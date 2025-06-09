琅讀金句／做十分，就說十分吧！別讓努力成為職場的無聲風景

讓自己被看見，並且挺身而出

初入職場時，我不太喜歡在會議中發言，因此常吃虧。所以，自己開公司成為老闆後，我常鼓勵同事多多在會議中發言，但即使如此，發言的人還是少數，大家多半喜歡靜靜地聽，到了會議結束，私下討論時，意見卻多得不得了。

每一次在會議或線上群組發言，都是曝光自己的機會。大家對你的印象，就是靠著這些點點滴滴的機會集合而成。在職場中，擔心的從來不是曝光太多，而是曝光太少。

前陣子，有公司的人資主管打給我，進行新人的資歷查核（reference check）。聽名字覺得很熟悉，但仔細想想，以他的職務，我應該最少有兩、三年的時間，每週都會參加一次他們的部門會議，但我卻想不起他任何表現，想不起他說過任何話、做過任何事。對於這樣的員工，我實在很難在其他公司進行資歷查核時說太多好話。後來，我找了其他人求證，果然證實他是一個從不在會議上發言的「好員工」。

既然為工作付出那麼多，你真的甘願都沒被人注意到嗎？還是，你願意為自己挺身而出，讓別人看到你的表現呢？

職場是個金字塔，不同高度可以看到不同風景，真正看過才知道自己想要什麼，先別滿足於現況，努力往上爬爬看！

書名：《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》 作者：郭家齊 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2023年5月1日

【編輯推薦】

在職場上常覺得自己努力卻被忽略嗎？《至少努力當上主管一次吧》是一本寫給每位上班族的成長指南，作者以犀利又溫暖的語氣，點出職場中「努力」之外更關鍵的思維與行動策略。本書不鼓吹一昧升官，而是邀請你站上更高的位置，重新看見工作與人生的全貌——不只是升職加薪，更是找到自我價值的路。想在職場裡少走冤枉路，這本書值得你一讀再讀。

●本文摘選自方智／圓神出版出版之《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