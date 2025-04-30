琅讀金句／如果你愛一個人，就要一直說，直到對方聽膩，直到這句話都失去意義

人生是場遊戲，但──你是玩家嗎？《明日，明日，又明日》（縮寫《明明明》）中，山姆和莎蒂對彼此滿懷心意，卻從未成為戀人；童年曾是密友的兩個人，在大三時重逢，開啟了他們傳奇的遊戲製作合作，他們一起找資金、找資源，大學畢業之前，他們創造出第一款巨作《一五》。一夕之間，世界彷彿只屬於他們，在電玩遊戲設計的世界裡他們成為夥伴，成功帶來了名氣、快樂、悲劇、欺騙，以及某種永恆意義。儘管還不到25歲，山姆和莎蒂已經大放異彩，成功而富有，卻無法讓他們免於野心或背叛帶來的傷害。

《明明明》出版後立即橫掃各大媒體暢銷榜，榮登多項年度書單，得到讀者票選獎。評論家描述，「這個文筆優美的故事充滿雄心，成功揉合嚴肅藝術與吸睛的娛樂效果」。經過25家影視公司與串流平台的競標，由美峰娛樂（Temple Hill）和派拉蒙影業取得電影版權，並由作者嘉布莉•麗文親自撰寫劇本。

嘉布莉•麗文廣受好評的幾部長篇小說都曾登上《紐約時報》暢銷榜，其中《A. J. 的書店人生》（The Storied Life of A.J. Fikry）獲得南加州獨立書店獎與日本書店大賞，也進入IMPAC都柏林文學獎的決選名單；《曾經太年輕》（Young Jane Young）獲得南方圖書獎。小說作品已翻譯成40種語言，暢銷全球。是的，《明明明》是個愛情故事，探討了身份、障礙、失敗、挽回的可能，以及關係的建立：被愛與去愛的需求，但──絕對是你沒讀過的那種！

【編輯推薦】

你是否也有想連絡卻無法輕易打擾的往昔好友？或是對他們充滿感激之情卻從未將心意表達的重要友人？讀著山姆和莎蒂與彼此相伴卻始終中間隔著隙的漫長歲月，既令人無法忘懷遺憾，又感動於為絕無僅有的羈絆。

《明明明》小說書名，實際上取自於莎士比亞於悲劇故事《馬克白》的一段台詞，以聖經傳道書中「凡事都是虛空」的感慨，表達王者殺戮後的無力控訴，然而在《明明明》之中，寓意卻轉變成期待依舊有明日的美好，作者嘉布莉如何在這之中切換語意？十分推薦讀者一探究竟。

（補充：比爾．蓋茲每年都會推出他的個人推薦書單，然而2023年夏季他只推薦了兩本書，《明明明》就是其中一本。快來獲得比爾．蓋茲同款愛書！）

●本文摘選自商周出版／城邦出版之《明日，明日，又明日》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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