肚子餓竟對我們的未來造成重大影響？想能從容思考，滿足生理需求很重要

每個人的腦容量都是有限的內在資源，若想真正減輕壓力，必須學會縮短煩惱所消耗的時間，果斷做出明確決策，迅速進入行動階段，讓生活可以更輕鬆、更有效率！結合神經科學與認知心理學，為你提供一套隨時隨地面對任何煩惱，都能獨自應對解決的實用方法。

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文／河智賢

大腦是很耗能的器官，它只占我們身體的二％，卻消耗超過二○％的能量，而且只能攝取葡萄糖。如果用汽車來比喻，就是只能加高級汽油，不能加柴油或液化石油氣，才能維持正常性能。人每天所需的熱量約為兩千四百卡路里，如果攝取不足或錯過吃飯時間，血糖就會下降。當身體整體能量長期不足時，就可能導致慢性疲勞症候群或憂鬱症。

書名：《駕馭腦中的小劇場》 作者：河智賢 出版社：采實文化 出版時間：2025年3月27日

但我們每天都會餓個兩三次，因為太常見，反而容易忽略飢餓對大腦的影響，以及它如何降低我們解決問題的能力。肚子餓的時候，容易變得悲觀消極，因為飢餓感會觸發情緒開關，把有限的能量分配到負面情緒上。

美國康乃爾大學教授艾米麗．吉特克（Emily Zitek）與達特茅斯學院的學者亞歷山大．喬丹（Alexander Jordan），共同設計了兩個實驗。第一個實驗以康乃爾大學一○三名學生為對象，用問卷調查在學校餐廳吃過飯，和還沒吃過飯的學生，對校園生活的滿意度。

結果顯示，還沒吃飯的學生對自己的權益比較敏感。例如：他們比較同意「我應該受到比別人更好的待遇」、「我傾向照自己的方式做事」等選項，而且只有六○％的人願意接受進一步訪問。也就是說，這些人比較沒有餘力對他人釋出善意。相較之下，在餐廳吃過飯的學生，有七八％願意接受訪問，他們比較少抱怨，也比較能體諒他人。俗話說的「民以食為天」，果然有道理。

第二個實驗，對象依舊是康乃爾大學的學生，研究人員讓A組進入一個正在加熱冷凍披薩的實驗室，B組進入沒有食物味道的實驗室。排除問卷中回答不喜歡披薩的學生，聞到披薩味道的學生，比沒聞到味道的學生更難集中精神。因為人在飢餓時，會把精神集中在飢餓感上，容易對現實產生悲觀想法，變得敏感和消極。

這種反應在生活中很常見。有時候我下午去超市準備晚餐，明明只想買一條鯖魚，跟明天早餐要吃的牛奶和麵包，但在有點餓的狀態下，總是抵擋不了食物的香味，也無法拒絕試吃。縱然勉強抵擋住餃子的誘惑，卻躲不掉生魚片。加上晚餐時段賣場會打折，牛奶旁邊又放著我喜歡的起司和火腿，買了起司火腿，又想配啤酒。走到啤酒區，發現今天促銷活動特別多，就拿了一手附贈玻璃杯的啤酒。在收銀台排隊時，才發現購物車裡裝滿了食物。

你也有過這種經驗嗎？我週末常這樣，同樣是週末購物，午餐後去和晚餐前餓著肚子去，購物方式完全不同。但明明做決定的都是我，為何行為模式會如此不同？對此，哈佛大學的丹尼爾．吉爾伯特（Daniel Gillbert）和維吉尼亞大學的蒂莫西．威爾遜（Timothy Willson）也有類似的疑問，因此他們進行了實驗，觀察飢餓感和未來計畫的關聯。

首先，他們在食品店門口招募了一三五名實驗參與者，讓他們寫下今天的購物清單，然後還給部分人。接著他們將受試者分為兩組，讓第一組每人吃一塊馬芬蛋糕，為「吃飽組」；另一組不吃，為「飢餓組」。隨後，讓所有人自由購物，比較他們的購買物品，並調查他們的飢餓程度。實驗結束後，對照購物清單和收據，區分哪些是「清單內」和「清單外」的支出，最後進行資料分析。

結果顯示，飢餓組和吃飽組的清單外商品，占總購物項目的比例分別為五一％和三四％，飢餓組多出將近一．五倍。隨身攜帶購物清單的人，購買清單外商品的比例較低，飢餓組占三六％，吃飽組占二八％。實驗顯示，飢餓狀態下，毫無計畫購物的比例較高。但從購物費用上來分析，獲得的結果亦相差無幾。

從時間來看，制定計畫和思考，是為了提升未來和自我實現的機率，這是人類的習性。比起眼前，人們更重視未來的喜悅，甚至願意忍受現在的痛苦。但如果感到飢餓，求生會變成第一優先，大腦會進入緊急模式。目光會變得短淺，難以放眼規劃未來，認為滿足眼前需求更重要。難以深思熟慮判斷整體需求，會出現衝動購物的行為。

對衝動購物最具約束力的，就是我們事先寫下的購物清單。如果沒有清單，肚子餓的時候，我們會只想著「活過今天」，忘記煩惱的目的，是為了將來獲得更好的結果。飢餓感會影響我們做出專注於當下的選擇。

另一方面，研究顯示，從社會經濟角度來看，經濟困難對大腦的影響和飢餓感類似，都會影響大腦功能。例如：證據顯示，人在經濟拮据時，認知能力會下降。農民在獲得農收前，簡易智商測驗的智商會比平常下降九到十分，並在賣出農產品後恢復。該研究證明，人在窮困時，流動智力、執行能力和判斷力會明顯下降。

另一個研究分析了父母罵孩子和家庭經濟困難的關係。美國政府每月會提供低收入戶購買食物的餐券。當餐券用完時，孩子在學校出問題的機率增加，可以把孩子在學校的行為，視為家庭氣氛的延續。經濟困難的父母很難在養育孩子時保持不變的態度，他們為生計問題疲憊不堪，連照顧自己都很難了，更難以和孩子交流或同理他們的心情，也沒有時間從其他角度思考。生於窮困家庭的孩子，尤其是低收入戶家庭的青少年，如果有年幼的手足，在學校出問題的機率更高，因為照顧手足耗盡了孩子的心力，更容易衝動行事。

前述研究中，亦指出有部分人若認為自己處於不公平的狀況，就會更想賭一把。這些人在評估風險時，比起客觀合理的選擇，更傾向選擇高風險高報酬的選項。他們認為反正都是失敗，比起寄託希望於未來，不如選擇能立即滿足的方案。而感到貧困潦倒時，這種傾向會更強。

總而言之，無論是生理飢餓還是社會經濟方面的飢餓，都會讓人只專注於眼前，減少思考，無法從容評估，也降低做出合理選擇的可能性。

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