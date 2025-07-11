琅讀金句／以為是為了自我實現而選擇工作，但穩定的報酬卻讓我更能抬頭挺胸

在這個人人嚷著「要離職」的年代，有人選擇反其道而行──「絕不辭職」！

《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》作者以自身經驗出發，分享如何擺脫厭世情緒，讓工作成為滋養人生的力量。透過「因數分解」任務、建立團隊信任感、準時下班的時間管理技巧，你可以不再被工作反噬，重新拿回人生主導權。

書名：《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》 作者：金敃澈 出版社：時報出版 出版時間：2025年4月22日

不想再陷在開不完的無效會議中？書中也提供一套高效開會的實戰策略，提醒你只要敞開心胸，從實習生到同事，每個人都有可能成為你意想不到的「職場導師」。

此外，作者也強調「下班後的你」同樣重要──不論是經營副業、追夢或環遊世界，唯有建立具體的人生藍圖，才能讓工作成為支持你理想生活的資源，而非阻力。

這不是一本要你愛上工作的雞湯書，而是教你如何與工作和平共處的現代生存守則。當你一邊疲憊地喊著「我想離職」，一邊又不知該往哪走時，這本書也許正是你需要的一盞燈。

【編輯推薦】

這本書用輕鬆坦率的語氣，說出了我們這些社畜日常裡不敢說出口的矛盾心情，一邊喊著想離職，一邊又默默打開電腦準時上線。它不是要你愛上工作，而是教你怎麼聰明地與工作共處，不再被壓力牽著走。

從時間管理、開會技巧到下班後的自我經營，都提供貼近現實的實用建議。對於那些每天疲憊應付主管、會議、KPI，又在深夜懷疑人生的你，這本書也許是職場解憂良方！

●本文摘選自時報出版之《不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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