琅讀金句／當你為自己而活，做自己真正的樣子，你依然能被別人喜歡。

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／pixabay
圖／pixabay

致「高功能內向者」：

請相信，當你累了時，你可以休息；當別人讚美你時，別認為對方只是客氣，也請別認為滿足別人的期待，你才會被喜歡。

請相信，當你能為自己的感受和需求發聲，當你為自己而活，做自己真正的樣子，你依然能被別人喜歡。

「高功能內向者」是指「外在表現優異，性格內向」的人。

淳孝心理師從自身出發，結合心理學與多年來的練習與調整，整理出一套系統性的方法，並且幫助許多有類似困境的「高功能內向者」諮商個案。

透過6種內耗的解析，與6種內在蛻變方式（E.N.R.I.C.H.），放下對自己的責怪與否定，不再躲藏、不再硬撐，開始與真實而珍貴的自己，重新連結。

成為自己，不需要改變，只需要看見與善用。活出你自己，是你此生最重要的事。

書名：《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》
作者：邱淳孝
出版社：寶瓶文化
出版時間：2025年7月25日

【編輯推薦】

《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》是一本又實用的書，適合每一位在自我懷疑與成長中掙扎的「高功能內向者」。

淳孝心理師用溫暖感性的文字提醒我們：內向不是缺陷，而是一種特質；真正有力量的改變，來自於對自己的接納，而不是否定。

每個人都可以不完美，但只要願意理解自己、善待自己，就能一步步走向更自在、更有內在彈性的生活。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自出版之《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 心理勵志 自我成長 療癒 寶瓶文化 出版風向球

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

琅讀金句／當你為自己而活，做自己真正的樣子，你依然能被別人喜歡。

如何改掉負面說話習慣？決定好「替代正向表達詞」、建立新習慣

孕育我親愛家人們的島嶼──臺灣，究竟是什麼樣的地方？

你比想像中吃得更多！想精確掌握熱量，超商是瘦身好幫手

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。