可以不做的事」；不要把獲得認同或得到讚美當成努力的目標；願意付出努力的心很棒，但不需要為了比較、勝出而努力，更不必為了要做到「和大家一樣」而勉強自己。這本《喜歡自己就夠了》，推薦給想要終結痛苦內耗的讀者。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自幸福文化出版之《喜歡自己就夠了：不必配合誰要求的100分，這樣的我已經很棒。暖男身心科醫生終結自我否定的45個低內耗練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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