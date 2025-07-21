一年之中最熱節氣大暑來臨，從宋代詩作取詩人心靈消暑處方

文／宋怡慧

大暑流金

在生命淬鍊處，悟得內心澄澈

大暑是夏季的最後一個節氣，象徵一年中陽氣最盛，也最炎熱的時節。古代《曆書》記載：「斗指丙為大暑，斯時天氣甚烈於小暑，故名曰大暑。」這意味著大暑緊隨小暑之後，大地正處於氣溫攀升至巔峰的階段，可謂是「熱到極致」的時刻。

書名：《跟著24節氣閱讀：怡慧老師的古今詩心對話》 作者：宋怡慧 出版社：遠流出版 出版時間：2025年6月26日

在熱氣盛極的日子，正是全家出遊的好時機，不妨換個微涼的心境，尋找一方清涼天地。你可以走入山林之中，與青峰疊翠為友、與古木森然為伴；也可以步入溪澗之間，聆聽幽谷傳來的潺潺流水之聲，觀賞飛瀑如銀帶般翻騰之姿，感受大自然漸次襲來的涼沁氣息。猶記小時候和阿公阿嬤同住時，夏日的午後，我最期待阿公扛一顆大西瓜回家，我們坐在客廳豪氣地拿著湯匙，一匙一匙地挖著，甜汁滿溢嘴角，有西瓜的大暑，是一片暑意盡消的歲月，也是夏天最閒趣又最期待的時光。當我們因一塊塊西瓜的甜涼而遠離世俗有形無形的悶熱，讓身心在盛夏之中，因環境與心態的改變，而尋得一方寧靜與舒暢的淨地。

過去人類處於農業社會，高溫對農作物的成熟至關重要，有諺語云：「大暑要熱透，才有好年冬」、「大暑著愛熱，年冬才快活。」面對濕熱交蒸，大暑詩詞中蘊藏著古人的消暑智慧。荷塘池畔，微風輕拂，藕花飄香，沁人心脾，讓人暫忘酷熱煩躁；在入夜之後，輕搖羅扇，感受窗前送來的陣陣涼颯，平添幾分生活的閒適與風雅；甚至捧讀幾本好書，不僅啟迪智慧，更是心靈的消暑良方。

詩人們在大暑時節，雖也揮汗如雨，卻激發出熱極而生的詩意。看似難熬的炙熱恰如人生歷苦轉甜的經驗──唯有經歷苦難的淬鍊，才能使心靈更加強韌。例如唐代李白「懶搖白羽扇，裸袒青林中」，展現曠達閒逸；中唐白居易「何處好追涼，池上隨風舟」，盡顯騷客之愜意。而宋代蘇軾的好友張耒，則描繪另類的避暑方式：「蓬門久閉謝來車，畏暑尤便小閣虛。」他在酷熱時，選擇瀟灑地閉門謝客，獨處閒居，趁著大暑自我沉澱身心，這也提醒我們──酷暑亦是休養生息、與自己獨處的良機。

烈日中尋找清涼

夏日盛開的花兒，也預示著慢慢走向凋零。我們要保有盛極而衰的警戒。因此生命的大暑之熱，既是人生悟道的淬鍊，更是未來將逆境化為前行的動能。歷練過千錘百鍊的煎熬才不畏千山萬水的跋涉，不懼生命熱辣滾燙的磨練，超越萬重關劫，才能淬鍊出獨特的魅力與自己喜歡的模樣。因而，宋代名相司馬光這首〈六月十八日夜大暑〉是語言質樸、情感深沉的大暑詩，展現他內心論辯與人生感懷。詩句不僅是對酷熱環境的細膩描繪，更是一種歷熱而安的生命象徵──即使身處極端酷熱，仍可在喧囂中尋靜謐，在炙熱中覓涼意；於苦難中品甘甜，在當下的躁動冷靜地洞察未來。詩人表面寫景，實則言志；看似抒情，實則蘊含人生哲思：

老柳蜩螗噪，荒庭熠燿流。 人情正苦暑，物怎已驚秋。 月下濯寒水，風前梳白頭。 如何夜半客，束帶謁公侯。

「老柳蜩螗噪，荒庭熠燿流。」古柳的垂墜與蟬兒的高鳴，形成明顯對比；螢火微光，在荒涼的庭院中顯得尤為珍貴。司馬光將生命喧鬧與寧靜並置，在荒蕪處閃爍的微光則暗指大暑之夜的生機。即使處於最酷熱的時刻，仍需保有內心的幽涼如水。

「人情正苦暑，物怎已驚秋。」當人們仍在酷暑中煎熬，自然萬物卻已感知秋意。此處映照出凡人與天地的不同：當人囿於當下的艱辛，而自然如先知早已預見變化的端倪。這讓人思考，面對人生困境，我們是否也能如大自然般，超越當下的苦厄，洞察未來的希望？在酷熱中預見涼秋，在困頓中發掘轉機。

