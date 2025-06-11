琅讀金句／慢慢學會正面看待孤獨之後，就會發現「沉浸在孤獨之中也不見得是壞事」

【琅讀金句】 當慢慢學會正面看待孤獨之後，就會發現「沉浸在孤獨之中也不見得是壞事」，甚至覺得孤獨時的樂趣比天上的星星還多、孤獨所帶來的收穫原來如此豐碩，日子也會變得開心起來。 當你體會到「獨處有獨處的好，和他人在一起有和他人在一起的好；每一種生活都有各自的優點」時，不安與恐懼都會自動消失，隨時每個當下聆聽內心的聲音，選擇自己真正的期盼。

你是一個怕孤單的人嗎？若能暫時放下擔憂，將會發現，其實孤獨是一種寶貴的資源。孤獨能幫助我們更容易發現屬於自己的快樂和喜悅，讓我們心平氣和地面對每個當下，減輕無法明說的壓力，更能擴大過去曾經被侷限住的行動範圍，建立與世界更緊密連結的自信。

在快節奏、高壓力的現代社會中，「孤獨」已然已成為一種普遍的情感體驗。我們時常渴望被理解、被接納，卻又常常感到孤立、寂寞。作者有川真由美深入探討了現代人的孤獨感，並提出了獨到的見解和實用的建議。

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你是能夠享受孤獨的人嗎？還是對於孤獨的重量總感到難以承受？作者有川真由美無意倡導孤獨至高，但藉由本書，她希望凡是感受到孤獨的人都能體會：「你並不孤單，只是需要學會與自己相處」。畢竟會陪著我們走到人生盡頭的，也只有我們自己，若能早日發現孤獨並不總是只帶來不安焦慮，而是帶來更多開創人生的可能性，距離「只靠自己，就能找到幸福」的未來，也就不遠了。

●本文摘選自遠流出版之《有人陪很好，一個人也如飴：100則幸福孤獨的美好提案》。

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