一人臥床拖垮全家！如何讓長輩「自願變健康」？三步驟這樣做

一人臥床拖垮全家！台灣每人平均臥床8年，退休後健康餘命僅有短短數年！ 當父母年長、當自己歲數漸增、當健康出現警訊，你一定要看的書。從「不敢說」到「願意談」，「自願」變健康，就能翻轉臥床餘命！（編按）

●本文摘選自圓神出版之《健康到最後：預防臥床，無憾善終的本事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／胡廷岳

書名：《健康到最後：預防臥床，無憾善終的本事》

作者：胡廷岳

出版社：圓神出版

出版時間：2025年7月1日



「令人自願健康」的三步驟

我太太有一次去看中醫，一進門就看見候診區擺著一本我的書。她跟我說的時候，我又驚又喜。還記得她轉述醫師的話給我：「中醫師說，這本書是他看完電子書後，覺得很感動，才又多買一本實體書放在診所，想在每一天看診的時候提醒自己『別照本宣科，記得給民眾做得到的健康建議』。」

我曾在上一本書中提到「說服人的人情味五步驟」。這五步驟是我特別考取台師大健康促進與衛生教育研究所，把學習到的人類行為科學、心理學引導技巧，應用與濃縮整理而成。這些技巧，很意外地，師大的心理學老師看到我的書之後，突然在走廊上攔住我，問我是不是作者本人，還說我真的應用得很好。甚至，日前我到電台受訪時，主持人臨時抽考我她朋友難以說服的例子，我就照著這些步驟實際做一次，果真幫她找到了「做得到的健康建議」，朋友馬上被成功說服。

這些日子以來，原先的五個步驟已經漸漸被我濃縮更新成「三個步驟」，但應用範圍更廣，不但可以用來協助醫療人員說服病人，病患家屬也可以用來說服家人，甚至讓病人用來引導自己。送給你！這三個步驟分別為：收聽障礙、組隊邀請、替代方案。

◆收聽障礙

到底我們用到了哪些行為科學、心理學的專有名詞，在這裡會直接省略不談（不然太難了），我直接教你怎麼用就好！

簡單說，就是要完成「我們一起找出一個，不但可以○○○，然後×××疾病又可以控制很好的方法，好不好？」這句話。

為了要完成這句話，我們必須在和平討論出答案之前，先「詢問」對方「無法達成健康背後的障礙」在哪裡，這就是「收聽障礙」。

舉個例子，例如我媽的障礙是：中午必須吃便當，下午才能好好打掃上班；例如林爸爸，他的障礙是：不喜歡喝水，又要吃賣不完的水果；例如你們家奶奶可能是：膝蓋不好，不想運動，因為關節退化；又或者是：哥哥加班到太晚，所以必須吃消夜……以上這些全部都是所謂的「障礙」，也就是「前提」。

沒有人會故意讓自己生病，如果有人始終無法執行健康的行為，那就表示，目前的他，正在把「自己的健康」排在其他更重要的事情後面。每個人對於每件事的輕重緩急，都有不同的「前提」，抑或是變健康之前必須考慮進去的「優先事項」。

在令人自願健康的第一步驟中，關心對方的問句是必要的，這能夠迅速拉近雙方的距離。你可以問對方：「阿嬤，我知道你也很擔心糖尿病，那是什麼原因，讓你那麼常吃巧克力呢？」「哥，我知道你很在乎健康，那是什麼原因，讓你那麼常吃消夜呢？」

請注意：這時一定要用「什麼原因」這四個字來發問，而不要問「為什麼」。因為前者聽起來比較像是了解原因，後者聽起來根本就是找人吵架（不相信你自己念念看）。

只要你敢問，他就一定會講，少數情況他可能會一邊講一邊嫌你囉嗦、或講得不清不楚。沒關係，這一步驟的關鍵就是「好想聽他說」。你可以帶著關心他的語氣追問、或趁他心情好的時候多問一遍、或旁敲側擊地向其他家人朋友打聽，只要能問出障礙，我們就完成了句子中○○○的部分。

