放膽展現你的優勢和特質！理想職缺和工作場所會主動找上你

「想跳槽，但面試的工作都和現在差不多、沒挑戰；想嘗試新領域卻沒經驗，不知道該不該砍掉重練？」如果這些問題讓你感同身受，那麼這本書正是為你而寫。──矽谷阿雅

●本文摘選自大是文化出版之《實現自我的不是天職，是適職：該不該繼續這份工作？去考個證照吧？我該當主管嗎？讓工作迷茫瞬間消散的適職思考法。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／石倉秀明

寫給很想換工作的你

具體而言，該如何尋找能發揮自身優勢的工作場所？

從優勢是相對比較出來這點可以了解，優勢的價值有很大的程度受到場所影響。要發揮或扼殺一個人的優勢，都取決於他身處於哪個地方。儘管如此，許多人在追求職涯升遷時，依然試圖提升自己的優勢。他們往往會嘗試考證照，或突然上程式設計課程，以磨練自己的技能。

書名：《實現自我的不是天職，是適職》 作者：石倉秀明 出版社：大是文化 出版時間：2025年2月26日

換言之，大家不會先產生「換個地方工作」的想法。

舉例來說，有人一開始就進入知名的優良企業，然後一直只待在那家公司，認為自己只適合在這家企業立足。就算想嘗試不同的工作方式，卻可能一開始就放棄這麼做。

或者，有人年紀輕輕就達到高於平均的收入，因此明明想做其他的工作，卻因為「一旦轉職了，收入就會降低」、「擔心無法維持生計」等理由，而無法下定決心轉職。若在大企業上班，常見的狀況是工作的專業度不算特別高，收入卻偏高。由於職位本身不具備稀缺性，收入卻十分豐厚，所以即使試圖轉職，卻沒有適合的去處。

一旦演變成如此局面，他們便無法為了換工作而採取行動，只是一味的在焦慮中原地踏步。到頭來，甚至無法獲得就業市場的情報，其中可能集結了能發揮他們優勢的職務、企業等資訊。

單靠自己的力量來獲取那些市場情報，可說是相當困難。因此，我們通常會利用求職網站、獵人頭公司等服務。當然，這類公司的服務如前所述，確實存在弊端，往往強調技能提升。然而，即使不把轉職、應徵工作放在第一順位，我認為這些資訊依然相當有價值。了解人力市場上有怎麼樣的工作機會，也是尋找職場的有效方法之一。

最近，也有一些付費的職涯諮詢服務，對於尋找適合自己的工作環境也相當有效。市場需要怎麼樣的人才？自己實際上會受到怎麼樣的評價？從培養對市場的敏感度來看，這類公司或仲介的服務是否有幫助，取決於自己如何使用。

別隱藏自己的強項

若要再提出關於選擇職場的提示，有一種方法是讓工作場所被你吸引，反過來主動找上門。

如何將場所吸引過來？首先，最重要的是別隱藏自己的優勢，毫不掩飾的展現自己的個性，盡情放膽的工作。只要你不斷的展現自我、發出信號，就會有認為你「似乎還不錯」的人找上門。這意味著甚至不需要主動應徵，周圍的人就會自動來選擇自己。

其實，我認為像公司職員這類在組織裡工作的人，最好也多採取這樣的方式。

一定有很多人這麼想：每天都待在同一個職場，為了不想破壞組織氛圍、避免被別人討厭，盡可能表現得平庸一點──人們總說「樹大招風」。但如果你總是在工作上表現得很普通，就永遠無法搞懂該如何發揮自己的優勢、難以成長。相反的，一旦你亮出自身優勢，並全力以赴的展現自己的個性，身邊的人自然而然就會了解。

接著，別人對你的觀點可能變成：「他完全不擅長文書處理，不過銷售能力很強。」當然，你或許會被主管提醒必須培養全方位的能力，但也會有高層主管認為「你真有趣」。如此一來，你會被評價為「適合做銷售工作」。換言之，銷售這個場所會主動找上你。

就像這樣，如果全力以赴做自己擅長的事，工作場所會主動來找你，也就是說，可以吸引場所找上門。只要有新的專案，搞不好就會有人問你：「要不要試著以業務身分來參與？」換句話說，你可以藉此抓住調職的機會。

無論是公司職員或自由工作者，我認為將自己的優勢展現出來，讓周圍的人知道你的存在，都是為了將能發揮自身優勢的工作場所吸引過來，進一步讓自己獲得機會的重要關鍵。

工作終究只是工作

目前為止，我們已經確認了職涯契合的思維方式，以及它如何藉由優勢×場所方程式構成。

追根究柢，人們是為了什麼工作？我覺得這是個人的自由。說得直白一點，我認為：「無論為了什麼工作都無所謂吧？」工作的理由本來不就是為了謀生賺錢嗎？這個理由已經很充分了。

人們會在工作中發掘是否有特別的意義，認為自己有彷彿命中注定的天職。或者，往往會陷入一種成見，認為自己必須透過工作來尋求自我實現。

坦白說，我認為這些都是無謂的煩惱。說得直白一點，工作終究只是工作罷了。在我們的人生中，還有許多工作之外的時間，將人生的全部寄託在工作上毫無意義。當然，我認為也會有這樣的生活方式，但要求所有人都這樣生活是不可能的。因此，即使我們在工作中感受不到價值，也完全不需要貶低自己。

說到底，找到自己想做的事、把它變成工作的人根本沒有特別了不起，我認為只是因為這種生活方式恰好適合他們而已。說得直接一點，這只不過是職涯契合的一種方式，並無高低之分。

有人一股腦兒的想提升技能、提高收入，也有人認為一切適當就好，大家對於職涯擁有各種不同的願望。於此同時，我認為應該也存在數量相當的職場才對。

從這樣的意義上來說，藉由優勢×場所來設計職涯契合的思維方式，能幫助我們擺脫「工作理應如此」、「職涯就該是這樣」的僵化思維，讓我們更自由的尋找適合自身優勢，以及最適合優勢的場所，或許這就是找到理想工作的最佳捷徑。

●本文摘選自大是文化出版之《實現自我的不是天職，是適職：該不該繼續這份工作？去考個證照吧？我該當主管嗎？讓工作迷茫瞬間消散的適職思考法。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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