全台高齡化倒數！如何預防未來可能臥床，你可以這樣做

台灣每人平均臥床8年，退休後健康餘命僅有短短數年！ 當父母年長、當自己歲數漸增、當健康出現警訊，你一定要看的書。從「不敢說」到「願意談」，「自願」變健康，就能翻轉臥床餘命！（編按）

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文／胡廷岳

書名：《健康到最後：預防臥床，無憾善終的本事》

作者：胡廷岳

出版社：圓神出版

出版時間：2025年7月1日



三代人來得及做的「止血行動」

預防臥床像是在跟時間賽跑。記得當我開始線上公益演講之後沒多久，有一個長期罹患糖尿病的病人，寫了一封信來謝謝我：

聽了你的演講，讓我感覺到被救贖。我是個長期罹患糖尿病的病人，我爸爸、弟弟全都因為糖尿病洗腎。多年來，我其實也一直處在半放棄狀態，認為自己終有一天也會洗腎，而這就是我的晚年。我很認同你強調的「做得到」的概念，是你的演講讓我覺得我還可以再努力看看。謝謝你，你所給的，已經不只是一個藥師所做的了。

我回信給他：「太好了，謝謝你的加油打氣，你一定還來得及！」這次也是我第一次領悟到「來得及」這個概念。

老實說，以現在的醫療水準，確實還是有「來不及的時候」。例如：已經臥床、昏迷，來不及告知家人想不想要插管的人；又例如：器官已經幾乎衰竭、器官受到感染必須摘除，來不及維持健康的人等等。區分來得及或來不及的階段，我覺得對各位夥伴來說是十分重要的能力。

以下，我想簡單區分三代人：已經半癱、重病臥床的第一代；還沒臥床，但已有慢性病的第二代；以及還沒出現慢性病，覺得時間還很多的第三代。我會將這三代人拆解，分別列舉出他們各自「來得及」做的止血行動。

已經半癱、重病臥床的第一代

在這裡所謂的「來不及」，意思是指器官已經壞掉失能的時候。例如：腎臟已經失去功能，一定要洗腎才能維持生命的病人；心臟肺臟已經有多處栓塞，不大量服藥就無法避免惡化的病人；癌症末期，病患已經很不舒服，無法進食等等。

常常有這類病人的家屬跑來問我該如何減藥，其實我覺得減藥是困難的。因為我們早就錯過了「還有選擇」的那段日子。尤其這種命懸一線的時候，大部分的救命藥確實副作用都很強，但說真的，如果你很想活下來，在「活命」的面前，救命藥的副作用又怎麼值得一提呢？

但這「不表示」這一代人，就很無奈地什麼事情都不能做了。

如果我處在這種「沒有多少選擇的階段」，我認為其實還有兩個選擇：

1. 趁昏迷之前，召開家族會議，告知親密家人你的決定。例如：後事想要怎麼處理、昏迷之後還想用鼻胃管進食嗎？趁還有意識簽署一些文件等等的臨終準備。如果你不知道臨終階段要跟家人聊什麼，第七章我們會有完整的「檢查清單」。

召開家族會議，讓家人失去你之後稍微可以好過一點，留下你的溫柔，這會是你「來得及」做的事。

2. 如果積極治療已經讓你很不舒服（例如化療副作用），能不能請家人答應你「人生最後不想繼續治療」的決定。例如：曾有一位九十八歲的攝護腺癌爺爺，他讓太太攙扶著來現場聽我演講。他那天用他那老榮民特有的字正腔圓語調問我：「醫師說我需要化療，但我每一次都撐不完整個化療療程，真的太痛苦了，我一直吐一直吐，我想問你，我能不能不化療了啊？」他竟然笑著問我臨終的問題。

我也笑著回答他：「爺爺，你也可愛，如果是我，我九十八歲早就跑出去玩了，還看醫生幹嘛、還來聽演講幹嘛，我如果是你，我現在說不定正在西藏搭火車呢！」

爺爺奶奶同時點頭，明白了我的意思，開心地離開演講現場。

對我來說，糾結錯過的時間也於事無補。如果人生是用來體驗的，就把你最想要的樣子「完整地體驗一遍」再離開；就算人生不是用來體驗的，那也絕對不是用來看病的。

「吃救命藥」說穿了只是一種交換，用後遺症與不舒服，交換你未來還有可能的四十年。例如當初五十六歲就得癌症的爸爸，那當然嘛，我們賭賭看，我們化療。但九十八歲，再怎麼換也換不到四十年。一旦想通了這件事情，就沒有「來不及」的遺憾了。告別積極治療，只拿止痛藥，至少我們還「來得及」好好玩一遍。

還沒臥床，但已有慢性病的第二代

還沒臥床，只有慢性病的第二代夥伴們，「來不及」的感覺就不會像第一代那般強烈。當然，這也是我出版這本書的目的：等到讓你覺得來不及，就真的來不及了。

「第二代們」一樣有兩件事情要做，也就是這本書一直不停強調的：「預防健康惡化、打疫苗、做體檢」以及「如果未來用得到，現在就簽署放棄急救同意書、預立醫囑」。

其實人的身體，從器官退化的角度來看，當初絕對是製造來「使用五十年」而已的。結果，現在被我們硬要撐到一百歲（甚至我的人生夢想是活到一百二），那麼人就一定會出現慢性病。

能這樣想就灑脫多了。每個人一定都會有慢性病啊！因此，我們可以這樣思考：有慢性病其實還好，只要能不臥床，就算有慢性病那又怎麼樣？只要器官不要壞掉都「來得及」。因此，這就是「保養藥」被發明出來的目的。

如果生活習慣還來不及改變，事先透過「保養藥」來延緩器官受傷的速度，絕對是件很划算的事情。保養藥是我用來稱呼那些「吃了比較划算的藥」的統稱。保養藥被發明的時候，每間藥廠都在想辦法比賽：誰最沒有副作用、絕對不能有後遺症。甚至某些「保養藥」還能幫助你提升腎臟功能或心血管功能。

如果你的人生規劃跟我一樣是維持器官良好運作，至少要讓身體機能撐到心血管疾病、癌症被全面攻克的那一天（大笑）。你可以參考我看待吃藥「划算不划算」的想法。我們都還「來得及」做選擇。

還沒出現慢性病，時間還很多的第三代

很多人說：年輕就是本錢。但走進預防醫療之後我才忽然發現，大部分的什麼「腎功能」、「骨密度」、「賀爾蒙」、「腦容量」、「肺功能」等等健康資本，幾乎都在二十五歲左右達到最高峰。

我傻眼，原來超過二十五歲就不能說自己還年輕了。

我自己也有類似的體悟，大學時期，不論在吃到飽餐廳吃下幾碗飯、晚上熬夜通霄不睡覺，隔天還是可以照樣上課、打球，照樣生龍活虎；但二十五歲之後，去吃吃到飽餐廳從來都沒有回本過，連睡覺也開始睡得不好。

如果你正屬於「還沒出現慢性病，覺得時間還很多的第三代」，那太好了！這年紀用來玩樂是對的，但也別忘了累積健康資本（例如維持體重、保養皮膚），也趁年輕的時候建立健康習慣（例如戒菸，越年老越難戒；養成運動、吃蔬菜的習慣）。大部分預防醫療做得很好的國家，都是從國小教育開始培養全方位的健康習慣，效果果然出類拔萃。

總之，不管幾歲都有屬於那一代自己的任務，不管幾歲，在來不及之前，馬上開始都來得及。

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