剩下句子中×××的部分，就把「想要控制的疾病」放進去。這樣一來，你就可以模仿我完整地說出這些句子：「我們一起找出一個，不但可以吃消夜，血糖還可以控制好的方法，好不好？」「我們一起找出一個，不但可以不吃止痛藥，疼痛還可以控制好的方法，好不好？」「我們一起找出一個，不但下午可以吃一些點心，體重還可以控制好的方法，好不好？」等等，伴隨著各種情況任意變化。「收聽障礙」，為了建立信任，這步驟十分重要。

◆組隊邀請

組隊邀請，就是問出關鍵的這句話：「我們一起找出一個，不但可以○○○，然後×××疾病又可以控制很好的方法，好不好 ？」

在心理學上，「我陪你一起思考」比起「請你自己把事情做好」更讓人有隨時都能準備好的安全感。更何況，我們剛剛已經聽了對方的障礙與前提在哪裡，然後，你還把這障礙特別放在心上，帶入接下來的話題裡，對方當然會心存感激：能繼續吃消夜、不餓肚子，然後疾病又可以同時消失，當然很好啊！當然會想請你多說更多。你看，他開始想聽你說話了！這表示我們悄悄地把他的耳朵打開了。

很多人向我抱怨家人講不聽、病人說不動，通常就是忽略了「協助他將耳朵打開」的這個步驟。畢竟沒有人會覺得「慢性病控制得很理想」是件壞事。而且你剛剛又注意到了對方做不到的小地方。說真的，問問題之前，通常你早就能預期對方會說出「好」。當你說出這句魔法語言，組隊邀請，這一步驟也緊接著完成了。

這步驟最難、最重要的部分，其實就只有「誠意」—就算你根本還沒想出答案也沒關係，一樣照問。因為我們要的是「我們來一起找」嘛，沒答案也很正常啊！

很多時候，要不要做或不願意做，都只是因為輸給了心魔。記得還在念大學的時候，老師教了我一件事情：「仔細看好了，如果病人是面帶微笑地走出診間的門，他的病一定會好。」相信我，問就對了，只要你有誠意問，對方也就沒有不「陪」你一起完成的理由，進而答應 你一同尋找「改變的可能」。想改變全家人的未來，我們總要成為第一個願意問出口、伸出手，主動「組隊邀請」的人。「我們一起找出一個，不但可以○○○，然後×××疾病又可以控制很好的方法，好不好？」

「好。」

然後你自然就走到了下個步驟。

◆替代方案

等到這時候，才是提供建議的時機。

很多人常常按奈不住，過早提供建言：「你必須這樣這樣做」、「我都是為了你好！」我相信，你能得到的答案多半只有：「我不要」。如果你總是說服失敗，我十分建議你回頭檢視前兩個步驟有沒有確實完成。

不過說起來，找替代方案聽起來好像有點難？但這一步驟並不需要學醫的人才能完整執行。不然我問你，幫媽媽找健康餐盒、幫林爸爸找花果乾茶和枸杞茶、幫奶奶找免費的YouTube 運動影片，難道醫學院真的會教這些嗎？當然不會。這步驟最重要的其實是：仔細觀察生活。把你心裡好不容易想到的答案講出來分享就好，甚至讓聊天的對象看看你絞盡腦汁、替他設想的樣子也很棒，代表你是確確實實把他的煩惱放在心上。環島演講接觸三萬多人的經驗告訴我，在這步驟中，答案通常都是對方靠自己想出來的，你的分享只是用來拋磚引玉，幫助對方舉一反三而已。稍微聊一聊天，對方自己就會給出更合理的解方：「其實我很會煮茶葉蛋喔！」

另外，再補充一下：當你們真的找到了適當的替代方案之後，可以再多問一句：「你真的喜歡嗎？不喜歡我們要換一款喔！」給他台階下。此外，還可以再問他：「那你覺得什麼時候可以開始呀？」來引導他說出確切開始執行的時間點。畢竟，有誰會不喜歡為自己量身訂做的建議呢？

我很喜歡一句話：「一隻站在樹上的鳥，從不會害怕樹枝斷裂，因為牠相信的不是樹枝，而是自己的翅膀。」嗯，既然總有一天，照顧家人的重擔很可能落到我們肩上，與其依賴外在環境，不如早點把自己的翅膀訓練得足夠強壯。

