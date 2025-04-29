被罵別急著反擊！面對惡意攻擊，這招溝通術讓你逆轉關係

文／黃啟團

【喜歡與討厭】──沒有你的允許，沒人能傷害你

有人討厭你，就一定有人欣賞你

「多個朋友多條路，多個敵人多座山」，這是我媽從小教我的道理。「君子和而不同」是孔子的處世態度。從一個目不識丁的農村婦女到聖人孔子，都知道和諧相處的重要性。「和」是中國文化的一部分。然而要做到「和」，談何容易？

書名：《別人怎麼對你，都是你教的（2025暢銷經典版）》 作者：黃啟團 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年4月28日

負責微信公眾號的同事小琳跟我說，她一氣之下封鎖了一個粉絲，我笑了笑問她：「現在要增加粉絲這麼難，你怎麼還拒人千里之外呢？」她很委屈地說道：「團長，你不知道那個人有多過分，最近我只要發文章，她總會第一時間跑到留言版罵我、攻擊我，不是說我寫的文章觀念不正，就是說我選的是雞湯文，會誤導人、害人……」

辛辛苦苦熬夜寫原創文章，沒有帶來多少的流量，卻遭到不少的攻擊，難怪小琳會如此委屈。

誰都希望得到別人的認可，可是，有人欣賞你，就一定會有人厭惡你；有人讚美你，也一定會有人責備你。每個人都會站在不同的立場、不同的角度看待你的言行，立場和角度不同，也就決定了得出的結論不同。所以，別人口中的你並不是真的你。在表達不同意見的時候，並不是每個人都能做到孔子「和而不同」的境界，缺乏修養的人往往很容易演變為攻擊。

那面對攻擊，我們該如何因應呢？像小琳面臨的問題就容易解決了，選擇「隱藏」或者「刪除」那些攻擊的人就行了，這叫眼不見為淨。可是，生活中沒這麼簡單，我們總不能把同事、鄰居、親人都一個個地「封鎖」吧？

昔日，寒山問拾得：「世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，如何處治乎？」拾得云：「只要忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他，再待幾年，你且看他。」

我們沒有拾得那樣的定力可以「再待幾年」，於是大多數人奮起還擊，以其人之道還治其人之身，結果把自己變成了自己曾經討厭的那類人。有沒有一種辦法，可以讓我們在面對他人的謾罵、攻擊時，不僅能夠禮貌又智慧地回應，不讓自己怒火攻心，還可以爭取和對方成為朋友呢？我的回答是：有，這種方法就是心理學。

能被我們看到的，都是他人在意的

在這裡，與大家分享一個ＮＬＰ裡面經常用到的小工具：智慧語言模式。即在與人溝通時，對語言進行「上歸類」、「橫歸類」和「下歸類」──上歸類尋求共識，橫歸類增加選擇，下歸類找到具體解決方法。

所謂「上歸類」，就是找到行為背後的正面動機。ＮＬＰ認為，每個行為背後一定有其正面動機，我們也許不能接受某種行為，但行為背後的正面動機一定值得我們肯定。

比如小琳封鎖的那個粉絲，她攻擊小琳的文章這個行為背後的正面動機是什麼呢？至少有以下幾點是值得肯定的：她及時地發表留言，說明她很關注小琳這個公眾號；她擔心小琳的文章會害人，說明她是一個善良的人，也很在乎小琳的形象；她能夠分辨什麼是雞湯文，說明她是一個愛讀書、會讀書的人……能被我們看到的，都是他人在意的。如果我們能夠看到並肯定這些，她就會感覺自己被尊重了、被看到了，感覺有人瞭解她、懂她，於是她的心門就會為你而打開，這就創造了後續溝通的可能性。

其次，進行橫歸類，就是在同一個層次，看到更多的可能性，讓他從單一的焦點中走出來，看到更多的可能。我們還是回到小琳封鎖粉絲的例子，在充分肯定了粉絲的正面動機之後，你可以對她說：「我知道你不厭其煩地跟我說那麼多，都是為我好，可是為我好的方法有很多，除了老是批評我，可不可以給我一些改進的建議呢？」

最後，再進行下歸類，找到具體的方法。當對方由指責變成建議後，他也許會提供不少有價值的方法給你，你從眾多方法中選取一個可行的方法，去跟他討論如何更詳盡地具體執行，並對他表示感謝。這樣，一個攻擊你的網友很快就變成你的免費顧問了。這是一件多麼美好的事情，難道不是嗎？

關係陷入僵局？試試「智慧語言模式」！

小琳按照我教的方法去處理和粉絲的關係之後，獲益良多。有一天，她很開心地跑過來和我說：「團長，你教我的那個方法真好用，現在已經沒有什麼評論能激怒我了，我和粉絲也成了很好的朋友。前陣子留言罵我的那個粉絲，經過一番互動後還向我道歉了！謝謝團長，分享了這麼好用的方法給我。幾乎沒費什麼力氣，就將負面評論的負能量完全轉化成正能量了。真的太棒了！」

當然，現實生活中因應攻擊可沒有小琳那麼簡單，因為面對面時，你會受到情緒的影響。但無論如何，這個方法值得你去嘗試。以後，當你面臨他人的質疑、謾罵，甚至是攻擊時，不妨試試智慧語言模式，先上歸類求共識，然後橫歸類增加選擇，最後下歸類找到具體執行的方法。

我相信這樣一來，我們和同事、上司的關係，和父母、子女的關係，和愛人、朋友的關係，都會得到改善，我們還可以和那些人成為朋友，生活也會因此而變得更加和諧、美好！

最後，我想和大家說的是，面對語言的攻擊，我們其實並沒有受到傷害，只是感覺到了受傷害。我們要學會，面對他人的讚美，報之以微笑，不全當真；面對他人的貶損、攻擊，不惱羞成怒、反唇相譏。他人的喜歡與討厭，都與自己無關，做自己就好。沒有你的允許，沒有任何人可以用語言來傷害你。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《別人怎麼對你，都是你教的（2025暢銷經典版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