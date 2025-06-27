琅讀金句／手機是萬能還是萬惡？脫離智慧型手機後，我逐漸意識到不同≠不好
【琅讀金句】無視或拒絕那些與自己不同的人事物，其實是很簡單的。但在大多數人選擇這麼做的時候，還是願意去傾聽那些「不同」，即使無法變得「相同」，仍願意承認它的存在，我認為這是件非常美好的事。
我意識到自己討厭或厭倦智慧型手機時，還曾經把這種與他人之間的差異視為壞事。人們對「不同」持否定態度，充滿負面情緒，極為敏感，對於些微的差異就會指指點點。對任何與眾不同的人事物都會說ＮＯ。背負著「不同」卻要假裝「沒有不同」，感覺自己像個通緝犯一樣。然而，隨著我不再使用智慧型手機，從多數派變成少數派，完全脫離智慧型手機奴隸的狀態後，我逐漸意識到「不同≠不好」。
《為了找回自己，決心數位戒斷》是一位女子從18歲到25歲的真實自白，她從原本拒絕使用智慧型手機的少數派，最終為了融入群體而屈服，逐漸陷入社群媒體的漩渦。她追逐按讚數、為了拍照跑遍熱門店家、修圖上傳變成外星人般的美顏照，並透過手機與世界連結，不再孤單。然而，手機帶來的成癮也讓她身心俱疲：視力驟降、脖子僵硬、甚至出現幻聽。在一次「差點沒命」的體驗後，她開始思考是否能與手機保持距離，重新找回自己生活的節奏。
書中誠實地記錄這段從沉迷到自我覺醒的過程，並分享她嘗試「數位排毒」的各種方法──減少社群使用、挑戰不帶手機出門、拉長關機時間等。她以幽默筆調帶領讀者思考：我們是否被手機控制了？是否也為了網路認同而忽略真實的自我？這本書是一場面對科技時代的自我反省，也是一封給所有感到疲憊的現代人的溫柔提醒：你可以慢下來，重新選擇自己的生活方式，就算是少數派，也無須感到抱歉。
【編輯推薦】
作者用輕鬆又犀利的語氣，記錄自己如何從社群成癮的低谷，一步步找回生活的節奏。笑中帶淚，讓人不禁反思：手機是萬能？還是萬惡？作者從沉迷中醒來的經驗不說教，反而像朋友般吐槽式陪伴你一起數位排毒，也提醒讀者重新思考如何與數位生活和平共處、找回真正的自己。
●本文摘選自悅知文化出版之《為了找回自己，決心數位戒斷》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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