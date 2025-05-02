琅讀金句／即使沒有夢想，要是能好好活過今天也足夠偉大了

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圖／琅琅悅讀
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即使沒有夢想，

要是能好好活過今天也足夠偉大了。

《星期一的布魯斯》以職場日常為主軸的作品，以高度共鳴的情節道出上班族的心聲。從總想趕快下班的布魯斯，到傳LINE追進度的主管、新人後輩等角色，透過插畫與對話描繪出現代職場的疲憊與無奈。書中也收錄布魯斯的日常彩蛋與新角色初登場，讓人在笑淚交織中，找到療癒的出口。

故事中布魯斯在週末後陷入「焦黑狀態」，試圖藉由放假旅行尋回自己，不料工作卻突發狀況，他能否及時應對？無論你是剛上工就疲憊不堪，或總在信件與會議中喘不過氣，布魯斯用一句句語錄提醒我們：活過今天，就已經很偉大了。

【編輯推薦】

這本書不只是輕鬆可愛的繪本，更用幽默描繪出職場的現實與無奈，讓上班族們笑著笑著就哭了。故事傳達工作與生活應該平衡，搭配貼近人心的語錄，每一句都像說出你的心聲。當你覺得累了，不妨翻一翻，讓布魯斯的療癒力量陪你撐過每個星期一。

●本文摘選自悅知文化出版之《出社會第N年，今天也是為五斗米折腰的一天》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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