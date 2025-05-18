一句「我是為你好」所帶來的壓力多大？可能不亞於喝斥指責

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文／叢非從

講道理的主要邏輯

書名：《你愛自己的方式，定義了別人愛你的樣子》 作者：叢非從 出版社：高寶書版 出版時間：2025年3月12日

第二種常見索取愛的方式是「講道理」，這是一種透過理性告訴對方什麼是對的、什麼是應該的、什麼是好的來說服對方改變的方式。道理者很喜歡在溝通中教育他人應該怎麼做人，應該怎麼生活，應該怎麼做事，因此講道理也常被稱作教育、提建議。這裡有兩個常見的表現形式：

1.我這是為你好

道理者喜歡以一副熱心腸的姿態，給對方一些自以為是的建議。這些建議的初衷的確是在為他人好，但因為你不瞭解對方的處境，你提出來的建議往往都是他難以執行的建議，而被建議者還要花精力來反駁。

有的父母會催孩子結婚，結婚了又開始催生小孩。父母的建議的確是在對孩子好，初衷是老了有個伴、不會太孤獨，但這些建議忽視了不結婚的孩子未必有能力處理複雜的婚姻關係，甚至無法接受隨便找個人將就過一生。父母提建議時，無法看到孩子背後執行的現實困難。

有的上司會建議員工每天加班，還會認為你加班時間越長，獲得的工作經驗就越多。也許加班的確有對員工好的部分，但這個建議完全忽視了加班是件非常辛苦的事，員工不願意為了得到這點經驗而讓自己吃苦。

2.你應該為別人好

「你爸媽也很不容易，你應該多體諒他們」；「你弟弟也很辛苦，你要多多幫助他」；這是一種以道德名義要求你為另外一個人好的綁架。這些道理或許是對的，但被建議的人就是會感到非常不自在。

就像在勸人有公共素質時，可能會聽到「在公共場合不要大聲說話」；「垃圾不要亂丟」；這些建議的出發點非常正確，是對社會公德的尊重，我為人人，人人為我，就是這個世界最美的樣子。但被這麼建議的時候，往往會感到不舒服。

這種不自在、不舒服的感覺，是因為建議者在忽視被建議者的感受。那些不想和父母聯繫的人也知道父母養育自己不容易，也知道自己應該多孝順、多體諒他們，但他們一旦和父母重新連絡時，就是會面臨消化不了的壓力。那些不想資助弟弟的人也知道弟弟很可憐，可是可憐弟弟就會讓自己變得很可憐。

社會公德和素質的確很重要，可是有時候也會帶來不方便，在公共場合輕聲細語會讓人難以與他人交流，而遵守不亂丟垃圾的規範，可能讓你在找不到垃圾桶的情況下，感到不便。大家受教育的程度其實都差不多，你懂得的道理對方也懂，你覺得應該或不應該做的他也知道，所以講道理、提建議通常是無法提供新資訊的，反而讓道理變得蒼白無力。

道理者之所以讓人反感，是因為他們看不到真實的對方。當他嘗試教育他人的時候，根本不會考慮對方是否需要、有什麼感受、做起來有哪些困難，同時他也看不到自己。他們很難意識到，這些道理裡夾雜了大量的利己—他更想滿足自己，對方執行這些道理後，最大的受益者是道理者本人。

指責者和道理者都會講對錯，但講對錯不一定是道理，他們的不同在於，指責者覺得「你不照顧我，你就是錯的」，而道理者覺得「我為你好，你卻不接受，你就是錯的」。指責者的目的很明確，我就是要你妥協、滿足我，而道理者的目的很隱晦，他透過一種看起來很偉大的方式間接滿足自己。

從這一點來說，講道理比指責更令人討厭。

你想要，你不直接搶，而是要用一種看起來文明、偉大的方式去搶。指責者只看得到自己想要什麼，而道理者既看不到對方想要什麼，也看不到自己想要什麼。從這一點來說，道理者更難溝通和相處。