希望總有一天，全台灣能夠超越三百萬戶家庭，像這樣找到屬於自己的「做得到的健康建議」。這就是我環島演講至今，一直在倡導的事。

以上，收聽障礙、組隊邀請、替代方案三步驟，完整地送給你。

家人的健康，也交給你了！

三步驟之外—那些說服失敗的經歷

「令人自願健康的三個步驟」說穿了，是我用來提醒自己：「當我說得越多，越能夠掌控局面」這句話其實是錯的。因為話如果講太多 ，而且都是單方面我說你聽，這樣的對話方式只會讓你「更了解我」，而我始終「不了解你」。

說服家人失敗之後我才明白，想說服或引導一個人，我們應該更在乎「對方」有什麼願意更健康的動機。就像人際關係時常提到的互相理解，如果你是真心想與他人建立關係，就給他們多一點機會闡述自己的理念。雖然他的說法可能忙中有錯，或每個人背景不同因此多少有些誤解，但至少這樣一來，我們就能在一問一答之中，重新用他們的視角看事情，知道對方更在意什麼、了解他的價值觀和信念。這時，所謂的「同理心」也會漸漸浮現。

簡單地說，只要習慣去「收聽障礙」，你的對話方式自然就會從命令轉變為問句，並在「組隊邀請」與「替代方案」時，給足對話空間，讓人更自在地敞開心扉、讓我們有架構地傾聽對方、用更聰明的方法進入對話。

有時候，建議雖然是正確的，但卻有可能剛好不適合這個人，所以爭吵誰對誰錯一點意義也沒有。以我媽為例，糖尿病醫師請她多運動、飯少吃一半、雞腿去皮，這些都是正確的，但醫師從來沒有問過媽媽是做什麼工作。如果可以稍微問一下，知道她是「清潔阿姨」，我十分相信，醫師絕對不會給出：回家必須多運動的不合適建議。很多給建議的一方無法意識到這點，每次給出建議之後，一次次發現 家人不想聽，或是來看診的病人不聽話就會很生氣，因而陷入「誰對誰錯」的爭執陷阱裡。這不就跟我當初不懂事的時候，拿出文獻，硬要跟爸爸吵得不可開交一樣嗎？

「明明我對，是你不聽話！」但這些根本不用吵，既然雙方的目標都是健康，為什麼還會吵架呢？如果你要健康，我也想要你健康，我們就不需要去爭論誰的建議比較好。

如果人生可以重來，我真的很想從一開始就換個方法，重新問問我那位辛苦在工地上班的爸爸：「爸，我們一起找到一個，你可以繼續維持工作，但不要得癌症的方法好不好？」然後我們的共同答案就會是：菸酒檳榔戒不掉就「先不要戒」沒關係，但我們要增加定期篩檢的頻率，提早發現提早治療。

記得多年前，爸爸還在醫院化療臥床、打嗎啡打到夢遊譫妄的那一陣子，甚至會躺在病床上以為自己還在開會、處理公事，天天都在跟空氣講電話。我當時幾乎已經做好了「每天都是最後一天」看到爸爸的心理準備。

如果人生能重來，這一次，我絕對不會再跟家人吵架了。因為在健康的面前，吵贏的人通常都是輸家。我就是那個輸家。

在「符合人性的衛教本事」課程中，我總會用〈貓的報恩〉故事比喻：如果你曾經幫助過一隻貓，通常這隻貓感謝你的方法，就是叼一些死老鼠、死麻雀等等小動物的屍體來放在你家門口。我想問你，這樣的禮物你有需要嗎？（聽眾搖搖頭）。

是啊，但對貓來說，牠好心好意地抓禮物來給你，你還要感激牠、摸摸牠的頭，不摸牠還會生氣哩！

反過來說得誇張一點，如果今天貓叼的是黃金三兩或一克拉鑽石來給你呢？收下來嗎？當然收啊！而且你應該開心地連貓都抓回來領養了吧！

哈哈，這就表示，我們給建議的時候，別再用「貓的思維」了，若想說服一個人，就想一下這個人需要什麼，不要光用自己的「貓腦袋」胡思亂想。

●本文摘選自圓神出版之《健康到最後：預防臥床，無憾善終的本事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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