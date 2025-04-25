總猶豫是否該退訂串流平台？你的內心可能已不認同這筆交易

別讓不確定的未來，綁架了現在的自己。把視角拉回當下，在「此刻．這裡」盡力而為，我們將不再執著於「必須達成的目標」，而是能享受「活著的過程」。

●本文摘選自仲間出版／讀書共和國出版之《放下不確定的未來，做出此刻最好的決定：未來無法預知，所以更要相信現在的自己。聽從真實的內心、捨棄無用的努力，就能朝幸福的路上持續前進！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／堀内進之介、吉岡直樹

【不常看的影音平台，要為了優惠續訂嗎？】

某個晚上，我和朋友F在社群媒體上互傳訊息，他向我坦承了一件事。

「我訂閱了一個影音串流平台，已經三個多月沒看了，一直煩惱著要不要退訂。」後來，F又說這不是什麼大事，便準備轉移到其他話題，但他似乎真的很煩惱，我就提議打電話聊聊吧。

（都三個多月沒看了，直接退訂不就好了？）

書名：《放下不確定的未來，做出此刻最好的決定》 作者：堀内進之介、吉岡直樹 出版社：仲間出版 出版時間：2024年12月25日

雖然我心裡這麼想，不過當下的氛圍，讓我沒辦法就這樣輕易地回應。一想到F在深夜向我求助的心情，就覺得自己的態度不能太輕率。反正我也沒什麼特別的事要做，便打算集中精神，好好聽F訴說整個經過。

據F說，他是為了追某部外國影集，才訂閱了那個平台。平台的規定是只要訂閱超過兩年，就可以升級成「黃金會員」，原本每期一千日圓的會費則降為八百五十日圓。聽到這裡，只是「三個多月沒看」就退訂，似乎的確有點可惜。於是我問F：「你有特別想看的節目嗎？」

他回我：「也不是完全沒有……」這個回應似乎有點微妙。F是這樣解釋的——「我一直想著，『不管什麼劇，只要持續追下去，應該都會看得蠻開心』。但我總是覺得『今天沒那個心情』，結果時間一下子就過去了，整整三個月一次都沒看過。」

聽他這麼說，我大概就能理解了，因為我自己也有過一兩次這種經驗。我試著站在F的立場，把自己當成他去模擬這個狀況。即使「今天沒心情追劇」的狀況已經持續蠻長一段時間了，但說不定哪天自己想看的影片就上線了。如果現在退訂，屆時就得再花一千日圓去訂閱「原本用黃金會員價八百五十日圓就可以收看」的影音平台。

這確實會讓人很不甘心。我完全可以理解，為什麼連平時聰明伶俐的F也會猶豫不決。

「我很清楚，付了錢不看就吃虧了。」

「可是，因為付了錢就勉強自己看，不是很奇怪嗎？」

「不對，都已經付錢了，不看才叫浪費吧。」

「不然這樣，乾脆直接退訂，這樣就不必煩惱看不看了？」

「……可是，要是現在退訂，之後就沒辦法用優惠價訂閱了。」

從這裡開始，F的思緒就糾結起來、亂成一團了。

【想得太多，最後會弄不清在煩惱什麼】

不過，F的態度卻出奇地堅定。「我現在不想看，但是以後可能會想看啊。」他斬釘截鐵地說。的確，我也不否定有這個可能性。或許，F糾結的是自己「現在明明沒看，卻為了未來繼續在付錢」吧！

他之所以下不了決心，也是想到如果退訂，「未來哪天想看了」，就得付出比現在多一百五十日圓的會費。然而，退訂和續訂，到底哪一邊才划算呢？如果要用最嚴謹的態度來回答這個問題，或許只能等到「F離世的那一刻」，才有辦法算清楚他最後是賺還是賠。

所以「現在哪一邊划算？」，正確答案是「不知道」。因為「不知道」，所以在當下這個時間點無論「退訂」或「續訂」，都不能說是錯誤的選擇。即便如此，F還是很認真地煩惱著，甚至忍不住在深夜打電話跟朋友傾訴。這樣的煩惱，究竟是從何而來呢？

