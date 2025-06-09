琅讀金句／做十分，就說十分吧！別讓努力成為職場的無聲風景
【琅讀金句】
建立「做十分、說十分」的好習慣
多數剛入職場不久的人，都屬於「做得多、說得少」的類型，常常讓人摸不清你的表現。有人會將這當成一種美德，稱為「謙虛」，但是，其實職場是個表面和諧，檯面下可能你爭我鬥的地方。過度謙虛在職場上不會獲得任何好處。
我建議應該「把事做好，也把話說滿」，做了多少，就要讓人看到多少。如果你做十分，就說十分吧！別當職場的可憐阿信，勞心、勞力卻只悶在心裡，悶久可是會內傷的。
讓自己被看見，並且挺身而出
初入職場時，我不太喜歡在會議中發言，因此常吃虧。所以，自己開公司成為老闆後，我常鼓勵同事多多在會議中發言，但即使如此，發言的人還是少數，大家多半喜歡靜靜地聽，到了會議結束，私下討論時，意見卻多得不得了。
每一次在會議或線上群組發言，都是曝光自己的機會。大家對你的印象，就是靠著這些點點滴滴的機會集合而成。在職場中，擔心的從來不是曝光太多，而是曝光太少。
前陣子，有公司的人資主管打給我，進行新人的資歷查核（reference check）。聽名字覺得很熟悉，但仔細想想，以他的職務，我應該最少有兩、三年的時間，每週都會參加一次他們的部門會議，但我卻想不起他任何表現，想不起他說過任何話、做過任何事。對於這樣的員工，我實在很難在其他公司進行資歷查核時說太多好話。後來，我找了其他人求證，果然證實他是一個從不在會議上發言的「好員工」。
既然為工作付出那麼多，你真的甘願都沒被人注意到嗎？還是，你願意為自己挺身而出，讓別人看到你的表現呢？
職場是個金字塔，不同高度可以看到不同風景，真正看過才知道自己想要什麼，先別滿足於現況，努力往上爬爬看！
【編輯推薦】
在職場上常覺得自己努力卻被忽略嗎？《至少努力當上主管一次吧》是一本寫給每位上班族的成長指南，作者以犀利又溫暖的語氣，點出職場中「努力」之外更關鍵的思維與行動策略。本書不鼓吹一昧升官，而是邀請你站上更高的位置，重新看見工作與人生的全貌——不只是升職加薪，更是找到自我價值的路。想在職場裡少走冤枉路，這本書值得你一讀再讀。
●本文摘選自方智／圓神出版出版之《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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