「月下濯寒水，風前梳白頭。」在朗月映照下，詩人在清涼溪水中濯手，當微風吹拂而來，白髮隨風輕揚。此刻，他彷彿忘卻了天地的暑熱，展現出儒者的從容與優雅。

「如何夜半客，束帶謁公侯。」夜半時分，詩人卻不得不整理衣冠，拜見權貴。這一轉折蘊含深刻的社會批判，打破先前清涼閒適的氛圍。即使在大暑之夜，功名利祿的世界依然運轉不息，這與詩人心靈深處的寧靜世界形成強烈反差。是要沉浸於月下風前的清雅隱逸？還是要奔波於名利場的勞碌？這個問題，至今仍是內在靈魂的大拷問。

宋人善於從自然景物中體悟人生哲理，司馬光亦借此傳遞人生之道：與時節同聲相應，領略其中變化，猶如在月下微風中覺知內心的安寧。白髮不只是衰老的象徵，更是智慧與閱歷的印記──在歲月流轉中知時順變、安然自處的至境。

全詩的結尾從靜謐回歸現實，從恬靜的自然轉向紛擾的世俗，司馬光並非完全否定仕途，而是提出反思：在人生短暫如白駒過隙的流光中，我們應如何取捨？是執著於功名榮耀，還是珍視內心放下的清涼？這不僅是對大暑節氣的體悟，更是對人生方向的深刻思索：無論外界多麼炎熱翻騰，若能找到自我調適的方法，便能在苦樂之間取得平衡，鍛鍊出堅韌心志，發掘內在的清明，才能澈悟簡靜本心的哲思。

酷暑下的萬物掙扎

另外，宋代孔平仲這首〈大暑〉詩，語言精煉，字字珠璣，並以洗練的筆觸勾勒出酷暑的無情肆虐與萬物的困頓掙扎。詩人運用譬喻、對比、擬人等藝術手法，將夏日的熾熱場景描繪得歷歷如目，令人有身臨其境之感，情感真摯而意境深遠，尤其讓人感受到大暑的高溫形象如同一位不講道理的暴君，自然界無論是水上與陸地，甚至是天空的生物都深受灼熱的折磨，無一能倖免，連美好的花草也在無情的炙烤下黯然凋零，全詩極具畫面渲染力，堪稱描寫大暑的佳作：

澤國已炎暑，夏天仍永朝。 炙床爐燄熾，薰野水波搖。 飛鳥不敢度，鳴蟬應自焦。 可憐花葉好，顦顇苦霜凋。

「澤國已炎暑，夏天仍永朝。」開頭即一針見血地道出：即便像水鄉澤國的涼爽之地，也無法逃脫炎暑的侵襲，而夏日的漫長更如刑罰般永無止境，好像永遠停留在燦爛而炙熱的時刻，暗示酷熱持久難耐的氛圍。

「炙床爐燄熾，薰野水波搖。」詩人用「炙床」與「爐熾」形容土地的燒灼，細膩的描述自然現象，層層遞進炙熱難眠的情狀，增添畫面的動態感與真實感。甚至讓人聯想到赤日炎炎、寸草焦枯的景象，「水波搖」則呈現最能消暑的水面也因熱氣顫動，難尋清涼之處、無處可躲避。

「飛鳥不敢度，鳴蟬應自焦。」詩人筆下的飛鳥因畏懼灼熱而不敢穿越天空，鮮活地烘托高溫的恐怖威力；而本該在夏日歡愉鳴唱的蟬兒，在詩人透過擬人化與聽覺摹寫，深化酷暑極端焦灼的形象，也流露些許的幽默感。

最後的點睛之筆「可憐花葉好，顦顇苦霜凋。」不僅是出人意料的轉折，更是全詩情感的昇華。盛夏時節的花葉用「霜凋」來形容其枯萎，強烈的反差不僅凸顯了酷暑對萬物的摧殘，字裡行間流露出詩人對自然萬物的憐惜。

大暑流金，烈日無情，卻也成就成熟的稻田與光亮的澄澈心境。我們不僅要適應暑日的炙熱，也要學會為自己營造一方清涼之境。借鑑古人的智慧，內化於現代生活的節奏，在最熾熱的節氣裡，尋得身心的平衡，感受內在的舒適。當我們坦然面對生命的酷熱，放下執念，停止過度「努力」，終將悟道──熱火淬鍊，方得迎來生命的澄澈與美好的純粹。

●本文摘選自遠流出版之《跟著24節氣閱讀：怡慧老師的古今詩心對話》。

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