如同接下來的描述，有時我們會因為「無論選哪一個都沒錯的選項」，陷入猶豫不決而掙扎苦惱的無限循環。這種令人困擾的循環，我們可以想像成是反覆陷入了以下這三種「泥沼狀態」。請套入我朋友F的情況，試著思考一下吧。

① 無意義的原地打轉狀態——首先，他會不由自主地一直思考著「自己以後會不會看」這個不確定的未來。（→進入②）

② 一毛不拔的狀態——接著，他會受困在「不想遭受一丁點損失」的執念裡，持續支出不必要的費用。冷靜想想，他為了不想放棄一百五十日圓這種蠅頭小利的優惠，反而每個月浪費了八百五十日圓。（→進入③）

③ 動彈不得的狀態——最後，他會進退兩難，只能無奈地維持現狀，既下不了決心退訂，又為了要不情願地繼續付費而煩惱。（→回到①）

【根據三種「內心區域」，確認當下的感受】

「太過在意未來，只會製造出更多『不合理．沒有用』，讓自己動彈不得。」那要怎麼做，才能從這種泥沼中脫身呢？本書要提供一個重新審視內心的方法，幫助大家脫離這種狀態。這個方法並不難，只要依照自己當下的內心狀態來選擇即可，思考的根源則是植基於「壓力的科學」。

根據「壓力的科學」所示，人的內心狀態可以分成三大區域——「舒適區」（comfort）、「最佳表現區」（performance）和「危險區」（danger）。

一邊想著「這個月又虧了」，一邊繼續支付八百五十日圓，只會成為壓力的來源。反過來說，為了「多少節約一點」，而拒付八百五十日圓，苛扣自己的快樂時光，也會讓內心逐漸受到侵蝕。所以，選擇自己能夠認同的狀態就好。重視當下的感受，是獲得幸福的唯一要訣，也是珍惜自己的生存之道。

為了讓大家更容易理解，在本書中會換成用以下三種區域來表示：

①【放鬆區】（relax zone）

②【挑戰區】（challenge zone）

③【壓力區】（stress zone）

雖然不如科學用語那麼嚴謹，但這個方法效益良好，可以確實地掌握、判斷自己內心的狀態。

以F為例，對於「每月持續支付八百五十日圓」的這個狀態，他的反應與認知可以分成以下三種：

【放鬆區】——「即使」沒看，為了隨時都能看，還是願意付八百五十日圓。 【挑戰區】——「雖然」沒看，但既然都付了八百五十日圓，就努力搜尋有趣的節目吧！ 【壓力區】——「明明」沒看，卻付了八百五十日圓，實在很浪費。

同樣都是「八百五十日圓」，卻會隨著F的內心在當下是如何解讀，產生截然不同的意義。雖然我們無從得知「哪天可能會看」的未來是否實現，但只要對照自己此刻的內心狀態，應該就會知道要做出什麼選擇。

若是①【放鬆區】，那就繼續付費也無妨。若是②【挑戰區】，即使不知道下個月狀況如何，至少可以用積極的角度看待這個月的支出，先觀望一陣子再說。如果陷入了F身處的③【壓力區】，還是直接退訂比較好。

【內心的答案時刻都在改變，沒有絕對的正解】

我們常會受內心的狀態影響，而使自己的感受「偏好」或「偏壞」。也就是說，我們的內心有著另一項無關「損益」，而是以「當下有何感受」等情緒為中心的評價標準。

對於「這個月付了八百五十日圓」，我們可以覺得「這樣不管什麼時候想看，都只要付八百五十日圓，讚啦！」，也可以想成「果然一直都沒看，又虧了八百五十日圓，真不甘心！」。即便最終付出的金額都一樣，但當下的心情如果不太好受，答案就很清楚了。那就是——直接退訂。

對我們的「內心」來說，答案時刻都在改變，所謂「絕對的正解」並不存在。與其反覆糾結著「什麼才是未來無可撼動的答案」，不如確實掌握當下的感受，選擇「此時與這份心情相應的正解」（在這一刻認為是「對」的答案），才是適切的做法。

聽起來可能有點極端，但是你的心情或許明天就變了，到時候「正解」就算跟著改變也無妨。執著於所謂的正確答案，只會徒增壓力，重要的是做出決斷時，要坦誠地聽從「當下這一刻」的心情。

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