道理者的心態

道理者不會覺得自己在剝削別人，反而覺得自己很偉大，他們覺得自己有一種看似很高級的心態—心平氣和，就事論事。

對方做的事情不讓你滿意的時候，你會心平氣和地告訴他這樣做是不對、是錯誤的，你還會積極解釋原因是什麼，為什麼這樣不對。比如說，另外一個人比較晚睡，而你想早睡，其實你就是想讓他早一點睡，這樣他就不會打擾你了，同時你可能會擔心他晚睡影響他的身體健康，然後你會一一告訴他早睡的好處。

你覺得你很溫柔、很耐心地講道理，其實這種方式常常讓對方感到憤怒，因為道理者忽視了一個很重要的因素—情緒。

人在自己的情緒裡的時候，即使對方是對的我們也不想聽。人不知道熬夜傷身體嗎？不知道垃圾食品傷身體嗎？不知道上進努力能賺錢嗎？不知道多讀書有利於增進思考能力嗎？大家都是受差不多教育水準的人，你懂的這些他不懂嗎？

人在情緒裡時，是顧不了那麼多道理的。想像一下，你在玩泥巴玩得很開心的時候，你媽說有細菌；你追劇追得很開心的時候，有人說傷眼睛；你吃蛋糕吃得很開心的時候，有人說會變胖，這是什麼殘忍的感覺呢？朋友剛失戀，這時候你跟他建議人應該振作起來，並且講振作起來的種種好處，他會是什麼感覺？

被拒絕的時候，道理者還會覺得很委屈，「我說這些，還不是為你好嗎？」我希望你「不要總是玩手機，眼睛會瞎掉」，我管你，難道錯了嗎？你怎麼就不識好歹呢？其實這根本不是對錯的問題，而是道理者沉浸在自己的世界裡，說著自己覺得好的言論，完全不去看一眼對方到底感受到了什麼、需要什麼。

對自己好，並不是一個人非要這麼做的理由，你態度好也不是對方一定要聽的藉口。當你講道理的時候，對對方來說是一種殘忍的打斷。

道理者之所以這樣，也是道理者的可憐，因為他自己就是個對感受陌生的人。他經常用正確的道理說服自己，經常習慣性壓抑自己的感受，所以他也會習慣性用這種方式對待他人。

講道理無用的原因

道理者之所以讓人厭煩，是因為以下四個原因：

首先，這些道理雖然是對的，但聽的人沒得到什麼好處，卻還要因此回應你，浪費他的時間。有的夫妻一吵架就有長輩開始講道理：「想想你們的兩個孩子」，彷彿他們不知道自己有兩個孩子一樣，可是出於禮貌，還得回應這個長輩。

其次，聽的人得到大量否定，因為道理者講出來一些「我是為你好」的話時，實際上在說你現在做的這些是不對的。這裡面夾雜著大量控制，道理者的道理都在佐證自己的要求了—你應該這麼做、那麼做。

第三，道理者在講這些的時候夾雜著焦慮，聽的人要莫名其妙承受這些焦慮。有的人看到我吃完的餐盒沒有及時扔掉就開始跟我講「吃完的餐盒要馬上扔掉，不然會發霉，弄得滿屋子都是細菌」的時候，我會覺得被一種焦慮吞噬。

第四，道理者還有另外一種不太好的隱藏心態則是「優越感」，覺得自己的行為準則是好的、高級的，而對方是錯的、較差的，所以忍不住以為對方好的名義提建議。比如某主播在一年賺上億元之後，會覺得自己特別厲害，一年三百六十五天在直播吃苦—而且是特別努力的那種，面對普通上班族的時候，就會產生一種：我很努力，所以我很厲害，而你之所以還月薪幾萬，說明你還不夠努力。

當你用優越感要求和指點對方的時候，對方不會因此欣賞或感激你，反而會覺得你矯情事多。即使你是真正的專家，一旦你產生了自己比對方高級的優越感，你也會失去改變他的動力。

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