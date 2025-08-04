琅讀金句／當你為自己而活，做自己真正的樣子，你依然能被別人喜歡。
【琅讀金句】
致「高功能內向者」：
請相信，當你累了時，你可以休息；當別人讚美你時，別認為對方只是客氣，也請別認為滿足別人的期待，你才會被喜歡。
請相信，當你能為自己的感受和需求發聲，當你為自己而活，做自己真正的樣子，你依然能被別人喜歡。
「高功能內向者」是指「外在表現優異，性格內向」的人。
淳孝心理師從自身出發，結合心理學與多年來的練習與調整，整理出一套系統性的方法，並且幫助許多有類似困境的「高功能內向者」諮商個案。
透過6種內耗的解析，與6種內在蛻變方式（E.N.R.I.C.H.），放下對自己的責怪與否定，不再躲藏、不再硬撐，開始與真實而珍貴的自己，重新連結。
成為自己，不需要改變，只需要看見與善用。活出你自己，是你此生最重要的事。
【編輯推薦】
《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》是一本療癒又實用的書，適合每一位在自我懷疑與成長中掙扎的「高功能內向者」。
淳孝心理師用溫暖感性的文字提醒我們：內向不是缺陷，而是一種特質；真正有力量的改變，來自於對自己的接納，而不是否定。
每個人都可以不完美，但只要願意理解自己、善待自己，就能一步步走向更自在、更有內在彈性的生活。
●本文摘選自寶瓶文化出版之《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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