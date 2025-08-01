琅讀金句／從小事做起就能挽救人類滅亡！世代雖有分歧，但我們都想建立更好的世界

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（圖/unsplash）
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世代之間常被描繪成針鋒相對：下一代怪上一代破壞了地球，上一代覺得下一代歇斯底里、義憤填膺。追根究柢，其實我們多數人都只是想建立更好的世界，讓我們的子孫可以成長。我們必須一起合作才能達成這個目標，這個轉型需要我們所有人的參與。

從小事做起，就能挽救人類滅亡！

、塑膠污染、動物滅絕——每天打開新聞，彷彿世界正加速邁向毀滅，但這真的是全貌嗎？《這世界有點糟，但還有救！》的作者資料科學家漢娜．瑞奇用紮實數據顛覆我們的直覺，證明地球的確面臨挑戰，但我們也正一步步改善現況：空氣污染減少、森林砍伐放緩、漁業資源回穩，塑膠流入海洋的比例遠低於想像。這是一本告別環境焦慮、重建希望的指南，也是一部重新理解人類與地球關係的作品。

書名：《這世界有點糟，但還有救！：面對氣候變遷、環境汙染、物種滅絕，用數據打敗末日宿命，從七個永續關鍵點啟動「對地球好」的行動》
作者：漢娜．瑞奇（Hannah Ritchie）
出版社：聯經出版
出版時間：2025年7月24日

從破解「地球已經壞掉」的七大迷思，到辨識哪些方式真正有效，本書幫助讀者看穿錯誤的永續觀念：禁塑未必最環保、當地食物不一定碳足跡最低、全面吃素也不是唯一解方。瑞奇以清晰的架構帶領我們走過三個階段：建立知識觀點、做正確的小事、用選擇改變世界——讓每個人都能用理性與行動參與改變。為我們指引如何從焦慮中站起來，成為真正能改變世界的世代。

【編輯推薦】

《這世界有點糟，但還有救！》用大量實際的數據打破我們對末日的想像，不煽動恐懼，也不販賣焦慮，而是提供可實踐的改變方向。作者在書中也提醒我們：末日論述不會讓人更積極，反而會奪走行動的動力。與其被恐懼壓垮，不如從正確的小事做起，因為，從今天的每一個選擇開始，我們還可以挽救人類的未來。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自之《這世界有點糟，但還有救！：面對氣候變遷、環境汙染、物種滅絕，用數據打敗末日宿命，從七個永續關鍵點啟動「對地球好」的行動》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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